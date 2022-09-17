«Новый 1992-й»: бюджет в коме, безработица и отсрочка от армии «молодым крестьянам»
Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 40-я
В апреле 1991 года сразу после резкого роста цен большинство россиян резко разуверились в президенте СССР, Верховном совете и КПСС, при этом они возлагали большие надежды на Ельцина, не считая «демократов» виновных в кризисе. 30 лет спустя слово «либерал» превратится в ругательство, две трети захотят обратно в СССР, где не существовало «безработицы» и была «уверенность в завтрашнем дне». В конце апреля, незадолго до того, как она станет проклятием 1990-х, советские власти законодательно признали явление безработицы. Алкоголизм советских людей был проклятием еще брежневского застоя, в 1990-х против него не проводили масштабных кампаний, как Горбачев или Хрущев, — зато простой человек получил возможность избавиться от зависимости ненаучным путем. Газета «Реальное время» продолжает вспоминать время эпохального заката СССР.
Из телетайпного зала ВК
В СССР безработицы, как известно, формально не существовало. Но было немало людей, занимающихся нелегальным трудом, например, «фарцовкой» (спекуляцией малодоступных или вовсе недоступных товаров). С «тунеядством» в Советском Союзе боролись системно, уголовно преследовались занятия «бродяжничеством, попрошайничеством», а также «ведение иного паразитического образа жизни». Во времена одного из последних генсеков СССР, выходца из КГБ Юрия Андропова, гайки жестко закручивались в последний раз — вплоть до облав и рейдов по магазинам и кинотеатрам в рабочее время, где посетителей проверяли на «прогулы» или ставили статус «без определенного рода занятий» (их прозвали в народе «борзыми»).
С началом перестройки власти начали понемногу декриминализовать сферу труда, в том числе путем разрешения кооперативов. Но экономический кризис с нараставшим дефицитом одних товаров и затовариванием других поставил под сомнение саму возможность центра продолжать контролировать экономику по системе государственного планирования. А значит, у советских граждан отнимали главное достижение, которое постулировалось как достижение коммунистической партией — «уверенность в завтрашнем дне». Вера в светлое будущее, уверенность в завтрашнем дне, ностальгия по юности — основные ассоциации с Советским Союзом и сегодня.
Что интересно, нижеприведенные результаты опроса ВЦИОМ (основан за несколько лет до опроса), согласно которому большинство советских граждан уже не рассчитывали на помощь в случае безработицы со стороны государства, были опубликованы буквально за несколько дней до принятия в апреле того же 1991 года закона «О занятости населения», «отменившего уголовную ответственность за тунеядство и признавшего безработицу». Сама безработица, как только «легитимизировалась», вступила в свои «права» довольно быстро, став неотъемлемой части бурных 1990-х. Так, если в январе 1992 года безработными был лишь 0,1% экономически активных жителей страны, то с течением времени, когда спрос на рабочую силу резко упал (заводы закрывались как неликвидные или неэффективные или распродавались по частям, соответственно и рабочие места терялись), уровень ее вырос до 8,5%, или 6 млн человек, в 1996-м и достиг максимального в 1999 году — 13%.
Снизить этот уровень удалось не в последнюю очередь за счет вымирания россиян — когда спрос на рабочую силу вырос в силу экономических законов, а на рынке вдруг не оказалось многих рабочих специальностей. Любопытно, что советские граждане оказались правы: даже в лучшие времена пособие по безработице не превышало 5 тысяч рублей (в 2009—2017 годах оно даже ни разу не повышалось). Зато новые власти в конечном счете тоже попытались предпринять шаги по борьбе с новым «тунеядством», то есть занятыми нелегальным трудом.
В 2015 году «Роструд», исполняя поручение правительства РФ «о снижении нелегальной занятости», «предложил ввести «социальный платеж» для трудоспособных категорий россиян, которые не работают, но и не стоят на учете в центре занятости». Предполагаемый платеж тут же окрестили «налогом на бедность». Стоит отметить, на тот момент до 15 млн россиян были заняты в «теневой экономике». А что касается реальных безработных, то их, возможно, станет в ближайшие годы еще больше — и не столько из-за роста производительности труда, сколько из-за повышения пенсионного возраста — «лишних людей» молодого возраста станет на 10 млн больше уже в 2025 году.
Результаты опроса по поводу возможной безработицы 30 лет назад ни для кого не были удивительными. Настроения и до сих пор царили упаднические, а после двукратного, трехкратного или даже многократного роста цен в начале апреля КПСС потеряла всякий кредит доверия, как, в принципе, и центральная власть. Симпатии постепенно переходили от когда-то чуть ли не народного героя Михаила Горбачева, запустившего «перестройку», но в итоге наломавшего дров (народ долго еще помнил неосторожную попытку ввода сухого закона и вырубку виноградников, в результате чего советские граждане начали просто массово варить спиртное у себя дома), к Борису Ельцину. Недоверие партии и власти высказывали как шахтеры, так и даже примкнувшие к ним «летчики аэропорта «Центральной» в столице Крыма (который скоро уплывет от россиян вместе с Украиной и надолго), и первые профсоюзы, критиковавшие налоги с продаж, бессмысленные и возмутительные как раз на фоне ошеломляющего роста цен. Характерна и небольшая новость в самом конце телеграфных заметок — 1 мая в Перми демонстрации не будет (в Казани она все же прошла).
На этом фоне взгляды многих еще остававшихся коммунистами россиян устремились на КНР, которая запустила свою «перестройку» на несколько лет раньше. Реформы Дэн Сяопина, стартовавшие в 1978 году, тоже носили похожие названия («Реформы и открытость») и чуть не привели к похожим массовым демонстрациям, но быстро были задавлены танками — в буквальном смысле, на площади Тяньаньмэнь. Китай в конце 1980-х и начале 1990-х был практически близнецом СССР во многих отношениях. Почти одновременно начался переход на рыночные рельсы, именно в 1990-е китайские власти работали по установлению новой финансовой политики, банковской системы и рынков капитала). И почти одновременно оказалось на фоне новых кооперативов и первых коммерческих компаний — что в СССР, что в Китае — старые государственные предприятия не смогли более отвечать за социальное обеспечение и выпускали при этом товары, «которые никто не хотел покупать». Старые госкомпании просто проигрывали новым коммерческим (что прекрасно показано в заметке ниже, в которой выражено беспокойство правительства КНР ростом числа компаний под эгидой партии). Как и в России, в Китае в конце 1990-х тоже пришлось массово позакрывать государственные фабрики. И точно также это привело к росту безработицы, которая в 2000 году составляла 26,65% — 183,5 млн китайцев фактически никак не участвовали в экономике.
Союзный бюджет по итогам первого квартала находится в состоянии коллапса или, скорее, комы. Денег на финансирование союзных ведомств и народнохозяйственных программ у правительства нет. Доходную часть бюджета, дефицит по которой превысил 30 млрд рублей, не пополнят союзные республики. Верховный совет СССР обратился к ним с мольбой выполнять договоренности. Чем ответят республики — неизвестно, но стало известно, что Центр прекратил кредитование сельскохозяйственных предприятий.
Только 2 процента участников опроса, проведенного ВЦИОМ в России, надеются, что в случае массовой безработицы в стране жертвы ее могут рассчитывать на эффективную помощь со стороны государственных органов. По мнению 29 процентов опрошенных, безработным не следует ждать существенной помощи со стороны государства, а 27 процентов полагают, что государство не окажет безработным никакой помощи.
В поддержку экономических и политических требований шахтеров высказались летчики аэропорта «Центральный» в столице Крыма. В телеграмме, которую они направили в ЦК КПСС, говорится, что КПСС, не выполнив ни одной социальной программы, не имеет права оставаться правящей, а ее идеологические догмы мешают экономическим преобразованиям в промышленности и сельском хозяйстве.
