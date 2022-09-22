День в истории: Руцкой выступил против Ельцина, Россия закрепилась на Аляске

Чем примечательна дата 22 сентября?

Сегодня, 22 сентября, Всемирный день без автомобиля. 22 сентября в Америке объявили об отмене рабства, Казанский кремль стал военной крепостью, была учреждена Академия наук Татарстана, русские поселились на Аляске, 29 регионов пошли против Бориса Ельцина, выпустили первые в мире почтовые открытки. Родились художник по костюмам Фагиля Сельская, писатель Загир Бигиев, физик и химик Майкл Фарадей, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин теннисистка Шарлотта Купер, автор «Словаря русского языка» Сергей Ожегов. Умерли артист Борис Ливанов, скрипач Исаак Штерн и дрессировщик Мстислав Запашный. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Республике — свою академию наук!

22 сентября 1870 года в Ростове-на-Дону родился писатель Загир Бигиев, один из пионеров реалистической прозы на татарском языке. Так Бигиева называют за роман «Великие грехи» 1890 года, показывающий жизнь татарского общества конца XIX века. Кроме того, у Бигиева есть очерк «Путешествие по междуречью» о поездке по Волге, Каспию и Туркестану. Предметом исследований автор стал только в 1950-е годы. Кстати, его дядя Муса — один из ведущих татарских богословов первой половины XX века.

22 сентября 1918 года после боев за Казань большевики объявили Казанский кремль военным городком. Были закрыты все храмы, верующим позволили вынести из Благовещенского собора раку с мощами святителя Гурия Казанского, а из Спасского монастыря — раку с мощами святителя Варсонофия, древние иконы Николы Ратного и Спаса Всемилостливого, древнюю запрестольную икону и крест.

22 сентября 1965 года в Первоуральске родилась Фагиля Сельская. Училась во Фрунзенском художественном училище и Московском полиграфическом институте. Работала в театрах не только России, но Сеула, Сиэтла, Тель-Авива, Бишкека, оформив более 150 спектаклей как художник по костюмам. В 2020-м получила премию «Золотая маска» за спектакль «Мы, герои» в Ярославском театре драмы, где работает. В этом году участвовала в постановке театра имени Кариева «Йосыф».

Фото: Максим Платонов

22 сентября 1991 года была учреждена Академия наук Татарстана. В совет ее учредителей вошли 16 человек. Были объявлены вакансии на 30 действительных членов и 50 членов-корреспондентов. Согласно официальному указу, академия создана «в целях обеспечения высокого уровня развития фундаментальных наук в республике, усиления их роли в решении актуальных проблем материальной и духовной культуры, народного хозяйства, координации научно-исследовательских работ, ведущихся в академических, отраслевых институтах и вузах». Сейчас академия включает в себя шесть научно-исследовательских университетов, семь научных центров и лабораторий, а также Дом ученых.

22 сентября 2021 года «Реальное время» сообщило, что главной сенсацией заседания по аресту Павла Лоханова стал обнародованный следствием факт — передача денег якобы состоялась в Infiniti на улице Декабристов, а вот их изъятие — уже за пределами этой машины. По данным «Реального времени», оперативники просто не успели окружить иномарку, как управляющий Фондом соцстраха по РТ дал по газам. Догнали его лишь на улице Тэцевской. И там же, в двух метрах от авто, изъяли пакет с мечеными купюрами.

Фото: Ирина Плотникова

Аляска — не штат

22 сентября 1784 года на берегу бухты острова Кадьяк, расположенного на юге Аляски, русский купец Григорий Шелихов основал первое постоянное поселение «Гавань Трех Святителей». Бухта получила название в честь одного из кораблей, входивших в отряд Шелихова. Русские старались выстроить с коренным населением гармоничные отношения. Православные священники начали на Аляске создавать двуязычные (русско-алеутские) школы. Через 10 лет, после землетрясения и цунами, поселение переселилось туда, где сейчас находится главный город острова Кадьяк.

22 сентября 1993 года 29 регионов признали указ президента Бориса Ельцина о роспуске Верховного Совета РФ и ликвидации системы Советов незаконным. По этой причине за неблагонадежность была отключена спецсвязь в Генеральном штабе и Министерстве обороны. В здании Верховного Совета был создан штаб по защите Конституции и правопорядка. Обязанности президента возложили на вице-президента Александра Руцкого, который отменил указ Ельцина. В свою очередь Борис Ельцин подписал ряд указов. Он постановил считать незаконными и не подлежащими исполнению акты, издаваемые Руцким в должности президента РФ, а государственным органам предписали руководствоваться указом «О поэтапной конституционной реформе в РФ».

Фото wikipedia.org

Рабство — отменено

22 сентября 1862 года президент США Авраам Линкольн объявил об отмене рабства в Америке. Он заявил, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными». Декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах, были напечатаны спецвыпуски с ней. В декабре 1865 года отмена рабства на всей территории США была закреплена в Конституции. Однако фактически работорговля действовала на американском континенте до конца XIX века.

22 сентября 1869 года в Австрии выпустили первые в мире почтовые открытки. Профессор политэкономии Венской военной академии Иммануил Герман предложил сделать пересылку открытки дешевле, чем пересылку письма. Первые открытки представляли собой небольшие листочки из плотной желтой бумаги с почтовой маркой и с линейками для адреса и австро-венгерским гербом. «Корреспонденцкарты» быстро завоевали популярность: за первые два месяца их продали около 3 миллионов. Рисунков на них пока не было, они появились через год. На первой художественной открытке был нарисован артиллерист возле пушки.

22 сентября 1980 года началась ирано-иракская война, которая длилась восемь лет. Без объявления войны Ирак вторгся в Иран. В конфликте обе стороны применяли химическое оружие, в войне участвовали дети, Иран практиковал тактику «живых волн», когда подавляется психика и воля обороняющихся. Погибло более 20 тысяч человек среди гражданского населения.