Гид по улице Щапова: от Агнии Барто до Бурганутдина Муллина

Прогулки по Старо-Горшечной, часть вторая

После Лядского парка Щапова уходит влево и вниз, демонстрируя не столь распространенный теперь в Казани вид улицы. Здесь многое изменилось даже за последние десятилетия, однако флер Марусовки и загадочность сада «Эрмитаж» немного компенсируют потери.

Дом Износкова (Щапова, 12)

На этом месте стояло полукаменное жилье Илиодора Износкова. Родился он в нынешнем Кукморском районе, окончил 2-ю Казанскую гимназию и физико-математический факультет университета, преподавал математику в Первой Казанской мужской гимназии. Среди его должностей — инспектор и директор народных училищ Казанской губернии, директор Казанского реального училища, наблюдатель школ духовного ведомства среди нерусских народов Волжско-Камского края. Конечно, таких примеров на Щапова немало. Поскольку фото 12-го найти не удалось, можно посмотреть на 25-й дом, также отсутствующий.

Щапова, 25. Фото: pastvu.com

Дом интеллигенции (Щапова, 10а)

Дом 1935 года, рядом с которым в «Эрмитаже» стоят бюсты Ленина и Кирова — их перетащили сюда в 1940-е, когда во время рытья траншеи деятели оказались под угрозой разрушения. В это же время здесь жили эвакуированные Лев Кассиль, Агния Барто, Самуил Маршак. Дом строился как кооперативный, но потом его забрало себе государство, а средства, которые жители не забрали, ушли на развитие города. Сейчас самый известный житель — автор романа «Белые цветы» Абдурахман Абсалямов. Также здесь обитали главный архитектор города (в 1957—1971 годы) Георгий Солдатов, поэт и переводчик Шараф Мударрис, завуч первой музыкальной школы Наталья Сегель, актриса Камаловского театра Рауза Хайретдинова, солистка театра оперы и балета Сара Зарова и другие.

Дом и Киров. Фото: 2gis.ru

Дом Беляевского (Щапова, 21)

Полукаменный дом был построен в 1857 году как одноэтажный, а надстроен в 1904 году. Живет в нем одна семья, в доме не планируется капремонт, управляющая компания Вахитовского района расторгла с жильцами договор.

Фото предоставлено жильцами 21-го дома

Дом Вишневского (Щапова, 19)

Дом 1896 года, также с 2017 года не обслуживаемый ЖЭУ. Жители говорят, что его подарили в свое время Павлу Вишневскому, надворному советнику, кавалеру ордена Святого Станислава третьей степени за заслуги перед городом.

Щапова, 19. Фото: 2gis.ru

Марусовка (Щапова, 11)

Перед этим домом располагалась мещанская усадьба XIX века Долгошеина. Стоящая в глубине многоэтажка, заслоненная новостройкой 2001 года, визуально явно относится к Марусовке, району дешевых ночлежек. Бывший сапожник Лупп Марусов начал дело с покупки дома на нынешней Пушкина, потом приобрел землю — и к 1864 году понастроил 12 домов высотой в один-три этажа. В 1882 году их было уже 30, жило здесь до трех тысяч человек. Через два года Марусов скончался, а их купил крестьянин Николай Белянкин, который оформил недвижимость на отца, быстро заложил дома в Нижегородско-Самарском банке, получил 40 тысяч рублей, а 30 отдал Марусовой. В таком жил и Алексей Пешков — после Максим Горький опишет это в «Моих университетах». В целом в этом районе хватало домов, где обитали квартиранты — обзор справочников конца прошлого века выдает фамилии Ожегова, Бажанова, Износковой и Смеловой, Образцова, Ляпина, Знаменского, Лебедевой. Кстати, напротив, на повороте, в Профессорском переулке, стояла бакалейная лавка Деренкова с библиотекой редких и запрещенных книг, так что сюда часто ходили местные студенты. Об «Эрмитаже» мы достаточно подробно писали. Тот же Ожегов, назвав его Александровским, построил летний театр, беседки, галереи и эстрадные площадки с оркестрами и иллюминацией. После шести вечера войти можно было за «пять алтын или четвертак».

Щапова, 11. Фото: wikimapia.org

Дом Степанова-Муллина (Пушкина, 18)

В начале улицы стоит дом Якова Степанова — Бурганутдина Муллина. Степанов, вероятно, сын профессора полицейского права в Казанском университете, также Якова. Ну а другой дом Муллина стоит на улице Насыри, сейчас в нем музей — здесь жил торговец чаем и сахаром, гласный Казанской гордумы. Дом построен в 1832 году, нынешний вид получил в конце XIX века. Здесь также размещались такие организации, как клуб приказчиков, Казанское общество пчеловодов, Клуб работников государственной торговли.

Клуб работников госторговли. Фото: pastvu.com