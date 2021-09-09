Татарстанцы стали чаще травиться алкоголем

Рост алко-ЧП одни эксперты связывают с суррогатом, другие — с неумеренностью потребления

Фото: Eriko Ovčarenko / 15min.lt

В Татарстане резко, в 1,4 раза, возросло количество алкогольных отравлений, за семь месяцев года — 385 случаев. При этом реализация крепких напитков в республике несколько снизилась — до 3 065,1 тыс. дал (-2,5%). По словам одних экспертов, главная причина — возросшие объемы суррогатного алкоголя в условиях удорожания легального алкоголя и падения реальных доходов населения. Другие специалисты полагают, что отравления никакого отношения к качеству алкоголя не имеют и связаны с передозировкой. Подробности — в материале «Реального времени».

«Когда идет рост цен, находятся люди, которые предлагают дешевый продукт»

Количество острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в Татарстане за январь — июль выросло на 42%, достигнув 385 случаев (9,9 на 100 тыс. населения), годом ранее был 271 случай (7,0 на 100 тыс. населения). Хотя на этот раз врачам удалось спасти больше жизней — число смертельных исходов снизилось с 143 до 134 случаев.

Большинство отравившихся — 89,4% — лица в возрасте 18 лет и старше (344 случая), на подростков (15—17 лет) пришлось — 6,2%, или 24 случая, дети (0—14 лет) — 4,4% или 17 случаев. Львиная доля пациентов — 82,6% — мужчины.

Отравления алкоголем в Татарстане

Показатель январь-июль 2021 г. январь-июль 2020 г. Изменение Острые отравления алкоголем и спиртсодержащими жидкостями 385 271 42,1% Острые отравления алкоголем и спиртсодержащими жидкостями с летальным исходом 134 143 -6,3%

По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, анализ социального положения пострадавших показал, что большинство отравившихся — это нигде неработающие татарстанцы — 42,8%. Впрочем, и тех, кто трудоустроен, тоже немало — 17,1%, пенсионеров — 9,9%, школьников — 7,3%, учащихся — 2,1%, прочих — 20,8%.

— В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом — 76,3%, метанолом — 6,8%, отравления спиртом неуточненным (в том числе 5,5% — суррогатами алкоголя) — 14,3%, другими спиртами — 1,8%, 2-пропанолом — 0,8%, — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщают санврачи, с целью снижения количества случаев алкогольных отравлений и смертности проводится профилактическая работа, в том числе контрольные рейды по местам реализации спиртосодержащей продукции.

— Могу сказать вам, как бывший сотрудник МВД, который работал в этой области в сфере экономики, рост отравлений происходит потому, что растет количество суррогатной продукции: либо самогон, либо суррогат — разведенный спирт, метиловый спирт и так далее. А это все происходит на фоне удорожания основного продукта — водки, другой алкогольной продукции. Когда идет рост цен, то, естественно, находятся люди, которые предлагают дешевый продукт, то есть контрафактный. Как правило, от качественного алкоголя редко травятся. Травятся в основном из-за некачественного продукта, из-за суррогатного, — заявил в беседе с «Реальным временем» председатель Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин.

— Я думаю так, что денег нет, а люди пьют, продолжают пить. Идут в ход всевозможные спиртосодержащие вещества. Напитками их назвать невозможно, — высказал мнение казанский нарколог Рустэм Валиуллин. — Я часто вступаю в спор с Госалкогольинспекцией. Они все говорят о паленой водке, о паленом алкоголе. На самом деле, то, что называют паленым, бывает зачастую лучше по своему качеству, нежели то, что в магазине. Люди просто умирают от передозировки алкоголя.

В свою очередь директор и основатель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз указал на то, что травится отдельная группа граждан:



— Травятся и умирают от алкоголя, как правило, малообеспеченные люди. Хотя алкоголиками считают и средний класс, и богатых. Никакого отношения к нелегальному рынку отравления по большому счету не имеют. Потому что по официальной многолетней статистике 90% отравлений происходит нормальным алкоголем из-за передозировки. И только 10% — это отравления некачественной суррогатной продукцией.

