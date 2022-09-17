«Новый 1992-й»: бюджет в коме, безработица и отсрочка от армии «молодым крестьянам»

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 40-я

Фото: Михаил Козловский

В апреле 1991 года сразу после резкого роста цен большинство россиян резко разуверились в президенте СССР, Верховном совете и КПСС, при этом они возлагали большие надежды на Ельцина, не считая «демократов» виновных в кризисе. 30 лет спустя слово «либерал» превратится в ругательство, две трети захотят обратно в СССР, где не существовало «безработицы» и была «уверенность в завтрашнем дне». В конце апреля, незадолго до того, как она станет проклятием 1990-х, советские власти законодательно признали явление безработицы. Алкоголизм советских людей был проклятием еще брежневского застоя, в 1990-х против него не проводили масштабных кампаний, как Горбачев или Хрущев, — зато простой человек получил возможность избавиться от зависимости ненаучным путем. Газета «Реальное время» продолжает вспоминать время эпохального заката СССР.



Из телетайпного зала ВК

В СССР безработицы, как известно, формально не существовало. Но было немало людей, занимающихся нелегальным трудом, например, «фарцовкой» (спекуляцией малодоступных или вовсе недоступных товаров). С «тунеядством» в Советском Союзе боролись системно, уголовно преследовались занятия «бродяжничеством, попрошайничеством», а также «ведение иного паразитического образа жизни». Во времена одного из последних генсеков СССР, выходца из КГБ Юрия Андропова, гайки жестко закручивались в последний раз — вплоть до облав и рейдов по магазинам и кинотеатрам в рабочее время, где посетителей проверяли на «прогулы» или ставили статус «без определенного рода занятий» (их прозвали в народе «борзыми»).

С началом перестройки власти начали понемногу декриминализовать сферу труда, в том числе путем разрешения кооперативов. Но экономический кризис с нараставшим дефицитом одних товаров и затовариванием других поставил под сомнение саму возможность центра продолжать контролировать экономику по системе государственного планирования. А значит, у советских граждан отнимали главное достижение, которое постулировалось как достижение коммунистической партией — «уверенность в завтрашнем дне». Вера в светлое будущее, уверенность в завтрашнем дне, ностальгия по юности — основные ассоциации с Советским Союзом и сегодня.

Фото: из архива музея Ленинского района/pastvu.com

Что интересно, нижеприведенные результаты опроса ВЦИОМ (основан за несколько лет до опроса), согласно которому большинство советских граждан уже не рассчитывали на помощь в случае безработицы со стороны государства, были опубликованы буквально за несколько дней до принятия в апреле того же 1991 года закона «О занятости населения», «отменившего уголовную ответственность за тунеядство и признавшего безработицу». Сама безработица, как только «легитимизировалась», вступила в свои «права» довольно быстро, став неотъемлемой части бурных 1990-х. Так, если в январе 1992 года безработными был лишь 0,1% экономически активных жителей страны, то с течением времени, когда спрос на рабочую силу резко упал (заводы закрывались как неликвидные или неэффективные или распродавались по частям, соответственно и рабочие места терялись), уровень ее вырос до 8,5%, или 6 млн человек, в 1996-м и достиг максимального в 1999 году — 13%.

Снизить этот уровень удалось не в последнюю очередь за счет вымирания россиян — когда спрос на рабочую силу вырос в силу экономических законов, а на рынке вдруг не оказалось многих рабочих специальностей. Любопытно, что советские граждане оказались правы: даже в лучшие времена пособие по безработице не превышало 5 тысяч рублей (в 2009—2017 годах оно даже ни разу не повышалось). Зато новые власти в конечном счете тоже попытались предпринять шаги по борьбе с новым «тунеядством», то есть занятыми нелегальным трудом.