Грузинское телевидение не будет транслировать программу «Время». Как сказано в заявлении департамента по телевидению и радиовещанию Грузии по этому поводу, такое решение вызвано тем, что «Время» занимает антигрузинскую позицию, заведомо распространяет ложь и дезинформацию о происходящих в республике событиях.
Свитера, кардиганы, джемперы, пуловеры, шарфы из уникальной исландской шерсти «лопи» скоро сумеют купить россияне. После серии неудач с оказавшимися несостоятельными центральными торгующими организациями крупнейшее объединение Исландии «Олафосс» заключает соглашение на поставку своих товаров с «Росвнешторгом». Впервые к нам пойдут те же товары, что и на Запад. Шерстяные изделия экстракласса для России уже упакованы и ждут отправки.
В двух словах
Томский облсовет предлагает предоставить молодым крестьянам отсрочку от призыва в Советскую Армию.*
О борьбе с алкоголизмом
К слову о последней антиалкогольной кампании в СССР, стартовавшей в мае 1985 года, которая «запомнилась современникам как одна из самых больших ошибок горбачевской эпохи, закончилась тяжелыми экономическими потерями и, как и все предыдущие, ни к чему не привела». Одним из свойств человеческой и исторической памяти является перенос одних явлений и событий из одной эпохи в другую. Чем больше проходит времени с конца СССР и даже с конца 1990-х — тем больше россиян уверены, что алкоголизм — это однозначно явление 1990-х. Между тем это совершенно не так, что можно увидеть и по самым популярным советским фильмам (в «Иронии судьбы» герой напивается до умопомрачения и вторгается в чужую квартиру, в «Москве слезам не верит» потенциальный супруг героини с горя решает тут же напиться, в «Кавказской пленнице» пьют, кажется, все и вообще по любому поводу — примеров сотня).
Советские власти регулярно пытались бороться с алкоголизмом, причем с самого начала существования Советского Союза. После Второй мировой войны и смерти Сталина началась очередная кампания по борьбе с пьянством и, как многие другие кампании Хрущева, закончилась ничем. Тогда «запрещали продажу алкоголя в розлив, продажу водки вблизи промышленных предприятий и транспортных терминалов, активно занимались агитацией и стыдили пьяниц». В 1970-х, уже при Брежневе, вновь в пылу борьбы были «подняты цены на алкогольную продукцию, прекратилось производство особо крепкой водки 50 и 60 градусов, которое было начато после войны, а продавать напитки крепостью более 30 градусов разрешили строго с 11 до 19 часов». Не помогло.
Как считают историки, СССР брежневской эпохи — был «страной пьющих людей». «Так, в 1960-е годы рядовой советский гражданин в год выпивал в среднем 4,6 литра алкоголя, а уже к «застойным» 1970-м цифра эта выросла практически в два раза — до 8,45 литра, а к началу 1980-х — этот показатель достиг 10,6 литра». Отметим и здесь сходство с Китаем, который не так давно был назван страной «с самым высоким уровнем смертности от злоупотребления алкоголем». Одной из причин стал тот же рост потребления спиртного именно в эпоху реформ, но главным образом китайцы пьют так много потому, что, как и россияне, пили так много издавна в силу социальных причин, а практика застолий с вышестоящим начальством практически вменяется китайцу в обязанность (как, собственно, и в России).