При этом собеседник издания добавил, что Татарстан достаточно высокодоходный регион, где в основном преобладает легальный алкоголь: «Это регион с высоким уровнем жизни, с достаточно высоким уровнем среднего дохода. И он позволяет абсолютному большинству населения приобретать легальный алкоголь».

В татарстанской столице продажи алкоголя выросли на 2,6%, до 1165,5 тыс. дал. Фото: Олег Тихонов

Более трети алкоголя в республике выпивают казанцы

По данным Госалкогольинспекции Татарстана, за те же семь месяцев года розничная реализация алкогольной продукции снизилась на 2,5%, до 3065,1 тыс. дал (3143,4 тыс. дал годом ранее). Если верить официальной статистике, пить стали меньше во всех муниципалитетах кроме Казани и Пестречинского района.

В татарстанской столице продажи алкоголя, напротив, выросли на 2,6%, до 1165,5 тыс. дал. Пестречинцы приобрели крепких напитков на 10,6% больше — 37,5 тыс. дал, причем относительно 2019 года — даже более чем на треть (27,9 тыс. дал). Судя по всему, гораздо чаще в пандемию стали принимать на грудь и лаишевцы, прирост продаж здесь составил — 18,5% по сравнению с двухлетним периодом, достигнув 52,6 тыс. дал.

Традиционно большие объемы розничной реализации алкоголя показали Набережные Челны (436,3 тыс. дал.) и Нижнекамский район (198,1 тыс. дал.). Хотя здесь объемы продаж и падают — на 4,7% и 5,9% соответственно.

В среднем татарстанец за год стал реже покупать (а может, и пить) алкогольные напитки — на 200 мл или на один стакан водки меньше. Если в том году на душу населения (без учета пива) приходилось 8,1 л, то в этом — уже 7,9 л.

В пересчете на человека больше всех закупаются алкоголем верхнеуслонцы — 10,4 л, на втором месте лаишевцы — 10,3 л, замыкают тройку казанцы — 9,3 л. Меньше всех на душу населения употребляют аксубаевцы — 3,6 л, дрожжановцы — 4 л и жители Спасского района — 4,1 л.

Розничная реализация алкогольной продукции в РТ , июль 2021 года, тыс.дал

Наименование муниципальных районов и городских округов янв-июль 2021 г. янв-июль 2020 г. янв-июль 2019 г. Изменение