В 2015 году «Роструд», исполняя поручение правительства РФ «о снижении нелегальной занятости», «предложил ввести «социальный платеж» для трудоспособных категорий россиян, которые не работают, но и не стоят на учете в центре занятости». Предполагаемый платеж тут же окрестили «налогом на бедность». Стоит отметить, на тот момент до 15 млн россиян были заняты в «теневой экономике». А что касается реальных безработных, то их, возможно, станет в ближайшие годы еще больше — и не столько из-за роста производительности труда, сколько из-за повышения пенсионного возраста — «лишних людей» молодого возраста станет на 10 млн больше уже в 2025 году.

Результаты опроса по поводу возможной безработицы 30 лет назад ни для кого не были удивительными. Настроения и до сих пор царили упаднические, а после двукратного, трехкратного или даже многократного роста цен в начале апреля КПСС потеряла всякий кредит доверия, как, в принципе, и центральная власть. Симпатии постепенно переходили от когда-то чуть ли не народного героя Михаила Горбачева, запустившего «перестройку», но в итоге наломавшего дров (народ долго еще помнил неосторожную попытку ввода сухого закона и вырубку виноградников, в результате чего советские граждане начали просто массово варить спиртное у себя дома), к Борису Ельцину. Недоверие партии и власти высказывали как шахтеры, так и даже примкнувшие к ним «летчики аэропорта «Центральной» в столице Крыма (который скоро уплывет от россиян вместе с Украиной и надолго), и первые профсоюзы, критиковавшие налоги с продаж, бессмысленные и возмутительные как раз на фоне ошеломляющего роста цен. Характерна и небольшая новость в самом конце телеграфных заметок — 1 мая в Перми демонстрации не будет (в Казани она все же прошла).

Фото: Михаил Козловский

На этом фоне взгляды многих еще остававшихся коммунистами россиян устремились на КНР, которая запустила свою «перестройку» на несколько лет раньше. Реформы Дэн Сяопина, стартовавшие в 1978 году, тоже носили похожие названия («Реформы и открытость») и чуть не привели к похожим массовым демонстрациям, но быстро были задавлены танками — в буквальном смысле, на площади Тяньаньмэнь. Китай в конце 1980-х и начале 1990-х был практически близнецом СССР во многих отношениях. Почти одновременно начался переход на рыночные рельсы, именно в 1990-е китайские власти работали по установлению новой финансовой политики, банковской системы и рынков капитала). И почти одновременно оказалось на фоне новых кооперативов и первых коммерческих компаний — что в СССР, что в Китае — старые государственные предприятия не смогли более отвечать за социальное обеспечение и выпускали при этом товары, «которые никто не хотел покупать». Старые госкомпании просто проигрывали новым коммерческим (что прекрасно показано в заметке ниже, в которой выражено беспокойство правительства КНР ростом числа компаний под эгидой партии). Как и в России, в Китае в конце 1990-х тоже пришлось массово позакрывать государственные фабрики. И точно также это привело к росту безработицы, которая в 2000 году составляла 26,65% — 183,5 млн китайцев фактически никак не участвовали в экономике.

Союзный бюджет по итогам первого квартала находится в состоянии коллапса или, скорее, комы. Денег на финансирование союзных ведомств и народнохозяйственных программ у правительства нет. Доходную часть бюджета, дефицит по которой превысил 30 млрд рублей, не пополнят союзные республики. Верховный совет СССР обратился к ним с мольбой выполнять договоренности. Чем ответят республики — неизвестно, но стало известно, что Центр прекратил кредитование сельскохозяйственных предприятий.



Только 2 процента участников опроса, проведенного ВЦИОМ в России, надеются, что в случае массовой безработицы в стране жертвы ее могут рассчитывать на эффективную помощь со стороны государственных органов. По мнению 29 процентов опрошенных, безработным не следует ждать существенной помощи со стороны государства, а 27 процентов полагают, что государство не окажет безработным никакой помощи.

Фото: из архива музея Ленинского района/pastvu.com

В поддержку экономических и политических требований шахтеров высказались летчики аэропорта «Центральный» в столице Крыма. В телеграмме, которую они направили в ЦК КПСС, говорится, что КПСС, не выполнив ни одной социальной программы, не имеет права оставаться правящей, а ее идеологические догмы мешают экономическим преобразованиям в промышленности и сельском хозяйстве.



