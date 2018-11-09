Достучись до исполнителя: в Казани жалуются на недоступность судебных приставов

Реорганизация районных отделов УФССП по городу парализовала работу службы с населением, посетителям предлагают обращаться после 20 ноября

В Казани вновь проводят реорганизацию районных отделов судебных приставов. В свое время их объединили, сократив до пяти, теперь же вновь разделяют, доведя число структур до восьми. Процедура оказалась непростой, и работа всех казанских РОСП с населением практически встала, пожаловались в редакцию недовольные посетители. Причина — неработающее программное обеспечение, казанцев отправляют восвояси до 20 ноября. Вместе с тем в УФССП России по РТ уверяют, что в экстренных случаях вопросы решаются индивидуально, а работы по увеличению числа отделений завершатся в течение одной недели. Подробности — в материале «Реального времени».

С арестом, но без права его снять

О проблемах попасть на прием к судебным приставам в Казани стало известно еще 1 ноября. В некоторых районных отделах собирались огромные очереди, между тем помочь посетителям ничем не могли — реорганизация привела к сбоям в программном комплексе, а без него население приставы не обслуживали. Проблему несколько завуалировали ноябрьские праздники, но ее по-прежнему устраняют. Хотя 6 ноября на сайте УФССП по РТ появилась информация, что прием граждан ведется в штатном режиме, на деле все оказалось не так гладко.

Приемное время у судебных приставов значится во вторник с 9.00 до 13.00 и в четверг с 13.00 до 18.00. И если в прошлый четверг, по словам очевидцев, в Вахитовском РОСП на Павлюхина, 85 собралась большая очередь из возмущенных людей, то в приемный день через неделю корреспондент «Реального времени» наблюдала, как посетители непрекращающимся потоком быстро сменяли друг друга — деловито заходя в офис, буквально через минуту покидали его, возмущаясь.

Сотрудница юридической фирмы, не пожелавшая представиться, рассказала «Реальному времени», что пошла в отделение судебных приставов на Павлюхина 1 ноября и застала такую картину: очередь людей тянулась до улицы и недовольные граждане не уходили в попытке разобраться, почему их не хотят принимать.

— Люди разбирались, пытались выяснить, но их направляли куда подальше. Просто у многих арестованы счета, банковские карты. У одной женщины арестовали банковскую карту, а на нее зарплата начисляется. Насколько я услышала, сделали ей это ошибочно, но наверняка утверждать не буду. И получается, из-за того, что система не работает, снять арест с карты не могут, а ей, грубо говоря, семью нечем кормить, — рассказала девушка.

О проблемах попасть на прием к судебным приставам в Казани стало известно еще 1 ноября. Фото Марии Горожаниновой



По ее словам, тогда на крыльце отделения висело объявление, что прием граждан из-за реорганизации и, как следствие, неработы программного комплекса осуществляться не будет до 16 ноября, но сами сотрудники говорили приходить не раньше 20-го.

Объявление поменялось, проблемы остались

Спустя неделю объявление поменяли, убрав из него конкретные даты и информацию о том, что приема граждан не будет. Сейчас оно звучит так: «В связи с разделением отдела на Приволжский и Вахитовский районы программный комплекс не работает. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!!!» Правда, как оказалось, прием граждан, по словам посетителей, все так же не осуществлялся. Пара посетителей, выйдя из отделения судебных приставов, рассказали «Реальному времени», что у молодого человека тоже арестовали зарплатный счет. Собеседники недовольны не только сложившейся ситуацией, но и работой судебных приставов в целом — из-за, по их мнению, нежелания работать сотрудников и неудобных помещений отделений, в которых жарко и очень тесно при большом числе людей. Эти проблемы, надеемся, решатся после реорганизации отделений. Ну пока пара думает, что делать с недоступным зарплатным счетом — вернуться в отделение для решения своих вопросов им предложили все так же — после 20 ноября.

— В числах 14—16-х обычно приходит зарплата, но и ее тоже спишут, и вообще останемся без денег. И аванс полностью списали, а жить не на что, — сетует спутница молодого человека.

— У них суть-то какая: они списать деньги могут очень быстро, а вернуть уже сложно — люди ждут по месяцу. Когда у нас из-за долгов по коммуналке бабушке арестовали полпенсии, другую половину возвращали очень долго. Они не могли найти, куда эти деньги пришли, средства зависли между приставами и бухгалтерами, — жалуется собеседник издания.

Спустя неделю объявление поменяли, убрав из него конкретные даты и информацию о том, что приема граждан не будет



Другой посетитель, вышедший из отдела судебных приставов на Павлюхина, заметил корреспонденту «Реального времени», что «судебные приставы не хотят работать из-за маленькой зарплаты». Борис Китаев несколько лет назад заплатил 30 тысяч рублей за ложный вызов полиции — рассказывать, как это случилось, он не стал, пояснив, что в жизни всякое бывает. На этом история взаимодействия с судебными приставами не закончилась, и он продолжает наведываться в отделение по другим своим долгам. Мужчине не нравится, что его не предупреждают о задолженностях. В приемный день ему также помочь ничем не смогли — сказали приходить после 20 ноября.

Еще неделя?

В УФССП России по РТ о проблеме знают, но отмечают, что доставлять местным жителям неудобства приходится из-за масштабных изменений.

— Действительно, в настоящее время проводятся мероприятия по реорганизации структурных подразделений Казани и разделению баз данных в отделах, в связи с чем граждане могут испытывать некоторые неудобства, — объяснила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

По ее словам, «вопросы, требующие оперативного решения, рассматриваются на месте и принимаются соответствующие решения». В частности, при острой необходимости, например, когда надо вылететь за границу, все операции по снятию ареста осуществляются в ручном режиме.

В пресс-службе заверили, что реорганизация отделений займет еще неделю, а новые изменения позволят оптимизировать работу и повысить эффективность. Так, в Казани пять отделов разделят на восемь, а в Нижнекамске районный отдел судебных приставов реорганизуют в два отдела.

Комментируя жалобы на то, что должникам не сообщают об их долгах, Лилия Халимова уточнила, что сделать это не так просто, ведь не всегда можно найти адрес фактического местоположения человека и удостовериться, что письмо было доставлено. В УФССП призывают людей обезопасить себя от неприятного сюрприза проверкой наличия или отсутствия долга в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов или в мобильном приложении ФССП.

Лилия Халимова заверила, что реорганизация отделений займет еще неделю, а новые изменения позволят оптимизировать работу и повысить эффективность. Фото vk.com/misslily



После реорганизации сразу несколько отделов судебных приставов разделят на два. В частности, ОСП по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам, ОСП по Вахитовскому и Приволжскому районам, а также ОСП по Кировскому и Московскому. Теперь у каждого района будет свой отдел судебных приставов. Вместе с тем Советский районный отдел тоже поделят на два, но адрес их прописки оставят прежним. Узнать контакты и адреса новых отделов можно на сайте судебных приставов.