2021-2020 гг. Изменение

2021-2019 гг. Реализации алкогольной продукции (без учета пива) в расчете на душу населения в 2021 г. Реализации алкогольной продукции (без учета пива) в расчете на душу населения в 2020 г. Республика Татарстан 3 065,10 3143,4 3203,3 -2,5% -4,3% 7,9 8,1 Агрызский район 17,9 20,8 20 -13,9% -10,5% 5,2 6 Муслюмовский район 11,9 13,8 14,2 -13,8% -16,2% 6,2 7,1 Лениногорский район 63,7 73,1 76,3 -12,9% -16,5% 7,9 9 Новошешминский район 8,3 9,3 10,7 -10,8% -22,4% 6,6 7,3 Мензелинский район 20,9 23,5 23,3 -11,1% -10,3% 7,7 8,5 Бавлинский район 21 23,5 24,5 -10,6% -14,3% 6,2 6,8 Аксубаевский район 10 11,2 11,8 -10,7% -15,3% 3,6 4 Заинский район 36 40,1 41,6 -10,2% -13,5% 6,8 7,5 Нурлатский район 31,8 35,4 36,6 -10,2% -13,1% 5,8 6,4 Тетюшский район 9,7 10,8 11,2 -10,2% -13,4% 4,6 5 Бугульминский район 84,5 93,3 96,7 -9,4% -12,6% 8,3 9,1 Азнакаевский район 43,4 47,8 49,9 -9,2% -13,0% 7,4 8 Тукаевский район 25,9 28,1 27,4 -7,8% -5,5% 5,9 6,6 Сармановский район 20,9 22,6 24,3 -7,5% -14,0% 6,2 6,6 Апастовский район 11,5 12,5 12,4 -8,0% -7,3% 6 6,4 Альметьевский район 173,3 187,3 191,3 -7,5% -9,4% 8,3 9 Менделеевский район 20,6 22,1 23 -6,8% -10,4% 6,9 7,3 Чистопольский район 47,9 51,3 54,7 -6,6% -12,4% 6,4 6,8 Актанышский район 20,8 22,3 23 -6,7% -9,6% 7,2 7,6 Балтасинский район 17,8 19,1 19,4 -6,8% -8,2% 5,4 5,7 Елабужский район 59 62,9 65,1 -6,2% -9,4% 6,9 7,3 Ютазинский район 14,8 15,8 15,9 -6,3% -6,9% 7,4 7,8 Алькеевский район 10 10,6 10,4 -5,7% -3,8% 5,4 5,7 Буинский район 22,1 23,3 23,7 -5,2% -6,8% 5,4 5,6 Мамадышский район 22,9 24,2 25,8 -5,4% -11,2% 5,6 5,8 Зеленодольский район 123,2 130,2 134,7 -5,4% -8,5% 7,4 7,8 Арский район 32,1 33,9 34,9 -5,3% -8,0% 6,4 6,6 Рыбно-Слободский район 12,7 13,4 13,7 -5,2% -7,3% 5,2 5,4 Черемшанский район 9,9 10,4 11,1 -4,8% -10,8% 5,4 5,6 Спасский район 7,6 7,9 8,8 -3,8% -13,6% 4,1 4,3 Нижнекамский район 198,1 207,3 210,5 -4,4% -5,9% 7,2 7,5 Кукморский район 25,6 26,7 27,2 -4,1% -5,9% 5,1 5,3 Камско-Устьинский район 10,1 10,5 10,1 -3,8% 0,0% 6,9 7,1 Сабинский район 16 16,5 15,5 -3,0% 3,2% 5,2 5,4 Кайбицкий район 8,8 9,1 9,2 -3,3% -4,3% 6,7 6,8 Алексеевский район 14,5 14,9 15,6 -2,7% -7,1% 5,9 6 Набережные Челны 436,3 446,6 457,6 -2,3% -4,7% 8,2 8,4 Атнинский район 7,3 7,4 7 -1,4% 4,3% 5,7 5,8 Дрожжановский район 8,5 8,6 9 -1,2% -5,6% 4 4 Высокогорский район 47,8 48,3 44,8 -1,0% 6,7% 9,1 9,4 Верхнеуслонский район 16,7 16,9 15,5 -1,2% 7,7% 10,4 10,6 Тюлячинский район 7,5 7,5 7,7 0,0% -2,6% 5,4 5,4 Лаишевский район 52,6 52,6 44,4 0,0% 18,5% 10,3 11,1 Казань 1 165,50 1136,2 1165,2 2,6% 0,0% 9,3 9 Пестречинский район 37,5 33,9 27,9 10,6% 34,4% 7,6 7,5

Вадим Дробиз убежден, что там, где статистика показывает 4 литра на человека, пьют больше нелегального алкоголя или самогона: «По крайней мере, не меньше. Если где-то 10 литров на человека, то вряд ли меньше 8 литров там, где пьют 4 литра на душу легально».

Решающее значение имеет и уровень доходов: чем выше зарплата в городе или районе, тем больше там закупаются легальным алкоголем и меньше контрафактным:

— Здесь еще важна структура населения. Там, где 10 л/чел., возможно, живет больше молодежи, есть промышленные объекты, люди работают, зарплаты больше получают. А там, где 4 л/чел., возможно, одни старики. Может, 70% стариков осталось. Конечно, они меньше пьют. «Гонят» больше, но все равно они пьют меньше, чем там, где молодежи больше, — считает Дробиз.

В Госалкогольинспекции Татарстана разницу в потреблении по районам на душу населения объяснили предпочтением, возрастом, покупательной способностью, ассортиментом в магазинах и другими факторами.

