«Подсудимые не желали причинить животному боль, только смерть»

Жизнь забитой и повешенной под Казанью дворняжки суды оценили в 3 года исправительных работ

Виновными в жестоком обращении с собакой признали трех жителей села Талмачи Высокогорского района, включая хозяйку животного. Согласно приговору, именно женщина решила избавиться от собаки, предложив знакомым 500 рублей, веревку и лопату. «Реальное время» изучило, чем заканчиваются дошедшие до суда дела живодеров в республике.

Ее звали Кира



Дворняжку по кличке Кира нашли повешенной на дереве между селом Усады и деревней Талмачи 24 ноября 2020 года. Труп провисел несколько недель, его клевали птицы.

Эксперты и следователи полиции установили — собаку забили лопатой, а затем повесили. Среди местных жителей нашлись те, кто опознал животное и указал двор, где раньше ее держали на цепи.

Уже на следствии 40-летняя безработная Рушания Хайруллина призналась: да, у них была собака по кличке Кира, жила на улице в будке, нередко срывалась с цепи и душила соседских кур. «Неоднократно приходилось возмещать соседям ущерб, отучить собаку от этой привычки не удавалось, — рассказывала хозяйка. — По этой причине решила избавиться от нее. Рассказала знакомому Агзаму [Габдулхакову], что собака приносит только убытки, и попросила ее убить».

По словам женщины, спустя некоторое время скотник местного сельхозпредприятия Габдулхаков пришел к ней вместе с пенсионером Александром Кандаковым: «Сказали, что согласны вдвоем убить за 500 рублей. Я передала деньги, веревку и лопату, чтобы закопали. Они привязали веревку к ошейнику и увели собаку в поле. Через несколько дней позвонила — Агзам сказал, что собаку убили и закопали».

Дворняжку по кличке Кира нашли повешенной на дереве между селом Усады и деревней Талмачи. Фото: google.com/maps

В суде заказчица от дачи показаний отказалась, но подтвердила сказанное на предварительном следствии. Как и «наемники». В частности, Агзам Габдулхаков на допросах утверждал: сам в убийстве не участвовал, но видел, как его приятель Кандаков наносил привязанной к дереву дворняге удары лопатой. Затем мужчины уже вдвоем подвесили животное на сук дерева, «чтобы не оставалось сомнений, что она умерла», и прямо там распили бутылку спиртного, купленного на деньги заказчицы. «Опьянели и собаку так и не закопали», — объясняли позже обвиняемые.

До приговора это дело дошло 27 июля 2022 года. Высокогорский горсуд признал всю троицу виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, группой лиц по предварительному сговору (п. а ч.2 ст. 245 УК РФ). Каждый из подсудимых получил по одному году исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Кандаков обжаловать результат процесса не стал, а вот адвокаты Хайруллиной и Габдулхакова на прошлой неделе пытались добиться оправдания своих клиентов за отсутствием состава преступления.

Защитник Илдус Шамгунов указывал, что статья 245 УК предусматривает уголовную ответственность за жестокость с животным с целью причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганства и корысти, если данные действия повлекли гибель или увечье животного. «Объектом преступления является не жизнь животного, а здоровье населения и общественная нравственность, — рассуждал адвокат. — Подсудимые не желали причинить животному боль — хотели причинить смерть. Поскольку повышенная агрессивность собаки и пробудившийся охотничий инстинкт не позволяли хозяйке его содержать». По мнению Шамгунова, такой мотив названной выше статьей УК просто не предусмотрен.

Адвокат Танзиля Шпотгауэр в защиту Хайруллиной отмечала, что смерть собаки наступила лишь от действий Кандакова.

Верховный суд РТ 13 сентября сего года признал приговор законным и обоснованным.

