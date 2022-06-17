«Мы по-прежнему позиционируем себя как команда Премьер-лиги». Как «Рубин» из отпуска вышел

Слуцкий рассказывал, что прекрасно чувствует себя в обновленной команде, а Иванов шутил о Слуцком

На первой открытой тренировке «Рубин» предстал командой, которая быстро «излечилась» и перезагрузилась. Успокоился и перенервничавший в последнем туре Леонид Слуцкий и даже пообщался с журналистами. Как заявил тренер, в клубе уверены в возвращении в РПЛ через год, а состав уже укомплектован на 90 процентов. О том, как прошла открытая тренировка казанцев, — в видеорепотраже «Реального времени».

«Хочу доказать, что вылет в ФНЛ — случайность!»

Первая открытая для медиа тренировка после вылета «Рубина» из Премьер-лиги в ФНЛ прошла в позитивном ключе. Футболисты шутили над тренером, а сам Слуцкий заявлял, что чувствует себя даже лучше, чем во второй половине чемпионата в РПЛ. Но первым делом наставник команды заверил журналистов, что его команда в ее нынешней «сборке» способна и должна выйти за год в Премьер-лигу.

— Конечно мы готовы вернуться в Премьер-лигу за год, — заявил Слуцкий.

При этом специалист отверг критику коллег, заявлявших, будто «Рубин» разбрасывается деньгами, и конкурировать с ним в Футбольной национальной лиге остальным будет невозможно.

— В ФНЛ есть потолок зарплат, и мы обязаны, как и любой клуб, соблюдать все эти требования. Вы же слышали интервью новичков: они говорили нам «да» уже во время телефонного общения еще до разговоров про деньги и все остальное. Не могу назвать нас бедными или богатыми. Но переговоры мы провели быстро за счет того, что все новички понимают, что такое «Рубин», какие у нас условия и требования, какие тут задачи и возможности для персонального роста. В финансах мы в тех же условиях, что и другие клубы, потому что мы не можем физически нарушить действующие правила, — пояснил специалист. А позже добавил, что теперь, когда в команде вновь более 20 игроков, чувствует себя намного комфортнее, чем это было под конец прошлого сезона.



На вопрос о том, отошел ли он психологически от вылета, специалист ответил, что времени на восстановление не понадобилось.

— Я никак не восстанавливался, потому что для этого нужно было впасть в какую-то низшую точку. У меня такого состояния не было. Были злость из-за сложившейся ситуации и желание быстрее вернуться к работе, собрать команду и доказать, что это была досадная случайность.

Что касается быстрого переключения на новые задачи, наставник «Рубина» заявил, что выбираться из психологического кризиса ему не пришлось. Якобы он и так был в порядке.

— Деваться некуда, нужно готовиться. Я думаю, что мы одни из первых, кто быстро сформировал состав. И определились с теми игроками, кто останется и кто уедет. Какие-то доезды игроков будут. Фомие по визовым причинам появился чуть позже, Муллин появился чуть позже, Йевтич был травмирован полтора месяца, из-за травмы голеностопа не играл в АЕКе. Но в целом глобально мы сработали достаточно быстро.

Важным вопросом оставалась и судьба двух футболистов, которые были в команде лидерами в прошлом сезоне — вратаре Юрии Дюпине и крайнем защитнике Илье Самошникове. Разговоры об их уходе не стихают еще с конца прошлого сезона. Не успокоил журналистов и болельщиков Слуцкий и на этот раз. Последний, кстати, еще в начале тренировки получил повреждение и большую часть тренировки сидел на скамье с пакетом льда на колене. Пожелаем защитнику здоровья.

— Нет уверенности, что Дюпин и Самошников останутся, — сказал Слуцкий.

Зато в казанскую команду из Греции вернулся полузащитник Дарко Йевтич, бывший одним из самых ярких футболистов «Рубина» образца сезона 2020/21. Слуцкий не раскрыл всех деталей переговоров со швейцарцем и дал несколько вариантов ответов, но уверил, что решение принимал он сам.

— Иван Игнатьев? У него есть контракт. На 90 процентов костяк сформирован, уйдут если только разово. Пока я не могу ответить, кто точно уйдет. Все зависит от рынка, — сказал Слуцкий.