«Рост объемов розничной продажи по слабоалкогольным напиткам в 2,1 раза»

Судя по структуре продаж, употребление отдельных крепких напитков татарстанцы несколько сократили, а вот слабоалкогольные — брали чаще. Например, водку приобрели на 6% меньше — 1475,9 тыс. дал, а продукцию с низким градусом — аж в 2,1 раза больше. Большой прирост также по ликероводочным изделиям (+16%), винам шампанским (+9%) и коньякам (+6%). Но по винам наблюдается снижение — на 9%.

Специалисты Госалкогольинспекции подтвердили, что в январе — июле 2021 года населению республики продали 3,1 млн декалитров алкогольной продукции (без учета пива). При этом в общем объеме розничных продаж водка все равно превалировала — 48%, вина и винные напитки — 28%, ликероводочные изделия — 12%, коньяки и коньячные напитки — 6%, вина шампанские — 4%, слабоалкогольные напитки — 2%.

Вадим Дробиз считает, что никаких серьезных смещений потребления от водки к коньяку или к виски в этом году не произошло.

Тем не менее, согласно официальным данным, водку в этом году стали покупать меньше во всех муниципалитетах Татарстана, за исключением Алексеевского района, где объем сохранился на прежнем уровне (8,7 тыс. дал), и Пестречинского района, в котором темп роста составил 106% (18,5 тыс. дал). Причем в Пестречинском районе выросли продажи и прочей алкогольной продукции до 19 тыс. дал (темп роста — 116%).

Структура розничной реализации алкогольной продукции в Татарстане, июль 2021 года

Наименование муниципальных районов и городских округов Водка, всего (тыс. дал) 2021 г. к 2020 г., % Прочая алкогольная продукция, за исключением водки, всего (тыс. дал) 2021 г. к 2020 г., % Республика Татарстан 1 475,90 94 1 589,10 101 Мензелинский район 12,7 86 8,2 94 Лениногорский район 36,9 87 26,8 87 Муслюмовский район 8,2 87 3,7 85 Бавлинский район 12,5 88 8,5 92 Новошешминский район 5,7 89 2,5 89 Агрызский район 10,8 89 7,1 82 Тукаевский район 16,9 90 9 96 Тетюшский район 5,3 90 4,4 90 Нурлатский район 18,6 91 13,2 89 Бугульминский район 42,7 91 41,9 91 Сармановский район 13,7 91 7,1 95 Заинский район 21,3 91 14,7 88 Аксубаевский район 6,9 91 3,1 86 Альметьевский район 93,2 91 80 94 Елабужский район 30,1 91 29 97 Чистопольский район 25,3 91 22,6 96 Менделеевский район 11,6 92 9 95 Апастовский район 8,8 92 2,7 94 Азнакаевский район 27 92 16,4 89 Нижнекамский район 99,5 92 98,7 99 Камско-Устьинский район 6,1 93 4 102 Зеленодольский район 61,4 93 61,8 96 Балтасинский район 13,5 94 4,4 94 Черемшанский район 6,6 94 3,3 97 Арский район 22,2 94 10 96 Набережные Челны 194,1 95 242,2 100 Спасский район 4,2 95 3,4 96 Ютазинский район 9,2 95 5,6 92 Актанышский район 15,3 95 5,5 89 Атнинский район 5,4 95 1,9 107 Верхнеуслонский район 8,3 96 8,4 103 Мамадышский район 15 96 7,8 92 Рыбно-Слободский район 9 96 3,7 92 Казань 449 96 716,5 107 Лаишевский район 24,3 97 28,3 103 Высокогорский район 28,2 97 19,6 102 Алькеевский район 6,9 97 3,1 88 Буинский район 14,4 98 7,7 89 Кайбицкий район 6,9 98 1,9 94 Кукморский район 17,6 98 8 92 Дрожжановский район 6,3 98 2,1 99 Сабинский район 11,3 99 4,6 92 Тюлячинский район 5,6 99 1,9 102 Алексеевский район 8,7 100 5,8 94 Пестречинский район 18,5 106 19 116