Верховный суд РТ 13 сентября сего года признал приговор законным и обоснованным. Фото: realnoevremya.ru

Умышленный наезд на чемпионку

Еще одной жертвой жестокого обращения в Татарстане в октябре 2018-го стала пятилетняя немецкая овчарка по кличке Вестфальдинг Онли Ю. Чемпионка международных выставок с богатой родословной скончалась после тяжелых травм, на глазах у хозяйки. В суде потерпевшая рассказывала — трагедия произошла во время прогулки на окраине деревни:

— Автомобиль под управлением подсудимого (фермера Фаиля Хуснетдинова из деревни Биюрган Тукаевского района) объехал в поле стадо овец, выехал на грунтовую дорогу, затем вновь заехал в поле, сделал резкий маневр — вывернул руль влево, прибавил скорость и специально наехал на мою собаку. Сбил ее. Животное стало скулить от боли. Водитель, проехав по собаке, не останавливаясь, поехал дальше.

Судом установлено — в тот день Хуснетдинов не просто ехал за рулем Toyota Hilux, он гнал на пастбище стадо коров, овец и лошадей, вместе с пастухом на коне. Согласно показаниям свидетелей — собака на животных не нападала, укусить не пыталась, лишь бегала от хозяйки к стаду и обратно. Хозяин стада и авто утверждал: собака пугала его овец, и он решил отогнать ее на автомобиле, но наехал на нее не специально — дескать, она сама попала под колеса, а он не заметил... Позже при встрече с потерпевшей Хуснетдинов поинтересовался у нее — умерла ли собака. Извиняться не стал. В суде настаивал на оправдании.

Одним из доказательств против фермера стала оперативно изъятая полицией видеозапись регистратора его же автомобиля, которая зафиксировала умышленный наезд.

В марте 2019-го мировой судья Тукаевского района признал фермера виновным в жестоком обращении с животным и умышленном повреждении чужого имущества. Под термином «имущество» в данном случае фигурирует та же погибшая, породистая овчарка, купленная за три месяца до трагедии в питомнике за 150 тысяч рублей. Специалисты-кинологи в суде подтверждали спокойный характер животного, беспрекословное выполнение команд, без чего ей бы не удалось получать призовые места на международных выставках.

Наказанием для Хуснетдинова стали 200 часов обязательных работ. Также суд взыскал с него в пользу хозяйки убитой собаки материальный ущерб в 165 тысяч рублей, включая 15 тысяч на оплату услуг юриста. Потерпевшая просила еще 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда, но суд отказал.

В апреле 2019-го приговор вступил в силу. А уже в 2021-м «невиновный» фермер вновь попал в эпицентр скандала — ряд СМИ публично обвинили его в расстреле собаки. В защиту Хуснетдинова его родственники сообщали — инцидент произошел после того, как овец в их хозяйстве загрызли бродячие собаки. При этом, настаивали — в животное мужчина не стрелял, а только прогнал его.



В 2019-м с подачи прокуратуры полиция Мамадышского района возбудила дело об умерщвлении 529 собак под видом исполнения муниципальных контрактов.Фото: Василий Иванов

Чем закончилось «адилиновое» дело о смерти 529 собак

«Реальное время» выяснило судьбу самой резонансной истории убийства животных в Татарстане. В 2019-м с подачи прокуратуры полиция Мамадышского района возбудила дело об умерщвлении 529 собак под видом исполнения муниципальных контрактов.

Контракты предусматривали отлов, направление в приют, клинический осмотр, стерилизацию и вакцинацию животных с последующим возвратом в места обитания. На деле все заканчивалось отловом и вкалыванием препарата «Адилин-супер», вызывающего гибель животных от удушья при полном сохранении сознания...

Препарат разрешен к использованию лишь в очагах особо опасной инфекции. «Он вызывает непереносимую боль, а животное остается до конца в сознании», — объясняла действие «Адилина» казанский ветеринар Ольга Шамкина в разговоре с «Реальным временем».

Дело возбуждалось по факту жестокого обращения с животными. Подозреваемых в нем не было. Называли лишь кандидата в таковые — частную предпринимательницу из Тукаевского района, что работала еще с рядом муниципалитетов в Татарстане, причем больше десятка лет.

Под суд за смерть животных никого не отдали. В МВД Татарстана комментировать результат расследования вчера не стали. В прокуратуре республики уточнили — по той истории возбуждалось сразу два дела. Одно прекращено, работа по второму — приостановлена.

