Минниханов доложил Путину о результатах дорожных проектов в Татарстане
Он отметил, что после ввода в эксплуатацию трассы М-12, а также расширения трассы М-7 жители Татарстана высоко оценивают изменения в транспортной инфраструктуре
Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах реализации дорожных проектов в республике.
Он отметил, что после ввода в эксплуатацию трассы М-12, а также расширения федеральной автодороги М-7 жители Татарстана высоко оценивают изменения в транспортной инфраструктуре. По его словам, новые и модернизированные дороги положительно влияют на мобильность и удобство передвижения между городами.
— Работа идет и в сельской местности, и [по] дорожно-уличной сети. Понятно, [что] дороги — это качество жизни, — заявил Минниханов.
Напомним, что в период с 11 по 14 июня по скоростной платной трассе М-12 было зафиксировано более 472 тысяч проездов автомобилей. За это время водители в общей сложности преодолели около 65 миллионов километров, сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.
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