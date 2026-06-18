Росреестр зарегистрировал свыше 232 тысяч заявлений на оформление недвижимости в Татарстане
Подавляющее большинство было подано в электронном виде
В период с января по май 2026 года в Управление Росреестра по Республике Татарстан поступило свыше 232,2 тысячи заявлений на совершение учетно-регистрационных действий. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.
Из этого объема подавляющее большинство — 171 тысяча — было подано в электронном виде.
Статистика ведомства показывает следующую структуру обращений:
- На регистрацию прав собственности поступило около 184,5 тыс. заявлений.
- На кадастровый учет — порядка 31,8 тыс.
- На единую процедуру (одновременный кадастровый учет и регистрацию прав) — 15,8 тыс.
По итогам рассмотрения документов за указанный период общее количество совершенных регистрационных и учетных действий составило почти 417 тысяч. Наибольший объем пришелся на следующие объекты:
- Жилые помещения — 89,5 тыс.
- Земельные участки — 76,2 тыс.
- Машино-места — 4,4 тыс.
Ранее сообщалось, что с января по июнь интерес россиян к недвижимости в Татарстане упал почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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