Грузинское телевидение не будет транслировать программу «Время». Как сказано в заявлении департамента по телевидению и радиовещанию Грузии по этому поводу, такое решение вызвано тем, что «Время» занимает антигрузинскую позицию, заведомо распространяет ложь и дезинформацию о происходящих в республике событиях.



Свитера, кардиганы, джемперы, пуловеры, шарфы из уникальной исландской шерсти «лопи» скоро сумеют купить россияне. После серии неудач с оказавшимися несостоятельными центральными торгующими организациями крупнейшее объединение Исландии «Олафосс» заключает соглашение на поставку своих товаров с «Росвнешторгом». Впервые к нам пойдут те же товары, что и на Запад. Шерстяные изделия экстракласса для России уже упакованы и ждут отправки.

В двух словах



Томский облсовет предлагает предоставить молодым крестьянам отсрочку от призыва в Советскую Армию.*

О борьбе с алкоголизмом

К слову о последней антиалкогольной кампании в СССР, стартовавшей в мае 1985 года, которая «запомнилась современникам как одна из самых больших ошибок горбачевской эпохи, закончилась тяжелыми экономическими потерями и, как и все предыдущие, ни к чему не привела». Одним из свойств человеческой и исторической памяти является перенос одних явлений и событий из одной эпохи в другую. Чем больше проходит времени с конца СССР и даже с конца 1990-х — тем больше россиян уверены, что алкоголизм — это однозначно явление 1990-х. Между тем это совершенно не так, что можно увидеть и по самым популярным советским фильмам (в «Иронии судьбы» герой напивается до умопомрачения и вторгается в чужую квартиру, в «Москве слезам не верит» потенциальный супруг героини с горя решает тут же напиться, в «Кавказской пленнице» пьют, кажется, все и вообще по любому поводу — примеров сотня).

Советские власти регулярно пытались бороться с алкоголизмом, причем с самого начала существования Советского Союза. После Второй мировой войны и смерти Сталина началась очередная кампания по борьбе с пьянством и, как многие другие кампании Хрущева, закончилась ничем. Тогда «запрещали продажу алкоголя в розлив, продажу водки вблизи промышленных предприятий и транспортных терминалов, активно занимались агитацией и стыдили пьяниц». В 1970-х, уже при Брежневе, вновь в пылу борьбы были «подняты цены на алкогольную продукцию, прекратилось производство особо крепкой водки 50 и 60 градусов, которое было начато после войны, а продавать напитки крепостью более 30 градусов разрешили строго с 11 до 19 часов». Не помогло.

Скриншот кадра из к/ф «Кавказская пленница», источник: youtube.com

Как считают историки, СССР брежневской эпохи — был «страной пьющих людей». «Так, в 1960-е годы рядовой советский гражданин в год выпивал в среднем 4,6 литра алкоголя, а уже к «застойным» 1970-м цифра эта выросла практически в два раза — до 8,45 литра, а к началу 1980-х — этот показатель достиг 10,6 литра». Отметим и здесь сходство с Китаем, который не так давно был назван страной «с самым высоким уровнем смертности от злоупотребления алкоголем». Одной из причин стал тот же рост потребления спиртного именно в эпоху реформ, но главным образом китайцы пьют так много потому, что, как и россияне, пили так много издавна в силу социальных причин, а практика застолий с вышестоящим начальством практически вменяется китайцу в обязанность (как, собственно, и в России).