Реформы привели лишь к тому, что «вместе с растущей платежеспособностью китайского населения растет и потребление алкоголя в стран». Правда, в отличие от России, китайцы пьют «чаще всего не от безысходности или депрессии»: «Для китайца выпивка — способ отметить радостное событие, показать свой достаток или проявить гостеприимство». Что же практики «кодирования», начатой еще советскими психологами (соответствующий патент выдан был в СССР еще в 1980 году), в 1990-х она стала активно распространяться. Помогать популярности этой практики, которую сегодня считают лженаучной и которая, не имея какого-либо научного обоснования, считается эффективной среди 14% врачей-наркологов в России (как некоторыми считаются эффективные плацебо и вообще самовнушение) — помогало всеобщее невежество в этих вопросах. Практика, особенно распространенная среди россиян потому, что в отличие от Запада, в СССР не пользовались расположением властей ни психоанализ, ни другие практики XX века — а пойти к психологу и сегодня для большинства сродни «сходить к психиатру», что считается как минимум слабостью, а как максимум чревато опасностью получить статус «ненормального».
Тем не менее начало 90-х — это время появления альтернативных способов лечения, нетрадиционная медицина тогда также входила в моду, как доказывает заметка ниже.
Даем установку — лучше видеть!
На этой неделе во дворцах культуры города пройдут лечебные сеансы здоровья, которые ведет руководитель Центра психореабилитации имени З. Фрейда Рамиль Гарифуллин.
Выступлениям в Казани предшествовало длительное и успешное турне по городам Татарии, а также сеансы в Нижнем Новгороде, Свердловске, Перми, Ижевске. У 70 процентов зрителей, посетивших несколько таких сеансов (а лечение Гарифуллина основано на разработанной им самим высокоэффективной методике свинг-релаксации), произошла значительная коррекция зрения. Например, нередки случаи, когда у людей, носивших ранее очки плюс девять или минус семь, отпадала в этом надобность.*
Оглядываясь в недалекое прошлое
Настроения апреля, как мы уже выше отмечали, оптимизмом не отличались, но российский народ в целом, как и татарстанцы в частности, возлагал новые надежды на новую власть. Об этом свидетельствует и небольшой газетный опрос казанской газеты, согласно которому две трети казанцев все равно бы поддержали «начавшиеся в 1985 году перемены», но треть опрошенных посчитало главным событием не горбачевские реформы, а именно избрание Ельцина председателем Верховного Совета, а еще треть — объявление Татарстаном государственного суверенитета, которого тогда чаяли тоже две трети жителей ТАССР.
При этом половина опрошенных казанцев оказались очень точными, посчитав самыми трагическими событиями даже не аварию в Чернобыле, а межнациональные столкновения и одновременно почти столько же — «резкое падение уровня жизни». Характерно и то, кого тогда жители столицы республики считали «виноватым» — Верховный Совет СССР, его президента и правительство. Что поразительно, так это в том, что несут ответственность за сложившийся кризис в стране в первую очередь демократы, верили тогда лишь 5%. 30 лет спустя сожалеющих о распаде СССР оказалось 66% россиян, «что стало наибольшим показателем за 10 лет соцопросов». А представление о том, что Советский Союз «можно было сохранить», стало разделять большее число опрошенных: 60% против 52% соответственно. Но при этом «каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР».
Отметим и тот факт статистики начала 2010-х, когда доля негативных оценок превышает число позитивных в отношении таких характеристик политических деятелей, как «либерал» (46% против 26% соответственно), тогда как в 1991 году «радикалы» воспринимались гражданами скорее позитивно. А в 2014 году стало известно, что россияне «готовы поступиться правами и свободами ради «сильного государства» — в противоположность большинству людей старшего возраста, впрочем, большая часть молодежи, согласно другим опросам, «не верит властям», но при этом «аполитична».
В апреле этого года исполняется шесть лет с того дня, когда на очередном Пленуме ЦК КПСС под бурные и продолжительные аплодисменты собравшихся Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев провозгласил курс на ускорение социально-экономического развития нашей страны, переросшее впоследствии в коренную перестройку всей существующей системы государства, партии, общества. Как говорится, много воды утекло с тех пор, многое уже не вернуть. И все же интересно, как оценивают минувшее шестилетие наши горожане.
