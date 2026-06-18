Турция предложила площадку для продолжения диалога по украинскому урегулированию

По его словам, соответствующее подтверждение прозвучало со стороны турецких властей в ходе контактов на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани

Турция подтвердила готовность предоставить площадку для продолжения переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее подтверждение прозвучало со стороны турецких властей в ходе контактов на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Ушаков отметил, что ранее уже состоялось несколько раундов переговоров по данному вопросу и работа в этом направлении продолжается.

Он добавил, что Анкара готова и далее обеспечивать условия для проведения встреч и диалога сторон, участвующих в процессе урегулирования.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани встретились с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Глава турецкого внешнеполитического ведомства прибыл в столицу Татарстана для участия в мероприятиях саммита Россия — АСЕАН и проведения встречи с Владимиром Путиным.

Во встрече Путина с Фиданом также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков.

Наталья Жирнова