Татарстанцы стали чаще травиться алкоголем
Рост алко-ЧП одни эксперты связывают с суррогатом, другие — с неумеренностью потребления
В Татарстане резко, в 1,4 раза, возросло количество алкогольных отравлений, за семь месяцев года — 385 случаев. При этом реализация крепких напитков в республике несколько снизилась — до 3 065,1 тыс. дал (-2,5%). По словам одних экспертов, главная причина — возросшие объемы суррогатного алкоголя в условиях удорожания легального алкоголя и падения реальных доходов населения. Другие специалисты полагают, что отравления никакого отношения к качеству алкоголя не имеют и связаны с передозировкой. Подробности — в материале «Реального времени».
«Когда идет рост цен, находятся люди, которые предлагают дешевый продукт»
Количество острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями в Татарстане за январь — июль выросло на 42%, достигнув 385 случаев (9,9 на 100 тыс. населения), годом ранее был 271 случай (7,0 на 100 тыс. населения). Хотя на этот раз врачам удалось спасти больше жизней — число смертельных исходов снизилось с 143 до 134 случаев.
Большинство отравившихся — 89,4% — лица в возрасте 18 лет и старше (344 случая), на подростков (15—17 лет) пришлось — 6,2%, или 24 случая, дети (0—14 лет) — 4,4% или 17 случаев. Львиная доля пациентов — 82,6% — мужчины.
Отравления алкоголем в Татарстане
|Показатель
|январь-июль 2021 г.
|январь-июль 2020 г.
|Изменение
|Острые отравления алкоголем и спиртсодержащими жидкостями
|385
|271
|42,1%
|Острые отравления алкоголем и спиртсодержащими жидкостями с летальным исходом
|134
|143
|-6,3%
По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, анализ социального положения пострадавших показал, что большинство отравившихся — это нигде неработающие татарстанцы — 42,8%. Впрочем, и тех, кто трудоустроен, тоже немало — 17,1%, пенсионеров — 9,9%, школьников — 7,3%, учащихся — 2,1%, прочих — 20,8%.
— В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом — 76,3%, метанолом — 6,8%, отравления спиртом неуточненным (в том числе 5,5% — суррогатами алкоголя) — 14,3%, другими спиртами — 1,8%, 2-пропанолом — 0,8%, — сообщили в надзорном ведомстве.
Как сообщают санврачи, с целью снижения количества случаев алкогольных отравлений и смертности проводится профилактическая работа, в том числе контрольные рейды по местам реализации спиртосодержащей продукции.
В свою очередь директор и основатель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз указал на то, что травится отдельная группа граждан:
— Травятся и умирают от алкоголя, как правило, малообеспеченные люди. Хотя алкоголиками считают и средний класс, и богатых. Никакого отношения к нелегальному рынку отравления по большому счету не имеют. Потому что по официальной многолетней статистике 90% отравлений происходит нормальным алкоголем из-за передозировки. И только 10% — это отравления некачественной суррогатной продукцией.
При этом собеседник издания добавил, что Татарстан достаточно высокодоходный регион, где в основном преобладает легальный алкоголь: «Это регион с высоким уровнем жизни, с достаточно высоким уровнем среднего дохода. И он позволяет абсолютному большинству населения приобретать легальный алкоголь».
Более трети алкоголя в республике выпивают казанцы
По данным Госалкогольинспекции Татарстана, за те же семь месяцев года розничная реализация алкогольной продукции снизилась на 2,5%, до 3065,1 тыс. дал (3143,4 тыс. дал годом ранее). Если верить официальной статистике, пить стали меньше во всех муниципалитетах кроме Казани и Пестречинского района.
В татарстанской столице продажи алкоголя, напротив, выросли на 2,6%, до 1165,5 тыс. дал. Пестречинцы приобрели крепких напитков на 10,6% больше — 37,5 тыс. дал, причем относительно 2019 года — даже более чем на треть (27,9 тыс. дал). Судя по всему, гораздо чаще в пандемию стали принимать на грудь и лаишевцы, прирост продаж здесь составил — 18,5% по сравнению с двухлетним периодом, достигнув 52,6 тыс. дал.
Традиционно большие объемы розничной реализации алкоголя показали Набережные Челны (436,3 тыс. дал.) и Нижнекамский район (198,1 тыс. дал.). Хотя здесь объемы продаж и падают — на 4,7% и 5,9% соответственно.
В среднем татарстанец за год стал реже покупать (а может, и пить) алкогольные напитки — на 200 мл или на один стакан водки меньше. Если в том году на душу населения (без учета пива) приходилось 8,1 л, то в этом — уже 7,9 л.
В пересчете на человека больше всех закупаются алкоголем верхнеуслонцы — 10,4 л, на втором месте лаишевцы — 10,3 л, замыкают тройку казанцы — 9,3 л. Меньше всех на душу населения употребляют аксубаевцы — 3,6 л, дрожжановцы — 4 л и жители Спасского района — 4,1 л.
|Наименование муниципальных районов и городских округов
|янв-июль 2021 г.
|янв-июль 2020 г.
|янв-июль 2019 г.
|Изменение
2021-2020 гг.
|Изменение
2021-2019 гг.
|Реализации алкогольной продукции (без учета пива) в расчете на душу населения в 2021 г.
|Реализации алкогольной продукции (без учета пива) в расчете на душу населения в 2020 г.