Максимальное наказание по части 2 статьи 245 УК РФ — от 3 до 5 лет колонии.

В законе за растерзанных животных — до 5 лет

Максимальное наказание по части 2 статьи 245 УК РФ — от 3 до 5 лет колонии. В тех случаях, если преступление совершалось: в сговоре группой лиц, на глазах у малолетнего, с использованием садистских методов, с публичной демонстрацией в Сети, либо в отношении нескольких животных. Действия живодера-одиночки без указанных обстоятельств Уголовный кодекс оценивает мягче — до 3 лет лишения свободы.

Впрочем, как показывает судебная практика, в Татарстане такие дела реальным сроком заканчиваются крайне редко. Однако примеры есть.

В сентябре 2020 года Советский райсуд Казани оценил полутора годами колонии строгого режима жестокую смерть котенка. Согласно приговору, ранее судимый за разбой казанец Игорь Баширов 9 декабря 2019 года пришел на работу к своей бывшей девушке и попросил ее пустить переночевать. Девушка отказала. Тогда Баширов влез в ее квартиру по водосточной трубе, а там увидел нового хозяина — кота — и набросился на него. Вернувшаяся с работы девушка обнаружила котенка Джефри с перерезанным горлом. Позже эксперты обнаружили — перед этим животное несколько раз швыряли о стену.

В ходе следствия у Баширова выявили зависимость от алкоголя, но признали вменяемым. Вину в расправе над животным он полностью признал, просил рассмотреть его дело в особом порядке. Хозяйка Джефри просила не наказывать подсудимого строго, однако с учетом рецидива гособвинитель запросил для него реальный срок, и суд с этим согласился. Баширов подал апелляционную жалобу, указывая на жестокость и несправедливость наказания в полтора года колонии строгого режима. Верховный суд республики признал приговор законным.

В сентябре 2020 года Советский райсуд Казани оценил полутора годами колонии строгого режима жестокую смерть котенка. Фото: realnoevremya.ru

В 2015-м житель Приволжского района Казани Андрей Фадеев получил 10 лет колонии особого режима за расправу сначала над животным, а затем над человеком. Согласно апелляционному приговору Верховного суда РТ, 19 июня 2014 года Фадеев во дворе дома несколько раз ударил собаку ножом, а затем частично расчленил ее — на глазах у хозяйки животного, которая ранее отказалась помочь ему с деньгами. Через три недели после этого Фадеев пустил нож в ход во время конфликта с собутыльником. Оппонент ранее судимого казанца получил 7 ножевых ранений и был сброшен из окна седьмого этажа. На суде мужчина частично признавал лишь жестокость к собаке.

Одним из самых мягких среди дел по 245-й статье в Татарстане можно считать приговор жителю Актанышского района Ильназу Ахметову, оглашенный 18 ноября 2021 года. В августе того года он по пьяни повесил на заборе на стальной цепи пса своей семьи, покаялся и отделался уголовным штрафом всего в 7 тысяч рублей. Как установил мировой судья, на преступление Ахметов пошел после ссоры с матерью, которой в тот день в очередной раз угрожал убийством. Дело рассматривалось в особом порядке. Эпизоды по угрозе убийством суд прекратил за примирением сторон.

За мировой в июне в Нижнекамском районе прекратили дело против пенсионера Н.Б. Ланцова, что в алкогольном дурмане пытался задушить Рекса — щенка породы хаски. К счастью, преступнику не хватило сил, и щенок выжил. А его хозяин согласился простить причиненный здоровью животного вред. На каких условиях — в приговоре не сказано. А вот ранее судимого за непредумышленное убийство Романа Галашко суд жалеть не стал. За расправу над котенком в коридоре общежития Галашко получил 1 год колонии строгого режима.

По 200 часов обязательных работ получили живодеры из Бугульмы и Камского Устья. Один обиделся на уличную собаку и сходил домой за подручными средствами, другой так переживал смерть своей сожительницы, что решил выместить зло на кошке.