Бизнес-опрос: каким может быть ваше сотрудничество со странами АСЕАН?

Представители бизнеса — о новом окне возможностей, которые открываются им с разворотом России на Восток

Фото: Реальное время

Казань на этой неделе приняла Международный саммит Россия — АСЕАН — знаковое событие не только во внешнеполитической и экономической жизни страны, но и для местной деловой повестки. Развитие отношений с Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом, Вьетнамом и другими государствами Юго-Восточной Азии открывает широкие перспективы для татарстанского бизнеса. Это отличная возможность найти новых заказчиков или поставщиков, обсудить совместные проекты и рынки сбыта, решить кадровые и производственные вопросы.

Саммит Россия — АСЕАН открывает интересные возможности для татарстанского бизнеса. Можно выделить несколько ключевых направлений, развитие которых имеет большой потенциал.

Во-первых, сама площадка в Казани — это прямой выход на партнеров для местных предпринимателей. На полях саммита прошел Деловой форум, где можно было познакомиться с иностранными предпринимателями, заключить взаимовыгодные сделки.

Во-вторых, АСЕАН — один из самых быстрорастущих рынков мира с населением свыше 700 млн человек и с внешнеторговым оборотом, по разным оценкам, от $17 до $21 трлн. Наиболее перспективными странами для экспорта могут стать Вьетнам, как крупнейший торговый партнер России в регионе, Индонезия — самая населенная страна объединения, и Малайзия с высоким уровнем доходов населения.

«Реальное время» задало татарстанским бизнесменам вопрос: «Каким может быть сотрудничество вашей компании со странами АСЕАН?».



Булат Курмашов директор по стратегии ГК «Данафлекс» Мы смотрим на мир широкими глазами и следим за рынками и тенденциями в разных уголках мира. Большинство стран АСЕАН очень динамичны с точки зрения развития экономики. Конкретно в нашей отрасли — упаковке, мы видим высокие темпы роста в этих странах и рассматриваем эти рынки для потенциального выхода на них и размещения производства. Мало где в мире можно найти такие темпы роста, как, например, в Индонезии, Таиланде или Вьетнаме. С другой стороны, это довольно сложные рынки, так как они удалены географически и культурно. Пока сложно однозначно сказать, будем ли мы делать бизнес в этих странах. Но точно можно сказать, что они в нашем поле зрения и интересны для изучения.

Татьяна Ильченко директор УК «Зорге Хоспитэлити» Так как мы представляем индустрию гостеприимства, нам больше всего интересны продовольственные товары. Тропические фрукты, такие как манго, ананасы, бананы из Таиланда, Вьетнама и Филиппин, используются нашими ресторанами почти на ежедневной основе. Гости отелей привыкли видеть бананы на шведской линии завтрака как природный антидепрессант. И уже никто не представляет фруктовое ассорти без ананаса. Рыбное филе и морепродукты из Вьетнама также востребованы нами. Набирающий все большую популярность дикий рис из Таиланда — прекрасная альтернатива более дорогим вариантам из других стран. У нас есть постоянные гости, которые при заказе блюд сразу просят заменить белый рис на дикий. Все страны АСЕАН обладают сильной текстильной промышленностью, поэтому хотелось бы видеть в России более широкий ассортимент столового белья (скатерти, напероны, сервировочные салфетки, раннеры), банкетного текстиля и интерьерных тканей по доступным ценам. Увеличение пассажиропотока из стран АСЕАН — это стабильный рост загрузки казанских отелей. Туристы из зарубежных стран не будут размещаться в квартирах с посуточной арендой. Они предпочитают жить в сетевых отелях знакомых им брендов. Как ни странно, зарубежных туристов из теплых стран очень интересуют российские снежные зимы. Только наблюдать за ними большую часть дня они предпочитают через окно автомобиля или сидя в ресторане за чашкой кофе.

