В Казани судебные приставы изъяли у мужчины BMW за неуплату налогов на 150 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В Советском отделении службы судебных приставов №2 по Казани возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который задолжал 150 тысяч рублей по налогам, сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Гражданин не собирался оплачивать долги. Тогда приставы выяснили через ГИБДД, что у должника в собственности имеется внедорожник BMW X5. Судебный пристав вышел по адресу проживания неплательщика, составил акт описи и ареста, изъял машину, поместив ее на специализированную стоянку.

Мужчина со своей иномаркой расстаться не захотел и сразу же изыскал возможность погасить задолженность. Арест с машины судебные приставы сняли и вернули ее владельцу.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, вчера в Казани у женщины арестовали автомобиль Infiniti из-за долга в 180 тысяч рублей. Если долг не будет оплачен в течение 10 дней с момента наложения ареста, автомобиль отправят на торги. Денежные средства, вырученные от реализации, пойдут в счет погашения долга, а оставшуюся сумму вернут гражданке.



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Максим Кокунин