В Татарстане возбудили уголовное дело из-за подвешенной на дереве собаки

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на неустановленное лицо возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Основанием для расследования стало обнаружение в конце ноября мертвой собаки, подвешенной на дереве. Происшествие случилось вблизи деревни Толмачи Высокогорского района РТ.

Расследование дела о жестокой расправе над собакой находится под контролем прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru

Также МВД по Татарстану проверит факт бездействия местного участкового полицейского при регистрации сообщения о жестоком обращении с животным.

В середине декабря прокуратура Приволжского района Казани и специалисты службы ветеринарного надзора начали проверку приюта для животных в поселке Мирный из-за видео в соцсети, на котором видно, что собаки замерзают в клетках.



Татьяна Демина