Руслан Алисултанов председатель совета директоров компании «Логика молока» Наша компания сегодня осуществляет поставки в 12 стран ближнего и дальнего зарубежья, а показатели экспорта демонстрируют устойчивый рост — в 2025 году он вырос на 14,2%. Мы ведем постоянную работу с целью расширения географии экспорта в дружественные страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в том числе в государства-члены АСЕАН. При этом у нас есть опыт выстраивания эффективных логистических моделей, позволяющих экспортировать скоропортящиеся продукты, например творог и сметану, и который может быть использован для дальнейшего наращивания экспорта.

Тимур Галимуллин коммерческий директор краностроительного завода ООО «Грузоподъем» Первоочередной интерес — это новые рынки сбыта продукции компании. В странах АСЕАН развивается целый спектр отраслей промышленности, в том числе горнодобывающая, металлургия, автомобилестроение, в которых активно используются краны и другое грузоподъемное оборудование. Однако территориально им логичнее приобретать эти позиции у китайских коллег. Поэтому сотрудничество в данном направлении возможно лишь при наличии соглашений на уровне правительств наших стран о поддержке некрупного бизнеса с определенными квотами или другими преимуществами.

Ильяс Нуриев президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, генеральный директор «Клиники Нуриевых» Любая страна представляет для нас определенный интерес, поскольку обладает уникальной моделью предпринимательского развития и специфическими чертами в области менеджмента. В текущих условиях российские предприниматели активно ищут новые рынки сбыта и инновационные технологии. В этой связи обмен опытом и установление деловых контактов представляются крайне актуальными. Важную роль играет развитие нетворкинга и формирование полезных бизнес‑связей. Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с представителями стран региона, в том числе через участие в профильных мероприятиях. Ожидаем, что саммит послужит катализатором для активизации деловых контактов — вероятно, после его завершения мы увидим рост интереса со стороны предпринимателей из стран АСЕАН к сотрудничеству с нашими компаниями. На данный момент я не располагаю информацией о проведении в этих странах масштабных научных исследований в области медицины. В основном эти государства выступают потребителями уже существующих технологических решений и программных продуктов, а не их разработчиками. Тем не менее мы видим значительный потенциал для развития сотрудничества по другим направлениям. Интерес к новым рынкам с нашей стороны есть.

Сергей Пасечник основатель туристической компании CompAnion SP Рассуждать, каким может быть наше сотрудничество со странами Юго‑Восточной Азии, например, в области туризма, конечно, можно. Но самое главное, чтобы сдвинуть какое‑то направление и активизировать его — поставить прямой рейс из Казани в какую‑то конкретную страну. Когда появляется прямой рейс, все оживает: туристический поток направляется естественным образом. Если все делать вовремя — в сезон и с промоушеном за некоторое время до него, можно выстроить полноценную цепочку: подготовить контакты и контракты, пригласить партнеров, показать им лучшие места и отели. Так формируется туристический продукт, который можно профессионально продавать и гарантировать туристам определенное качество за соответствующую стоимость. У нас уже есть прямые рейсы в Таиланд и Вьетнам, а два года назад появился рейс в Китай, и сразу вырос спрос. Люди стали летать в Китай и через него в Японию. Поэтому зимой особых проблем с выбором направления нет. Что касается Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Брунея, Лаоса, Мьянмы и Камбоджи — эти страны интересны, но они достаточно дальние. Если нет массового туристического продукта, загрузить самолет будет тяжело и невыгодно, нужно тщательно просчитывать логистику. Например, Камбоджа, Лаос, острова Брунея или Лангкави в Малайзии с мангровыми лесами могут привлечь туристов, но это уже дело вкуса. Как правило, людям нужна определенная погода, теплое море, горы или экскурсии. От этого складывается и стоимость: дальний перелет без массовой загрузки сразу становится дорогим, и ориентироваться приходится на индивидуальных клиентов. Некоторые направления могут стать популярными, если страна выделит рекламные бюджеты. Например, если Лаос запустит кампанию в Татарстане, туристы задумаются: а почему бы не посетить Лаос? Кого‑то могут заинтересовать местные ювелирные изделия, особые камни, духовные святыни или храмы. Другие захотят подняться на вершины, пройти по неизведанным тропам — сейчас популярны трекинг, марафоны, велосипедные и гастрономические путешествия, а также медицинский туризм. Каждый может найти что‑то для себя.

