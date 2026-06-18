Росреестр зарегистрировал свыше 232 тысяч заявлений на оформление недвижимости в Татарстане

Подавляющее большинство было подано в электронном виде

Фото: Артем Дергунов

В период с января по май 2026 года в Управление Росреестра по Республике Татарстан поступило свыше 232,2 тысячи заявлений на совершение учетно-регистрационных действий. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из этого объема подавляющее большинство — 171 тысяча — было подано в электронном виде.

Статистика ведомства показывает следующую структуру обращений:

На регистрацию прав собственности поступило около 184,5 тыс. заявлений.

На кадастровый учет — порядка 31,8 тыс.

На единую процедуру (одновременный кадастровый учет и регистрацию прав) — 15,8 тыс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам рассмотрения документов за указанный период общее количество совершенных регистрационных и учетных действий составило почти 417 тысяч. Наибольший объем пришелся на следующие объекты:

Жилые помещения — 89,5 тыс.

Земельные участки — 76,2 тыс.

Машино-места — 4,4 тыс.

Ранее сообщалось, что с января по июнь интерес россиян к недвижимости в Татарстане упал почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зульфат Шафигуллин