Очищения Первой лигой пока не получается. В новой лиге «Рубин» преследуют старые проблемы

Почему в «лучшей лиге мира» казанцы хромают на старый лад

Сезон в Первой лиге уже давно закрутился в вихре событий и выявил главных претендентов на выход в Премьер-лигу. Однако главной неожиданностью для многих стало отсутствие в лидирующей группе казанского «Рубина», которому еще летом «железно» отдавали место в РПЛ. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, почему казанцы не выглядят не просто фаворитами, а даже обычным претендентом на прямой выход в РПЛ, и почему никакого «очищения «Пердивом» пока не происходит. Подробности — в материале.

Очищение должно было начаться через кадровые решения, но этого не произошло

Каждый клуб должен пройти очищение «Пердивом» (как «любя» прозвали Первую лигу в народе Первый дивизион еще в «нулевых»). Такое поверье среди футбольных болельщиков в России бытует уже два десятилетия, и надо признать — это правило работало довольно часто.

Из последних ярких примеров — самарские «Крылья Советов». Волжане буквально переродились под руководством Игоря Осинькина, который перевез в волжский город половину «Чертаново» и выстроил новую боевую команду. Сегодня это один из самых симпатичных клубов Премьер-лиги, который продолжает свой путь под руководством того же специалиста, кторый и выводил «Крылышки» в РПЛ. Это и есть планомерная работа здорового человека на долгую перспективу.

История «Рубина» не просто иная — впору говорить о противоположных полюсах. Казанский клуб неожиданно вылетел из РПЛ на следующий сезон после удачного, в котором команда Леонида Слуцкого прошла в еврокубки, а потом лихо стартовала в следующем. Провалы начались с сентябре, а тон Слуцкого на пресс-конференциях резко поменялся. «Играем мы плохо, это правда» — признавал он после очередного поражения на домашнем газоне от «Нижнего Новгорода».

Дальше больше: череда травм, захандривший Хвича Кварацхелия. Фото: rubin-kazan.ru

Дальше больше: череда травм, захандривший Хвича Кварацхелия, возомнивший себя Эрлингом Холанном, Деспотович и полное отсутствие рисунка игры в атаке после ухода нескольких ключевых игроков предыдущего сезона (Макаров, Старфельт).

Жалостливые оправдания Леонида Слуцкого утомили болельщиков и журналистов уже к исходу осенней части чемпионата, а его вечные кивания на судей стали раздражать даже самых больших поклонников артистичного, но неуверенного в себе тренера. Ну а финальный парад поражений из четырех матчей подряд, который завершился закономерным поражением от «Уфы» в мае, казалось, должен был окончательно поставить точку в казанской карьере упустившего ситуацию из рук Леонида Слуцкого. Но это в другой, параллельной реальности, где руководство клуба обычно принимает решение, исходя из продемонстрированных результатов.

Более того, на итоговой пресс-конференции по окончании сезона генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов вместо объявления о разрыве контракта с Леонидом Слуцким преподносил тот факт, что наставник продолжит работать с командой после вылета в Первую лигу как большой успех. Ну а болельщики должны быть ему благодарны за такую преданность. Вот здесь то и зарыта причина, почему Первая лига для «Рубина» — это не путь очищения. Чтобы очиститься, нужно первым делом избавиться от всех старых «болезней», и лишь потом начинать восхождение наверх, в Премьер-лигу.

Рустем Сайманов вместо объявления о разрыве контракта с Леонидом Слуцким преподносил тот факт, что наставник продолжит работать с командой после вылета в Первую лигу как большой успех. Фото: rubin-kazan.ru

Принцип работы в команде не поменялся

В сравнительно свежей истории «Рубина» уже однажды был такой специалист, которого преподносили как мессию, а когда тому пришлось уйти из казанского клуба, он никому оказался не нужен. Ринат Билялетдинов сегодня тренирует любительскую команду «Нэфис», выступающую в чемпионате Татарстана — вот тот уровень, который Саяровичу по плечу. Есть все основания предполагать, что в случае ухода (гипотетического) из «Рубина» большого спроса на него в Премьер-лиге не будет, и еще большой вопрос, заинтересует ли он хоть кого-то в Первой лиге.

Свое первое же выступление перед журналистами на открытой тренировке Слуцкий начал с классического подкладывания соломки — прием давно отработанный и часто применяемый наставником «Рубина».

«[Ожидания] тревожные. Нас заранее занесли в фавориты, но, по существу, мы вместе работаем меньше двух недель, — сказал Слуцкий на тренировке.

Кто-то вышел позже, кто-то в бесконечном ожидании своего трансфера и в уверенности, что он игрок Премьер-лиги, а не Первой лиги. Это все очень сложные и длительные процессы. Мы сами до конца не можем понять, как они будут взаимодействовать на поле. У нас ушли 14 человек по сравнению с зимними сборами.



Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Из стартового состава прошлого сезона остались только Самошников и Бакаев, и то они находятся в диаметрально противоположных позициях, — объяснял все трудности наставник «Рубина».

И уже тогда действительно становилось тревожно, поскольку подхода к работе Слуцкий не поменял, а продолжил играть на предупреждение и искать оправдания, почему даже с такой финансовой и материальной базой он не видит свою команду в фаворитах. Впрочем, специалист оказался прав — со старта сезона в Первой лиге «Рубин» в лидерах так и не появился.

Проблема с отсутствием содержания игры сохраняется с прошлого сезона

Причин неважных результатов можно называть множество: недостаток сыгранности, много новичков — мало старичков, потерявший мотивацию Илья Самошников, который видит себя в клубах РПЛ. Но, согласитесь, довольно странно пенять на футболистов, когда у тебя под боком, в соседних Набережных Челнах, лидирует команда с самым маленьким бюджетом в лиге и наполовину собранная из вчерашних воспитанников двух ДЮСШ автограда.

В «КАМАЗе» набирали состав уже по ходу предсезонной подготовки, а во время июньской поездки в Казань на контрольный матч с «Рубином» (5:0) было всего два футболиста, которые теперь выступают в челнинской команде и умудряются находить «химию», чтобы весь второй тайм не давать продохнуть «Рубину», заперев на его половине поле.

Да, после девяти туров команда Слуцкого потерпела только одно поражение, но сколько «своих» очков было потеряно на последних минутах с тем же «КАМАЗом» и «Аланией». Не сумели дожать «Нефтехимик». Как итог — лишь четыре победы и 6-е место в турнирной таблице «Лучшей лиги мира».

Сколько «своих» очков было потеряно на последних минутах с тем же «КАМАЗом» и «Аланией». Фото: rubin-kazan.ru

Но потерянные очки — это полбеды. Куда важнее наполнение игры, которое отсутствует не со старта сезона, а с осени прошлого года. «Алания» легко переламывала ход игры уступая 0:2. «КАМАЗ», как уже выше отметили, обрабатывал оборону казанцев весь второй тайм, а казанская атака просто не получала шанса на серьезные контрвыпады. Мучения с «Уфой» при заполненных трибунах «Ак Барс Арены» вспоминать не захочет никто из болельщиков.

Игра «Рубина» совсем не выглядит обновившейся или «переродившейся». Это по-прежнему команда, которая мучается при созидании, теряет мяч в глупых ситуациях в быстрых контратаках и не может удержать центр поля, когда соперник поднимает темп. Есть все основания думать, что так «Рубин» в этом сезона и будет хромать на старый лад с сопутствующими проблемами прошлого сезона.