Ирина Купряхина председатель Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Татарстана, владелица мастерской «Ирэн» Сотрудничество со странами АСЕАН можно рассмотреть по вопросам привлечения рабочей силы. У нас уже есть опыт привлечения работников из‑за рубежа. В частности, привозили две бригады рабочих из Бангладеш. Предприятие полностью обеспечивало их жильем, питанием, оформлением всех необходимых документов, медицинской страховкой. Пока не скажу, что эта практика полностью оправдала себя. Сейчас мы как раз рассматриваем этот вопрос — на совещаниях в Министерстве торговли и промышленности РФ обсуждаем возможность привоза людей уже из Северной Кореи. Привлекая кадры из других стран, надо учитывать эффективность будущих сотрудников. Например, мы заметили, что жители Вьетнама более трудолюбивы. В то же время есть случаи, когда другие иностранные рабочие не проявляют особой активности: кто-то трудится, а кто-то просто приходит, сидит и не работает, несмотря на все созданные для них условия. Их вывезли из страны, а работать им особо не хочется. Основной дефицит наблюдается среди швей, поэтому наши предприятия заинтересованы именно в их привлечении. При этом нет жестких гендерных ограничений — рассматриваются как женщины, так и мужчины. В России традиционно считается, что швеями работают преимущественно женщины. Но ситуация меняется: на предприятиях около 10—15% швей — мужчины, хотя женщины пока преобладают. В Узбекистане на швейных предприятиях в основном работают мужчины. В Турции швеи на предприятиях в 90% случаев — это мужчины. Женщины заняты в основном на упаковке или на ручных работах, изредка — в роли конструкторов. В странах Юго-Восточной Азии гендерное распределение более сбалансировано — примерно 50/50, без выраженного преобладания какого‑либо пола на производстве. Так что развитие деловых связей со странами Юго‑Восточной Азии открывает для нас в первую очередь доступ к квалифицированной рабочей силе и диверсификации источников трудовых ресурсов.

Ильдар Хуснутдинов генеральный директор ICL Services Мы видим значительный потенциал для сотрудничества со странами АСЕАН в направлениях, где уже наработана наша экспертиза на российском рынке: цифровые решения для ретейла, управление ИТ-инфраструктурой и информационная безопасность. Например, внедрение наших решений на базе AI и BI для FMCG-розницы и производств могут быть ориентированы на крупные региональные розничные сети и производителей потребительских товаров. В их числе— CP ALL, Alfamart, Indomaret, Indofood, Thai Beverage, Masan Consumer, Universal Robina, FairPrice, где основанные на ИИ решения для анализа видимости полок, прогнозирования спроса, предотвращения потерь и оптимизации рабочей силы могут обеспечивать измеримую окупаемость инвестиций (ROI). Для социальной сферы тех стран, где есть служба скорой помощи по аналогии с нашей, будет интересна информационная система управления службой скорой медицинской помощи — АСУ «Скорая помощь». Так как решение в настоящий момент привязано к нашей законодательной базе РФ, для стран АСЕАН продукт может быть пересобран с учетом региональных особенностей. Кроме того, после формирования устойчивого присутствия на рынках СНГ следующим этапом международного развития нашего продукта — одной из ведущих систем по управлению ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ» — может стать выход на отдельные рынки АСЕАН. Основой стратегии здесь видится развитие партнерской сети и сотрудничество с локальными интеграторами, а ключевыми ценностями продукта для данных регионов станет централизованное управление распределенной ИТ-инфраструктурой, снижение операционных затрат, поддержка программ технологической независимости и цифровой трансформации организаций.