Реформы привели лишь к тому, что «вместе с растущей платежеспособностью китайского населения растет и потребление алкоголя в стран». Правда, в отличие от России, китайцы пьют «чаще всего не от безысходности или депрессии»: «Для китайца выпивка — способ отметить радостное событие, показать свой достаток или проявить гостеприимство». Что же практики «кодирования», начатой еще советскими психологами (соответствующий патент выдан был в СССР еще в 1980 году), в 1990-х она стала активно распространяться. Помогать популярности этой практики, которую сегодня считают лженаучной и которая, не имея какого-либо научного обоснования, считается эффективной среди 14% врачей-наркологов в России (как некоторыми считаются эффективные плацебо и вообще самовнушение) — помогало всеобщее невежество в этих вопросах. Практика, особенно распространенная среди россиян потому, что в отличие от Запада, в СССР не пользовались расположением властей ни психоанализ, ни другие практики XX века — а пойти к психологу и сегодня для большинства сродни «сходить к психиатру», что считается как минимум слабостью, а как максимум чревато опасностью получить статус «ненормального».

Тем не менее начало 90-х — это время появления альтернативных способов лечения, нетрадиционная медицина тогда также входила в моду, как доказывает заметка ниже.

Даем установку — лучше видеть!



На этой неделе во дворцах культуры города пройдут лечебные сеансы здоровья, которые ведет руководитель Центра психореабилитации имени З. Фрейда Рамиль Гарифуллин.



Выступлениям в Казани предшествовало длительное и успешное турне по городам Татарии, а также сеансы в Нижнем Новгороде, Свердловске, Перми, Ижевске. У 70 процентов зрителей, посетивших несколько таких сеансов (а лечение Гарифуллина основано на разработанной им самим высокоэффективной методике свинг-релаксации), произошла значительная коррекция зрения. Например, нередки случаи, когда у людей, носивших ранее очки плюс девять или минус семь, отпадала в этом надобность.*



Оглядываясь в недалекое прошлое

Настроения апреля, как мы уже выше отмечали, оптимизмом не отличались, но российский народ в целом, как и татарстанцы в частности, возлагал новые надежды на новую власть. Об этом свидетельствует и небольшой газетный опрос казанской газеты, согласно которому две трети казанцев все равно бы поддержали «начавшиеся в 1985 году перемены», но треть опрошенных посчитало главным событием не горбачевские реформы, а именно избрание Ельцина председателем Верховного Совета, а еще треть — объявление Татарстаном государственного суверенитета, которого тогда чаяли тоже две трети жителей ТАССР.

Фото: Михаил Козловский

При этом половина опрошенных казанцев оказались очень точными, посчитав самыми трагическими событиями даже не аварию в Чернобыле, а межнациональные столкновения и одновременно почти столько же — «резкое падение уровня жизни». Характерно и то, кого тогда жители столицы республики считали «виноватым» — Верховный Совет СССР, его президента и правительство. Что поразительно, так это в том, что несут ответственность за сложившийся кризис в стране в первую очередь демократы, верили тогда лишь 5%. 30 лет спустя сожалеющих о распаде СССР оказалось 66% россиян, «что стало наибольшим показателем за 10 лет соцопросов». А представление о том, что Советский Союз «можно было сохранить», стало разделять большее число опрошенных: 60% против 52% соответственно. Но при этом «каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР».

Отметим и тот факт статистики начала 2010-х, когда доля негативных оценок превышает число позитивных в отношении таких характеристик политических деятелей, как «либерал» (46% против 26% соответственно), тогда как в 1991 году «радикалы» воспринимались гражданами скорее позитивно. А в 2014 году стало известно, что россияне «готовы поступиться правами и свободами ради «сильного государства» — в противоположность большинству людей старшего возраста, впрочем, большая часть молодежи, согласно другим опросам, «не верит властям», но при этом «аполитична».

В апреле этого года исполняется шесть лет с того дня, когда на очередном Пленуме ЦК КПСС под бурные и продолжительные аплодисменты собравшихся Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев провозгласил курс на ускорение социально-экономического развития нашей страны, переросшее впоследствии в коренную перестройку всей существующей системы государства, партии, общества. Как говорится, много воды утекло с тех пор, многое уже не вернуть. И все же интересно, как оценивают минувшее шестилетие наши горожане.



