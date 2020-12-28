В Татарстане возбудили уголовное дело из-за подвешенной на дереве собаки
В Татарстане на неустановленное лицо возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Основанием для расследования стало обнаружение в конце ноября мертвой собаки, подвешенной на дереве. Происшествие случилось вблизи деревни Толмачи Высокогорского района РТ.
Расследование дела о жестокой расправе над собакой находится под контролем прокуратуры.
Также МВД по Татарстану проверит факт бездействия местного участкового полицейского при регистрации сообщения о жестоком обращении с животным.
В середине декабря прокуратура Приволжского района Казани и специалисты службы ветеринарного надзора начали проверку приюта для животных в поселке Мирный из-за видео в соцсети, на котором видно, что собаки замерзают в клетках.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым