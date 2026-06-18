В Казани утвердили обвинение пьяному водителю, устроившему ДТП в Зеленодольском районе

После аварии водитель не помог пострадавшим, не вызвал экстренные службы и скрылся с места происшествия

Фото: Реальное время

Прокуратура Казани утвердила обвинение по уголовному делу о ДТП с тяжкими последствиями, которое произошло в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 1 ноября 2025 года 48-летний житель Нижнекамска, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением на повороте. Машина выехала на встречную полосу, пересекла сплошную линию и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В результате аварии водитель Hyundai Solaris, а также двое его пассажиров — женщина и ребенок 2012 года рождения — получили серьезные травмы. Пассажир автомобиля обвиняемого получил легкие травмы. После ДТП водитель не помог пострадавшим, не вызвал экстренные службы и скрылся с места происшествия. Он также отказался проходить медицинское освидетельствование.

Дело направлено в Зеленодольский городской суд Татарстана для рассмотрения. Напомним, что ранее Вахитовский райсуд Казани огласил приговор по делу о нарконаезде такси на остановку по улице Вишневского, где пострадали 11 человек. По двум эпизодам таксиста Евгения Крусева оправдали, еще по двум — наказали 4 годами и одним месяцем колонии-поселения. Четыре гражданских иска со стороны пострадавших свидетелей на сумму 1,7 млн рублей суд оставил без рассмотрения, но удовлетворил иск единственной потерпевшей по делу на полмиллиона. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова