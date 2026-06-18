Путин и Минниханов обсудили стоимость новых скоростных теплоходов в Татарстане
Президент России поинтересовался, являются ли теплоходы «А-145» и новый «Метеор» дорогими, на что Рустам Минниханов ответил: «Нормально. Терпимо»
Президент России Владимир Путин на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым после саммита Россия — АСЕАН, который завершается в Казани, обсудил развитие гражданского судостроения и поинтересовался новыми скоростными теплоходами, в том числе их стоимостью.
Глава государства, знакомясь с презентацией, отметил появление современных судов гражданского назначения. Рустам Минниханов сообщил, что теплоходы «А-145» и новый «Метеор» уже успешно работают на маршрутах. В ходе разговора Владимир Путин уточнил стоимость судов, поинтересовавшись, являются ли они дорогими.
— Нет, — ответил Минниханов. — Нормально. Терпимо.
Президент с улыбкой отметил, что техника все же дорогая, однако глава республики с этим не согласился, подчеркнув, что при реализации проектов удается избегать лишних затрат: «Нет-нет, не дорогие. Мы следим, чтобы лишних денег [не тратить]».
Судостроительная корпорация «Ак Барс» готова строить до восьми «Метеоров» в год, ранее заявил ее генеральный директор Ренат Мистахов. По его словам, проблемой является отсутствие стабильной загрузки.
Напомним, в мае в Нижнекамске встретили первый рейс обновленного речного маршрута Казань — Набережные Челны, который спустя десятилетия вновь связал города скоростным водным сообщением.
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