Почему в Татарстане всего пять мозаичных павильонов

Один снесли в прошлом году, еще один решили не брать под охрану

Мозаика на остановке у поселка Петровский. Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Благодаря обращению татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия принял решение включить три остановочных павильона с мозаичным оформлением в реестр выявленных ОКН. Градозащитники отмечают, что в Татарстане насчитывается всего пять подобных объектов, тогда как в Марий Эл их около 300, — остальные были утрачены. В то же время волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест» приступили к работе по сохранению объектов советского модернизма. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не взяли, потому что разрушается?

Как ранее сообщалось, в список выявленных объектов культурного наследия войдут павильоны на остановке «Зеленый бор» (тема спорта), «Вороновка» (морская тема) и «21-й километр» (тема развития транспорта). В заявке, которую подавало отделение, предполагается, что на Матюшинском тракте такие остановки строили в связи с тем, что в Боровом Матюшино находился санаторий-профилакторий «Строитель» (ныне — «Санта»), а дорогу к нему необходимо было украсить.

При этом в список не попал также заявленный от ТРО в марте 2026 года павильон на тему охраны природы при повороте на Петровский. Как и остальные остановки, эта находится на Матюшинском тракте.

— Внутреннее пространство павильона полностью покрыто мозаичным панно из колотой керамической плитки, набранным в бетонных плитах и уже потом смонтированным на месте. Композиция посвящена теме охраны природы. Действие развертывается слева направо — мощная человеческая фигура одной рукой преграждает путь стрелам и огню, а в другой держит птенца, защищает лес, рысь и сову. Следовательно, колорит выполнен в чисто природных цветах и построен на сочетании коричневого, зеленого, синего, черного цветов. К сожалению, полностью оценить замысел автора-художника не представляется возможным в силу значительных утрат мозаичного полотна, — так описана мозаика в заявке.

В татарстанском отделение ВООПиК предположили, что это сделано на основании плохой сохранности павильона, поскольку про другие объекты сообщается, что состояние «оценивается как удовлетворительное». Общество готовит запрос в Комитет РТ по охране ОКН для прояснения ситуации, «Реальное время» опубликует его при получении.

— Она находится, так скажем, в плачевном состоянии, — говорит краевед Вячеслав Кириллин. — И, видимо, этим был аргументирован отказ. Она наполовину разрушена, замазана штукатуркой, цементом. Видимо, комитет решил не брать на себя ответственность за эту полуразрушающуюся остановку. Ведь тогда ее нужно будет восстановить, готовить проектную документацию. Проще подождать, когда она сама разрушится или ее снесут дорожники.

Также готовится заявка на выявление как объекта охраны остановки «Малиновый овраг» на Высокой горе, ее тема — татарский танец.

Тема этой мозаики — транспорт. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Вместо мозаики — мурал

Этим и заканчивается список мозаичных павильонов в Татарстане. Да, в республике их насчитывается всего пять. В прошлом году было шесть. В сентябре 2025 года демонтировали павильон на 23-м километре Матюшинского тракта в рамках строительства кольцевого движения.

— Исходя из того, что демонтированный павильон был выполнен из кирпичной кладки, воссоздание прежнего рисунка из мозаики не представляется возможным. Hoвые остановочные павильоны будут выполнены с нанесением художественной росписи — мурала, — сообщал тогда в официальном ответе директор «Главтатдортранса» Эдуард Данилов министру транспорта и дорожного хозяйства РТ Фариту Ханифову.

Отметим, что наряду с тремя остановками в список попадет сграффито 1964 года «Химия и индустрия» в сквере имени А.Н. Туполева. Авторы — сплошь классики: Васил Маликов, Рустем Кильдибеков и Сергей Бубеннов. Они же, кстати, сделали известный комплекс сграффито «Казань — порт пяти морей», «Народы Поволжья». Но панно в сквере Туполева наряду с другими работами в реестр не вошло. В комитете это объясняли тем, что оно находятся на фасаде зданий. О других работах в этом списке «Реальное время» также рассказывало, например, о диптихе на здании пожарной части: «Будни пожарных» и «Геральдика пожарного дела».

«Химия и индустрия». предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

— Невероятно жаль, что признание советского модерна ценностью спотыкается об отрицание советского в принципе, — говорит помощник раиса Республики Олеся Балтусова. — Казалось бы, искусство принадлежит народу, но нет, советский модерн и за искусство не считают зачастую. Эти детские сграффито, эти прекрасные цветные мозаичные панно, эти абстрактные скульптуры, эти павильоны остановочные создавались выдающимися художниками по госзаказу. А теперь зачастую они даже не на балансе у города, и их ценность отрицают, их обшивают утеплителем, замазывают краской, сносят подчистую не поморщившись. Варварство это ничем не объясняется, кроме невежества. Зашить панно утеплителем, или снести все и построить новое, а на стене нарисовать сверху отдалённо похожую картинку считается нормальным. Или совсем снести. Нет искусства — нет проблемы.

Олеся Балтусова напомнила, что в связи с этой проблемой, она создала в Кабмине республики специальную рабочую группу с участием членов ВООПиК и экспертов Казани, где было, в частности, заявлено, что заявка по поводу мозаичных павильонов «будет внимательно рассмотрена».

— Однако как мы видим, не все остановочные павильоны заслужили статуса обладающих признаками объекта наследия. Хотя состояние объекта по закону не может быть причиной отказа в отнесении к ОКН, — сообщила она.

Мозаика «Посадим сады», ДК Химиков. взято с сайта kzn.ru

Волонтеры берутся за мозаику

В этом году фестиваль «Том Сойер фест» также занялся советским монументализмом: мозаику на ДК химиков, чтобы ее, как и другие, не обшили утеплителем, как это случилось со сграффито «Химия» на здании КНИТУ, решено ремонтировать силами партнеров и волонтеров. «Это будет для нас непросто, но мы иначе не можем» — резюмирует Балтусова.

Если в Татарстане мозаичных остановок не много, то в соседней Марий Эл их около 300, по сути они — одни из символов республики. Наталья Севрюгина, автор интернет-проекта «Мозаичные остановки Марий Эл» считает, что они такой же культурный феномен, как и Московский метрополитен с дворцовым убранством его станций.

— Иностранцы приезжают фотографировать наши остановочные павильоны по всем дорогам бывшего Советского Союза, а мы к ним относимся как-то... без придыхания что-ли, — отмечает Севрюгина. — Мне кажется, что для сохранения советского монументального декоративного искусства, для постановки его на охрану даже не надо собирать специальную комиссию: просто сразу, не глядя, заносить в список ОКН все, что было создано советскими художниками-монументалистами до 1991 года, автоматически.

— Потому что это уже раритет. Это то, что уже не повторится, — поясняет собеседница издания. — Никогда больше не будет мозаики с изображением серпа и молота, с символикой Олимпиады-80, с лозунгами «Мир! Труд! Май!» — ушла эпоха. И если есть возможность сохранить эти визуальные образы истории страны — лучше сохранить. Потому что больше нигде на планете таких роскошных, величественных автобусных остановок нет. Это наша маленькая, повседневная, привычная подорожная гордость.