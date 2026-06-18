Путин высоко оценил поддержку технологических проектов в Татарстане

Он отметил роль руководства республике в том, что регион является площадкой для запуска уникальных проектов производств

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин отметил, что Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития страны. Об этом он заявил на церемонии запуска нового завода в республике и начала испытаний первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ по ВКС во время встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Не случайно, что такие уникальные проекты производства создаются именно в Татарстане. Это происходит в том числе и при поддержке руководства республики. Имею в виду, что руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития, уделяет внимание и поддерживает проекты подобного рода, — отметил Путин.

Президент добавил, что важную роль в этом процессе играют также правительство, инженеры, рабочие и специалисты отрасли. По словам главы государства, административная поддержка проектов имеет существенное значение, и такая поддержка со стороны Татарстана, по его оценке, всегда ощущается на практике.

Наталья Жирнова