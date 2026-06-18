У российских владельцев карт Visa и Mastercard могут урезать кешбэк

Это будет связано с постепенным выводом из оборота этих платежных систем

Фото: Максим Платонов

В России владельцы карт Visa и Mastercard после их постепенного вывода из оборота смогут продолжать ими пользоваться, но со временем могут заметить уменьшение кешбэка и других бонусов. Об этом сообщил председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин, передает РИА «Новости».

По его словам, изменения будут вводиться постепенно, без резких ограничений для клиентов. В первую очередь это может затронуть программы лояльности, так как они финансируются за счет банковских комиссий. Кузьмин отметил, что банки не планируют сразу ограничивать работу карт или снижать лимиты. Основная задача — мягко перевести клиентов на другие платежные системы.

Он напомнил, что сейчас в России основной системой является «Мир», на которую приходится около 75% операций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом карты Visa и Mastercard, выпущенные раньше, продолжают работать. По оценке эксперта, изменения в бонусных программах могут стать заметны в 2027 году, а более сильный эффект — в 2028 году. В это время банкам станет менее выгодно поддерживать такие программы.

Напомним, что ранее в Центробанке России заявили, что карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка, поскольку платежный инструмент не обеспечивает россиян тем функционалом, который был раньше.



Наталья Жирнова