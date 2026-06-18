Минниханов доложил Путину о результатах дорожных проектов в Татарстане

Он отметил, что после ввода в эксплуатацию трассы М-12, а также расширения трассы М-7 жители Татарстана высоко оценивают изменения в транспортной инфраструктуре

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах реализации дорожных проектов в республике.

Он отметил, что после ввода в эксплуатацию трассы М-12, а также расширения федеральной автодороги М-7 жители Татарстана высоко оценивают изменения в транспортной инфраструктуре. По его словам, новые и модернизированные дороги положительно влияют на мобильность и удобство передвижения между городами.



— Работа идет и в сельской местности, и [по] дорожно-уличной сети. Понятно, [что] дороги — это качество жизни, — заявил Минниханов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в период с 11 по 14 июня по скоростной платной трассе М-12 было зафиксировано более 472 тысяч проездов автомобилей. За это время водители в общей сложности преодолели около 65 миллионов километров, сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Наталья Жирнова