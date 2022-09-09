День в истории: в Казани начали профессионально готовить художников, а в Южной Корее взорвали бомбу

Чем примечательна дата 9 сентября?

Фото: Казанская художественная школа / wikipedia.org

Сегодня, 9 сентября, День красоты и российские дни дизайнеров-графиков и тестировщиков. 9 сентября Объединенные колонии Америки переименовали в США, открылась Казанская художественная школа, Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю», было основано издательство «Детская литература», начался серийный выпуск знаменитой «копейки», КНДР провела ядерные испытания. Родились актриса Вера Минкина, физик Луиджи Гальвани, декабрист Сергей Трубецкой, писатель Лев Толстой, поэт Борис Заходер. Умерли один из лидеров татарской диаспоры Беларуси Ибрагим Канапацкий, живописец Анри де Тулуз-Лотрек, поэтесса Зинаида Гиппиус, китайский политический деятель Мао Цзэдун. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открылось КХУ

9 сентября 1895 года открылась Казанская художественная школа. В ней было четыре отделения: живописное, архитектурное, скульптурное, граверное. Нынешнее здание было достроено в 1905-м под руководством Карла Мюфке. Сейчас школа носит имя Николая Фешина, который окончил ее в 1901-м, после чего был принят в Петербургскую Академию художеств. В 1919-м он руководил учебно-художественной частью и был председателем художественного совета.

Фото: kino-teatr.ru

9 сентября 1918 года родилась Вера Минкина. С 1939 года играла в труппе Республиканского передвижного театра, потом, до 2004 года, в Камаловском театре. Кроме того, снималась в фильмах «Клад» по мотивам романа Гарифа Ахунова и «Ришад — внук Зифы».

9 сентября 2015 года умер Ибрагим Канапацкий, один из лидеров татарской диаспоры Белоруссии. Его дед Ибрагим — имам Смиловичской мечети. Кандидат исторических наук. Один из создателей объединения татар-мусульман «Аль-Китаб» («Книга»), после — общественного объединения татар «Зикр аль-Китаб» («Память и книга»). Редактировал журналы «Байрам» и «Аль-Ислам», газеты «Жизнь» и «Жизнь татарская». Занимался реставрацией мечетей.

Фото: Олег Тихонов

9 сентября 2021 года «Реальное время» написало, что в Татарстане резко, в 1,4 раза, возросло количество алкогольных отравлений, за семь месяцев года — 385 случаев. При этом реализация крепких напитков в республике несколько снизилась — до 3 065,1 тыс. дал (-2,5%). По словам одних экспертов, главная причина — возросшие объемы суррогатного алкоголя в условиях удорожания легального алкоголя и падения реальных доходов населения. Другие специалисты полагают, что отравления никакого отношения к качеству алкоголя не имеют и связаны с передозировкой.

Основали «ДЕТГИЗ»

9 сентября 1913 года военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру «мертвая петля», она же с тех пор — петля Нестерова. Как полагал рассчитавший ее на бумаге профессор кафедры прикладной механики Московского университета Николай Жуковский, с помощью этой фигуры можно вернуть самолет в устойчивое положение при неблагоприятных метеоусловиях. До Нестерова эти опыты заканчивались трагедией, но летчик рассчитал, что круг радиусом в 25—30 метров будет безопасен.

Петр Нестеров. Фото: wikipedia.org

9 сентября 1933 года одновременно в Москве и Петербурге появилось детское государственное издательство «ДЕТГИЗ». За первые полгода здесь вышло 168 книг, общий тираж почти 8 млн экземпляров. В 1991 году издательство разделилось. Московское отделение стало называться «Детская литература», а Петербургское — «Республиканское издательство детской и юношеской литературы «Лицей».

9 сентября 1970 года в СССР начали выпускать автомобиль ВАЗ-2101, он же «Жигули», он же — «копейка», одна из самых распространенных моделей в стране. ВАЗ-2101 был лицензионной копией иностранной модели ФИАТ-124. Этот легковой заднеприводный автомобиль был доработан и адаптирован для местных дорог. К примеру, были случаи, когда машину не ремонтировали по 20 лет с прогоном до 300 тысяч километров. С 1970 по 1983 год Волжский автомобильный завод выпустил 2 млн 703 тысячи «копеек».

Фото: wikipedia.org

Не колонии, а штаты

9 сентября 1776 года Континентальный конгресс утвердил новое название Америки — Соединенные Штаты Америки. До этого страна называлась Объединенными колониями. Ранее большинство американских колоний высказались за независимость от метрополии, появилась комиссия для подготовки Декларации независимости, которую приняли в июле 1776 года.

9 сентября 1991 года на сессии Шурои Оли Республики Таджикистан (Верховного Совета Республики Таджикистан) было принято постановление и заявление «О государственной независимости Республики Таджикистан». Сейчас это праздничный нерабочий день.

9 сентября 2016 года в честь 68-летия образования страны Корейская Народно-Демократическая Республика провела ядерные испытания. «Мы изучили данные о сейсмическом событии и поступившую информацию и в результате пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание», — сказал тогда генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.