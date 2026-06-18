Путин назвал Восточный Тимор перспективным партнером в АТР

Он подчеркнул, что Россия ранее принимала активное участие в международных программах содействия развитию этой страны

Президент России в Казани продолжил серию международных встреч в рамках саммита Россия — АСЕАН. Недавно начались переговоры с премьер-министром Демократической Республики Восточный Тимор Кай Ралой Шананой Гужмао.

В ходе встречи российский лидер отметил, что Восточный Тимор является перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что Россия ранее принимала активное участие в международных программах содействия развитию этой страны.

— Мы говорим о зарубежных инвестициях, например из России, которые будут восприняты в нашей стране с большой радостью. У нас не хватает кадров, и для нас очень важно было услышать на этой конференции, что Россия открыта к предоставлению помощи, — сказал Гужмао, передает РИА «Новости».

По словам президента, на текущем этапе между Москвой и Дили развивается конструктивный политический диалог. Россия заинтересована в расширении сотрудничества, прежде всего в сферах энергетики, разработки полезных ископаемых и туризма. Также Путин отметил, что стороны видят потенциал для роста товарооборота, который пока остается на символическом уровне. Россия выразила готовность активнее привлекать делегации Восточного Тимора к участию в экономических форумах, включая ВЭФ и ПМЭФ.

Кроме того, подчеркивается готовность к развитию гуманитарного взаимодействия, в том числе в области науки, образования и подготовки кадров.

Напомним, что ранее премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао, попробовав чак-чак, пошутил, что останется жить в Казани. Момент с шуткой опубликовала пресс-секретарь раиса Татарстана Лилия Галимова в своих соцсетях.

Наталья Жирнова