Этому был посвящен телефонный опрос, проведенный в конце марта социологической службой «ВК». В опросе были задействованы все социальные группы населения, представленные по полу, возрасту, образованию и национальному составу.
Данные опроса приводятся в процентах.
— Если бы вы знали в 1985 г., к чему приведут начавшиеся тогда в стране перемены, вы бы поддержали их?
— да (65)
— нет (15)
— затрудняюсь ответить (20)
Какие события последних шести лет вы считаете наиболее важными?
— 27, 28 съезды КПСС, 19 партийная конференция (5)
— выборы народных депутатов СССР (20)
— избрание Б.Н. Ельцина Председателем ВС РСФСР (35)
— объявление Татарстаном государственного суверенитета (30)
— принятие программы перехода к «рынку» (15)
— либерализация политики в отношении к церкви (20)
— другое (15)
— Какие события последних шести лет вы считаете самыми трагическими?
— авария на АЭС в Чернобыле (40)
— межнациональные столкновения в различных регионах страны (55)
— резкое падение уровня жизни населения (45)
— «парад суверенитетов» (5)
— другое (20)
Как вы считаете, кто в первую очередь несет ответственность за сложившийся кризис в стране?
— бывшее руководство страны (26)
— нынешнее партийное руководство (13)
— КПСС в целом (14)
— Верховный Совет СССР (41)
— Президент страны (25)
— правительство страны (26)
— демократы (5)
— националистические силы (5)
— теневая экономика (4)
— другие (9)*
«Путь к рынку впечатан лужей в асфальт»
Далеко не всегда можно проводить правильные параллели между «разрухой в головах», «разрухой в клозетах» и «разрухой в стране». Действительно, в эпоху заката в СССР, как мы уже отмечали, все чаще случались техногенные аварии, но наибольшее их число пришло как раз на начало 2000-х — и стало следствием износа еще советской инфраструктуры, которой в 1990-х заниматься было попросту не на что (дефолт 1998 года произошел именно из-за невозможности покрывать необходимые расходы нужным количеством доходов — катастрофическим бюджетным дефицитом). А сами аварии на том же транспорте вообще нередко становятся следствием банальной человеческой ошибки, нежели износа техники.
Отметим тут первую полосу газеты 30-летней давности, которая точно сверстана по принципу «больше плохих новостей» (известный и на Западе факт — плохие новости «лучше продаются) и по которой не стоит судить о ситуации с инфраструктурой в целом. Так, в действительности, несмотря на широко распространенное мнение, асфальт можно укладывать и в лужи, и сама такая укладка вовсе не свидетельствует о тотальном советском непрофессионализме. Только «дождь и снег должны быть несильными, то есть в ливень и снегопад класть дороги все-таки нельзя», «при укладке асфальта во время осадков нужно проводить работы очень быстро» и при определенных температурах, а также соблюдая определенную технику.
Нынешний промежуток именуется переходом к рынку. Переходность жизни уже чувствуется, а сам рынок — под сомнением. Ибо при рынке оплачивается не любой труд, а исключительно полезный.
Эпоха латания дорожных дыр, объявленная «Татавтодором» несколько недель назад, к последней разновидности не относится. Судя по всему, эта организация, не оставит своих сотрудников без работы, ибо кидать асфальт в лужи можно недели, года, столетия. За это время исчезают ступени Казанского университета, врастают в тротуары первые этажи старинных особняков, но асфальт все так же методично шипит в весенней слякоти, чтобы на следующий год развалиться и принять сверху новую порцию. Одна и та же картина, которую Левитан назвал бы «Над вечной суетой»*.
«Экспресс-новости»
А новость о сходе трамваев с рельсов на одном и том же месте Ленинской дамбы — вовсе не свидетельствует о том, что происходит это обязательно перед крахом СССР — трамваи в Казани вообще-то и сегодня сходят с рельсов достаточно регулярно. Но причину этого во многом действительно стоит искать в советской действительности: именно в советские времена была в основном создана трамвайная и троллейбусная инфраструктура в Казани — и все 30 лет, прошедшие с конца советской эпохи эта инфраструктура практически не обновлялась, как стало известно недавно на Госсовете РТ.