Также специалист заявил, что «Рубин» по-прежнему позиционирует себя как клуб РПЛ и не собирается сбавлять к себе требований ни в одном из аспектов.

Фото: rubin-kazan.ru

— «Рубин» — большая команда, которая в позапрошлом сезоне попала в еврокубки, и я уверен, что и в прошлом мы бы боролись за первую пятерку, потому что на зимних сборах мы проделали очень качественную работу. Основная задача для всех нас — это ничуть не понизить планку: ни в плане медицины, ни в плане питания, ни в плане качеств полей, ни в плане физиотерапевтов. Потому что мы себя продолжаем считать и позиционируем как команду Премьер-лиги, — сказал главный тренер «Рубина»

На вопрос о том, стоит ли на время выступления в ФНЛ переезжать из большой «Ак Барс Арены» на Центральный стадион или стадион «Рубин» он заявил, что глупо, имея такой стадион, не выступать на нем. Поскольку это лучшая арена в республике и одна из лучших в стране.

Олег Иванов: «Лучше б не работал со Слуцким ранее вообще»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов на своем первом подходе к казанским журналистам оказался довольно веселым парнем. Сразу же зашел с шутки об отсутствии вопросов, а позже повеселил собравшихся и юмором о нынешнем наставнике.

Но сначала рассказал о целях казанского клуба в предстоящем сезоне. Футболист уже однажды пытался закрепиться в казанском клубе — в 2009 году, однако тогда Курбану Бердыеву он так и не пригодился. А вот с Леонидом Слуцким работал в бытность того наставником самарских «Крыльев Советов».

— Ворвался в одну реку дважды. Ощущения от команды только позитивные. Хотелось бы вернуться в первый же год, мы предполагаем, а сверху располагают, как говорится. Варианты остаться в РПЛ были, но, честно сказать, третий год биться за выживание — в психбольницу попал бы, — грустно пошутил Иванов.

Продолжил юморить новичок казанской команды и на вопрос о главном тренере. Он заявил, что тренер не поменялся, разве что в объемах.

— Честно говоря, лучше б не работал с ним вообще. В Самаре поработал и в сборной довелось поработать. Да нисколько не изменился, чуть поправился, волосы выросли. Худел? Это он корсет надевал.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Уфу» 25 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи. В «Рубине» ему уже прочат капитанский статус, и журналисты об этом несколько раз заявляли.

Фото: rubin-kazan.ru

Фамейе: «Сто процентов у нас возможность выйти в РПЛ есть»

Другой новичок — ганский нападающий — рассказал о своей адаптации и заявил, что для него честь играть за такой клуб, как «Рубин».



— Спасибо за возможность пообщаться с вами. Действительно перелет был достаточно долгим. Тем не менее я понимал, что должен быть как можно скорее здесь. Мои партнеры уже начали подготовку, я должен был присоединиться. Уже нельзя было затягивать.

Как адаптация? Думаю, она не будет сложной. Я немного говорю по-русски, достаточно много по-русски понимаю и уже 3 года играю в России.

— В прошлом сезоне вы были лучшим бомбардиром «Оренбурга». Есть цель на количество голов за «Рубин»?

— Я всегда стараюсь достигать не меньшего, чем в прошлом сезоне. Глядя на своих партнеров, тренеров, на то, как мы работаем, думаю, что мы постараемся сделать так, чтобы этот сезон был лучше, чем предыдущий.

— Общались ли с главным тренером? Я стараюсь быть футболистом, которого можно задействовать на нескольких позициях. Готов играть слева, справа, в центре или как центральный нападающий. Везде, где потребует тренер, я готов сыграть.

— Как вам «Рубин» в целом?

— Я очень рад прибыть сюда, мне оказали теплый прием все — и сотрудники, и футболисты, и тренеры.

— Этому «Рубину» по силам выйти в РПЛ за один год?

— Думаю, да. Для всех это наша приоритетная цель, глядя на то, какой у нас тренерский штаб, какие у нас футболисты. Сто процентов у нас эта возможность есть.