Этому был посвящен телефонный опрос, проведенный в конце марта социологической службой «ВК». В опросе были задействованы все социальные группы населения, представленные по полу, возрасту, образованию и национальному составу.



Данные опроса приводятся в процентах.



— Если бы вы знали в 1985 г., к чему приведут начавшиеся тогда в стране перемены, вы бы поддержали их?



— да (65)

— нет (15)

— затрудняюсь ответить (20)



Какие события последних шести лет вы считаете наиболее важными?



— 27, 28 съезды КПСС, 19 партийная конференция (5)

— выборы народных депутатов СССР (20)

— избрание Б.Н. Ельцина Председателем ВС РСФСР (35)

— объявление Татарстаном государственного суверенитета (30)

— принятие программы перехода к «рынку» (15)

— либерализация политики в отношении к церкви (20)

— другое (15)



— Какие события последних шести лет вы считаете самыми трагическими?



— авария на АЭС в Чернобыле (40)

— межнациональные столкновения в различных регионах страны (55)

— резкое падение уровня жизни населения (45)

— «парад суверенитетов» (5)

— другое (20)



Как вы считаете, кто в первую очередь несет ответственность за сложившийся кризис в стране?



— бывшее руководство страны (26)

— нынешнее партийное руководство (13)

— КПСС в целом (14)

— Верховный Совет СССР (41)

— Президент страны (25)

— правительство страны (26)

— демократы (5)

— националистические силы (5)

— теневая экономика (4)

— другие (9)*

Михаил Козловский

«Путь к рынку впечатан лужей в асфальт»

Далеко не всегда можно проводить правильные параллели между «разрухой в головах», «разрухой в клозетах» и «разрухой в стране». Действительно, в эпоху заката в СССР, как мы уже отмечали, все чаще случались техногенные аварии, но наибольшее их число пришло как раз на начало 2000-х — и стало следствием износа еще советской инфраструктуры, которой в 1990-х заниматься было попросту не на что (дефолт 1998 года произошел именно из-за невозможности покрывать необходимые расходы нужным количеством доходов — катастрофическим бюджетным дефицитом). А сами аварии на том же транспорте вообще нередко становятся следствием банальной человеческой ошибки, нежели износа техники.

Отметим тут первую полосу газеты 30-летней давности, которая точно сверстана по принципу «больше плохих новостей» (известный и на Западе факт — плохие новости «лучше продаются) и по которой не стоит судить о ситуации с инфраструктурой в целом. Так, в действительности, несмотря на широко распространенное мнение, асфальт можно укладывать и в лужи, и сама такая укладка вовсе не свидетельствует о тотальном советском непрофессионализме. Только «дождь и снег должны быть несильными, то есть в ливень и снегопад класть дороги все-таки нельзя», «при укладке асфальта во время осадков нужно проводить работы очень быстро» и при определенных температурах, а также соблюдая определенную технику.

Нынешний промежуток именуется переходом к рынку. Переходность жизни уже чувствуется, а сам рынок — под сомнением. Ибо при рынке оплачивается не любой труд, а исключительно полезный.



Эпоха латания дорожных дыр, объявленная «Татавтодором» несколько недель назад, к последней разновидности не относится. Судя по всему, эта организация, не оставит своих сотрудников без работы, ибо кидать асфальт в лужи можно недели, года, столетия. За это время исчезают ступени Казанского университета, врастают в тротуары первые этажи старинных особняков, но асфальт все так же методично шипит в весенней слякоти, чтобы на следующий год развалиться и принять сверху новую порцию. Одна и та же картина, которую Левитан назвал бы «Над вечной суетой»*.

Фото: Илья Шалман/pastvu.com

«Экспресс-новости»

А новость о сходе трамваев с рельсов на одном и том же месте Ленинской дамбы — вовсе не свидетельствует о том, что происходит это обязательно перед крахом СССР — трамваи в Казани вообще-то и сегодня сходят с рельсов достаточно регулярно. Но причину этого во многом действительно стоит искать в советской действительности: именно в советские времена была в основном создана трамвайная и троллейбусная инфраструктура в Казани — и все 30 лет, прошедшие с конца советской эпохи эта инфраструктура практически не обновлялась, как стало известно недавно на Госсовете РТ.