У нас целевые денежные средства на капремонт пути и контрактной сети выделялись последний раз почти двадцать лет назад — в 2003 году. При этом на балансе предприятия имеются 306,5 километра контактной сети, из которых 125 километров — с предельным износом. «По трамваю это около 40 километров, по троллейбусу — 85,5 километра. Самый изношенный участок трамвайной сети введен в эксплуатацию 55 лет назад, а три участка отслужили уже более 36 лет», — рассказал тогда депутатам гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов, посетовав, что всего необходимо провести капремонт трамвайных путей более, чем на 3,5 млрд рублей, а таких денег у предприятия нет (такая же ситуация, к слову, и у «Водоканала», которому нужны миллиарды на капремонт изношенных, еще советских, сетей).
Несколько дней назад один из читателей «ВК», не склонный к фокусам и мистике, приобрел десять пачек «Полета», в которых оказались сигареты с надписью «Идел Казань 10», стоимостью в три раза дороже. ПРЕРВАННЫЙ «ПОЛЕТ» Казанской табачной фабрики объясняется просто: не меняется содержимое — забывают сменить и форму. В форме — единственное различие столь отличных по цене сигарет.
Во всех сферах советской действительности между мистической и прагматической версией надо выбирать вторую. На минувшей неделе на одном и том же месте Ленинской дамбы дважды СОШЛИ С РЕЙСОВ трамваи. Прагматики предлагают ремонтникам сделать соответствующие выводы, лирики высказывают предположение о том, что именно на этом месте некая Аннушка пролила масло.
Впрочем, съезжают с колеи не только трамваи. На скользкий путь вступили и парламентарии горсовета, чьим политическим кредо стала БОРЬБА С «ВЕЧЕРКОЙ». Вслед за иском к газете и Министерству печати РСФСР, принятым к рассмотрению Краснопресненским народным судом Москвы, последовал иск в Верховный суд Татарстана. Очевидно, депутатов впечатлили итоги «аптечного процесса».
Процесс гастролей в Казани не прекращается и с приближением дачного сезона. 23 и 24 апреля в Казанском цирке пройдут КОНЦЕРТЫ МАШИ РАСПУТИНОЙ (в 17 и 20 часов). Билеты продаются в кассах цирка, консерватории и Культурно-спортивного комплекса КГУ. Телефоны: 32-14-12, 32-04-67.
По пути сочетания культуры и спорта пошел не только университет, но и городской Дом ученых: здесь после длительного перерыва ВОЗРОЖДЕНА БИЛЬЯРДНАЯ. В перспективе стоит вопрос о создании республиканской федерации этого старинного вида спорта, но для этого, помимо киев и шаров, необходимы люди, умеющие бить первыми по вторым. Энтузиастов просят пожаловать в Дом ученых.
Впрочем, вид спорта, основанный на геометрической точности и параллельности линий, может не привиться в Казани накануне 200-летия создателя неевклидовой геометрии Николая Лобачевского, который успешно сочетал научную деятельность с пребыванием на посту ректора Казанского университета. Завтра в музее истории КГУ открывается БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА, сбор от которой будет перечислен в «Фонд Лобачевского». Здесь можно будет увидеть китайские коллекции 19 века, которые составили ученые-востоковеды университета. Выставка работает в будние дни с 10 до 17 часов.
В кулуарах Президиума Верховного Совета Татарии объявлено о начале работы НАД ЗАКОНОМ ТССР о собственности. Сформированы две рабочие группы — под руководством Р. Курчакова и А. Штанина. Председатель Союза предпринимателей республики К. Шайдаров готовится выставить собственный, ни на что непохожий, проект.*
*«Вечерняя Казань» от 9 апреля 1991 года
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