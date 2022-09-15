Кариевский театр: вместо торговцев, киноманов и офицеров

Переходящий приз номенклатурной эпохи как храм Мельпомены

В начале театрального сезона расскажем о здании, которое несколько раз меняло свою функцию, но в конце концов приютило у себя театр имени Кариева. Есть предположения, что и отсюда труппа может переехать — в нынешнее здание Камаловского театра, если он обретет новый дом на другом берегу Кабана, а другие варианты использования памятника советского модерна покажутся руководству республики менее перспективными.

Сорочка в районе кладбища



В этих краях, рядом с Духосошественской церковью в 1880 году профессор Казанского университета Николай Высоцкий нашел остатки армянского кладбища — четыре надробных камня с армянскими надписями, которые датируются XIV—XVI веками. Долгое время Армянской называлась нынешняя Спартаковская улица.

На карте 1912 года в районе нынешнего театра четко прописано — «Торговая площадь». Суконный рынок появился в 1714 году, когда по указу Петра I здесь построили казенный «шерстяной завод» — и началась история Суконной мануфактуры и слободы. Район был рабочий, так что базар возник сам собой — торговали сеном, дровами, тем, что выросло на полях близлежащих сел. Позже его стали называть Сорочьим базаром — здесь же во весне проходили шествия, когда по улицам носили шест с чучелом сороки.

В советское время, в 1957 году, по адресу Георгиевская — Свердлова — Петербургская, 55б появился кинотеатр «Победа», типовой проект №2-06-19 от Гипрокино, для которого архитектор Махмут Игламов разработал фасады. Всю оттепель, застой, перестройку и эпоху деление капитала он был местом паломничества киноманов, правда, с появлением видеосалонов и видеомагнитофонов поток ослаб. Так что здесь расквартировался Дом офицеров.

Ранее он располагался на площади Свободы, в здании Казанской ратуши, построенном в 1854 году. В нем до революции находилось Дворянское собрание, которое перебралось сюда из Петропавловского переулка (улица Рахматуллина). После 1917-го здесь уже заседал Казанский губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, потом прописался межсоюзный клуб, а с 1930-х во дворец с Галактионовской, 51 переехал Дом Красной Армии, будущий Дом офицеров Казанского гарнизона. Здесь проходили концерты и конференции, организовывались выставки. В ноябре 1996 года кинотеатр «Победа» отдали Министерству обороны. В одноэтажном здании кабака напротив разместилась библиотека Дома офицеров. В 1997-м ратушу отдали городской администрации, и в начале нового десятилетия началась ее реставрация.

Библиотека Дома офицеров, 2014 год. Фото: yandex.ru/maps

Как КСП сохранило «Победу»

А офицеры переехали в кинотеатр «Победа» — с детскими кружками и секциями, мероприятиями и встречами. В 2011 году Минобороны РФ предложило отдать Дом офицеров при условии сохранения за зданием функций культурно-социального назначения. Город же собирался здание сносить, чтобы соорудить здесь парковую зону для нового театра кукол. Активисты во главе с клубом авторской песни «Привал» здание отстояли. Но функцию оно поменяло и в апреле 2012-го закрылось на ремонт. Во время реконструкции этого дома общая площадь увеличилась с 800 квадратов до 3 тысяч (и при этом театру все равно не хватает места — ему, кстати, принадлежат исторические здания напротив, примыкающие к «Туган авылым»).

Напомним, что татарский ТЮЗ кочевал по городу. В Кариевском его историю отсчитывают с 1932—1934 года, когда при областном комитете ВЛКСМ в Детском культурном центре появился детский театр. В 1949—1950 году заработал первый Татарский ТЮЗ. В 1988-м открылся Татарский театр-студия, через 3 года ставший гостеатром. В 1996-м он обжил дом Алафузова, который к 2012 году пребывал в аварийном состоянии. Так что кариевцы переехали в один из залов культурного центра «Экият». И лишь в конце марта 2018 года заселились в бывший Дом офицеров. Надо отметить, что здание все равно выглядит как кинотеатр — с низкой сценой, высокими потолками в фойе и гулким помещением второго этажа, превращенного в репетиционную.

Ну а напротив театра работает торговый центр — так что память места сохраняется.