У нас целевые денежные средства на капремонт пути и контрактной сети выделялись последний раз почти двадцать лет назад — в 2003 году. При этом на балансе предприятия имеются 306,5 километра контактной сети, из которых 125 километров — с предельным износом. «По трамваю это около 40 километров, по троллейбусу — 85,5 километра. Самый изношенный участок трамвайной сети введен в эксплуатацию 55 лет назад, а три участка отслужили уже более 36 лет», — рассказал тогда депутатам гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов, посетовав, что всего необходимо провести капремонт трамвайных путей более, чем на 3,5 млрд рублей, а таких денег у предприятия нет (такая же ситуация, к слову, и у «Водоканала», которому нужны миллиарды на капремонт изношенных, еще советских, сетей).

Несколько дней назад один из читателей «ВК», не склонный к фокусам и мистике, приобрел десять пачек «Полета», в которых оказались сигареты с надписью «Идел Казань 10», стоимостью в три раза дороже. ПРЕРВАННЫЙ «ПОЛЕТ» Казанской табачной фабрики объясняется просто: не меняется содержимое — забывают сменить и форму. В форме — единственное различие столь отличных по цене сигарет.



Во всех сферах советской действительности между мистической и прагматической версией надо выбирать вторую. На минувшей неделе на одном и том же месте Ленинской дамбы дважды СОШЛИ С РЕЙСОВ трамваи. Прагматики предлагают ремонтникам сделать соответствующие выводы, лирики высказывают предположение о том, что именно на этом месте некая Аннушка пролила масло.

Фото: Михаил Козловский

Впрочем, съезжают с колеи не только трамваи. На скользкий путь вступили и парламентарии горсовета, чьим политическим кредо стала БОРЬБА С «ВЕЧЕРКОЙ». Вслед за иском к газете и Министерству печати РСФСР, принятым к рассмотрению Краснопресненским народным судом Москвы, последовал иск в Верховный суд Татарстана. Очевидно, депутатов впечатлили итоги «аптечного процесса».



Процесс гастролей в Казани не прекращается и с приближением дачного сезона. 23 и 24 апреля в Казанском цирке пройдут КОНЦЕРТЫ МАШИ РАСПУТИНОЙ (в 17 и 20 часов). Билеты продаются в кассах цирка, консерватории и Культурно-спортивного комплекса КГУ. Телефоны: 32-14-12, 32-04-67.



По пути сочетания культуры и спорта пошел не только университет, но и городской Дом ученых: здесь после длительного перерыва ВОЗРОЖДЕНА БИЛЬЯРДНАЯ. В перспективе стоит вопрос о создании республиканской федерации этого старинного вида спорта, но для этого, помимо киев и шаров, необходимы люди, умеющие бить первыми по вторым. Энтузиастов просят пожаловать в Дом ученых.



Впрочем, вид спорта, основанный на геометрической точности и параллельности линий, может не привиться в Казани накануне 200-летия создателя неевклидовой геометрии Николая Лобачевского, который успешно сочетал научную деятельность с пребыванием на посту ректора Казанского университета. Завтра в музее истории КГУ открывается БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА, сбор от которой будет перечислен в «Фонд Лобачевского». Здесь можно будет увидеть китайские коллекции 19 века, которые составили ученые-востоковеды университета. Выставка работает в будние дни с 10 до 17 часов.



В кулуарах Президиума Верховного Совета Татарии объявлено о начале работы НАД ЗАКОНОМ ТССР о собственности. Сформированы две рабочие группы — под руководством Р. Курчакова и А. Штанина. Председатель Союза предпринимателей республики К. Шайдаров готовится выставить собственный, ни на что непохожий, проект.*

*«Вечерняя Казань» от 9 апреля 1991 года