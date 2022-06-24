Сад «Эрмитаж»: там, где было кино, вино и домино, — тишина

Самый таинственный парк Казани как средоточие городских сообществ

Фото: Бывший выставочный павильон, а в 1930-е годы - читальня / pastvu.com

Изучая в серии материалов, посвященных значимым объектам Казани, не только здания и пространства, мы из самого популярного старого парка «Черное озеро» переместимся в другой, тоже с занятным названием «Эрмитаж», и будем разбираться в его легендах, которые, похоже, охраняют его от серьезных изменений и реноваций, хотя сама история сада дает повод насытить его новыми смыслами.



Ворожцов-Воронцов, Износков-Измосков

Обычно историю «Эрмитажа» начинают с рассказа, что здесь в XIX стояла усадьба некоего дворянина Ворожцова, который настолько сильно издевался над своими крестьянами, что они умирали, а Ворожцов сам их хоронил в овраге сада.

Дом у человека по имени Николай Ворожцов был. Вообще, ему принадлежало немало зданий в этом районе, включая амбары, погреба, бани. Сейчас на месте его двухэтажной усадьбы стоит Пенсионный фонд РТ. В конце жизни успешный купец начал испытывать финансовые трудности, продал некоторые лавки Афанасию Музурову (Музуровские номера стояли там, где сейчас находится ТЦ «Кольцо»). Разъехались дети, а некоторые умерли — кто во взрослом возрасте, кто в юности. К концу жизни Ворожцов стал мещанином.

А вот жестоким хозяином был Николай Воронцов, который, согласно истории того времени, и впрямь засекал крепостных до смерти и закапывал их в саду. Правда, не очень понятно, как он это делал, если так обращаться с крестьянами было нельзя, к тому же скоро прошла реформа 1861 года.

Из названий окружающих улиц старое сохранил только Кочетовский переулок. Собачий переулок, вероятно, названный так в честь собак, которым вольготно жилось в районе рыбного и мясного базара, ныне район «Кольца» и сквера Тукая, стал улицей Некрасова. Поперечно-Горшечная, названная по местной слободе, где с XVI века жили горшечники, — улицей Маяковского.

Изначально сад простирался на 4 гектара, потом постепенно был застроен со стороны Маяковского. Очевидно, были засыпаны и овраги, хотя самый внушительный, занимающий значительную часть сада, сохранился.

Возник сад, вероятно, в середине XIX века и переименовывался в зависимости от владельца. Был он Износковским в честь шурина Ворожцова, который купил сад в 1848 году. К слову, Износковы — род, начинающийся от боярина Степана Кучки, которого убил Юрий Долгорукий, а на его землях основал Москву. Предки стали называться Измосковыми.

1920—1930-е. Фото: pastvu.com

«Пять алтын или четвертак»

В начале 60-х годов сад принадлежал некоему Ожигову (Ожегову), который назвал его Александровским, построил летний театр, беседки, галереи и эстрадные площадки с оркестрами и иллюминацией. После шести вечера вход — «пять алтын или четвертак».

В 1889-м сад купил действительный статский советник, лютеранин Рудольф Фридрихович Николаи (ударение на последний слог), который заведовал Александровской лечебницей для приходящих больных, был врачом окружного женского духовного училища и зарабатывал частной практикой, а после перешел на общественную деятельность, в 1903-м став городским головой на два года. Как раз в это время, в 1906 году, в саду появляется кафе с эстрадой под названием «Эрмитаж». Видимо, перед революцией его еще раз продают.

Сад до 1917 года интересен сообществами, которые в нем работали. К примеру, во второй половине XIX века здесь был клуб Русского соединенного собрания, у которого имелся свой театр с опереттами. Был цирк с манежем и обучением верховой езде. Кроме того, здесь после очередного пожара в основном здании играли артисты казанского театра. Был «Кружок велосипедистов-любителей» с соревнованиями на гоночной дорожке. Шахматный клуб, превратившийся в «Концертное зало с рестораном «Альгамбра». Привлекал сад внимание и татарской интеллигенции начала XX века. К примеру, в пьесе «Яшьләр» («Молодежь») все второе действие происходит в саду «Ярматаш», куда приходят погулять молодые татары: они ведут себя свободнее, чем в родной Старой слободе, и постоянно вставляют в речь русские слова.

Слон, 1950-е. Фото: pastvu.com

Для строителей и детей

После революции «Эрмитаж» становится Садом строителей с летним кинотеатром, где, звучит, к примеру, музыка Салиха Сайдашева в исполнении оркестра. В 1930-е это уже Детский парк, о котором многие помнят, как о саде со слоном. Но постепенно «Эрмитаж» приходит в запустение, хотя окрестные жители его по-прежнему любят.

Краеведы утверждают, что здесь часто гуляли поэты, художники, писатели, врачи, ученые — от Габдуллы Тукая до академика Арбузова. Все дело в том, что в доме 10а по Щапова, построенном в 1934 году, жило немало представителей интеллигенции, на что указывают и многочисленные памятные доски во дворе. А у дома стоят бюсты Ленина и Кирова, принесенные после начала Великой Отечественной из сада. Кроме того, в эвакуации здесь обитали Лев Кассиль, Агния Барто, Самуил Маршак.

Сад «Рабочий отдых», после 1917-го. Фото: pastvu.com

На Щапова, к примеру, жил главный архитектор Казани (1957—1971) Георгий Солдатов, построивший в соавторстве с Павлом Саначиным и Алексеем Спориусом многие здания, включая старый офис «Татэнерго» на Пушкина и Центральный стадион.

К началу XXI века облик улицы Некрасова практически полностью изменился, на Щапова тоже многое преобразилось. В «Эрмитаже» планировалось сделать сад семи татарских поэтов, однако он избежал массовой реновации парков и скверов, оставаясь удивительно тихим местом в самом центре шумной Казани. Наверное, это все же не проклятие? Впрочем, обновление «Эрмитажу» действительно нужно.