|Республика Татарстан
|3 065,10
|3143,4
|3203,3
|-2,5%
|-4,3%
|7,9
|8,1
|Агрызский район
|17,9
|20,8
|20
|-13,9%
|-10,5%
|5,2
|6
|Муслюмовский район
|11,9
|13,8
|14,2
|-13,8%
|-16,2%
|6,2
|7,1
|Лениногорский район
|63,7
|73,1
|76,3
|-12,9%
|-16,5%
|7,9
|9
|Новошешминский район
|8,3
|9,3
|10,7
|-10,8%
|-22,4%
|6,6
|7,3
|Мензелинский район
|20,9
|23,5
|23,3
|-11,1%
|-10,3%
|7,7
|8,5
|Бавлинский район
|21
|23,5
|24,5
|-10,6%
|-14,3%
|6,2
|6,8
|Аксубаевский район
|10
|11,2
|11,8
|-10,7%
|-15,3%
|3,6
|4
|Заинский район
|36
|40,1
|41,6
|-10,2%
|-13,5%
|6,8
|7,5
|Нурлатский район
|31,8
|35,4
|36,6
|-10,2%
|-13,1%
|5,8
|6,4
|Тетюшский район
|9,7
|10,8
|11,2
|-10,2%
|-13,4%
|4,6
|5
|Бугульминский район
|84,5
|93,3
|96,7
|-9,4%
|-12,6%
|8,3
|9,1
|Азнакаевский район
|43,4
|47,8
|49,9
|-9,2%
|-13,0%
|7,4
|8
|Тукаевский район
|25,9
|28,1
|27,4
|-7,8%
|-5,5%
|5,9
|6,6
|Сармановский район
|20,9
|22,6
|24,3
|-7,5%
|-14,0%
|6,2
|6,6
|Апастовский район
|11,5
|12,5
|12,4
|-8,0%
|-7,3%
|6
|6,4
|Альметьевский район
|173,3
|187,3
|191,3
|-7,5%
|-9,4%
|8,3
|9
|Менделеевский район
|20,6
|22,1
|23
|-6,8%
|-10,4%
|6,9
|7,3
|Чистопольский район
|47,9
|51,3
|54,7
|-6,6%
|-12,4%
|6,4
|6,8
|Актанышский район
|20,8
|22,3
|23
|-6,7%
|-9,6%
|7,2
|7,6
|Балтасинский район
|17,8
|19,1
|19,4
|-6,8%
|-8,2%
|5,4
|5,7
|Елабужский район
|59
|62,9
|65,1
|-6,2%
|-9,4%
|6,9
|7,3
|Ютазинский район
|14,8
|15,8
|15,9
|-6,3%
|-6,9%
|7,4
|7,8
|Алькеевский район
|10
|10,6
|10,4
|-5,7%
|-3,8%
|5,4
|5,7
|Буинский район
|22,1
|23,3
|23,7
|-5,2%
|-6,8%
|5,4
|5,6
|Мамадышский район
|22,9
|24,2
|25,8
|-5,4%
|-11,2%
|5,6
|5,8
|Зеленодольский район
|123,2
|130,2
|134,7
|-5,4%
|-8,5%
|7,4
|7,8
|Арский район
|32,1
|33,9
|34,9
|-5,3%
|-8,0%
|6,4
|6,6
|Рыбно-Слободский район
|12,7
|13,4
|13,7
|-5,2%
|-7,3%
|5,2
|5,4
|Черемшанский район
|9,9
|10,4
|11,1
|-4,8%
|-10,8%
|5,4
|5,6
|Спасский район
|7,6
|7,9
|8,8
|-3,8%
|-13,6%
|4,1
|4,3
|Нижнекамский район
|198,1
|207,3
|210,5
|-4,4%
|-5,9%
|7,2
|7,5
|Кукморский район
|25,6
|26,7
|27,2
|-4,1%
|-5,9%
|5,1
|5,3
|Камско-Устьинский район
|10,1
|10,5
|10,1
|-3,8%
|0,0%
|6,9
|7,1
|Сабинский район
|16
|16,5
|15,5
|-3,0%
|3,2%
|5,2
|5,4
|Кайбицкий район
|8,8
|9,1
|9,2
|-3,3%
|-4,3%
|6,7
|6,8
|Алексеевский район
|14,5
|14,9
|15,6
|-2,7%
|-7,1%
|5,9
|6
|Набережные Челны
|436,3
|446,6
|457,6
|-2,3%
|-4,7%
|8,2
|8,4
|Атнинский район
|7,3
|7,4
|7
|-1,4%
|4,3%
|5,7
|5,8
|Дрожжановский район
|8,5
|8,6
|9
|-1,2%
|-5,6%
|4
|4
|Высокогорский район
|47,8
|48,3
|44,8
|-1,0%
|6,7%
|9,1
|9,4
|Верхнеуслонский район
|16,7
|16,9
|15,5
|-1,2%
|7,7%
|10,4
|10,6
|Тюлячинский район
|7,5
|7,5
|7,7
|0,0%
|-2,6%
|5,4
|5,4
|Лаишевский район
|52,6
|52,6
|44,4
|0,0%
|18,5%
|10,3
|11,1
|Казань
|1 165,50
|1136,2
|1165,2
|2,6%
|0,0%
|9,3
|9
|Пестречинский район
|37,5
|33,9
|27,9
|10,6%
|34,4%
|7,6
|7,5
Вадим Дробиз убежден, что там, где статистика показывает 4 литра на человека, пьют больше нелегального алкоголя или самогона: «По крайней мере, не меньше. Если где-то 10 литров на человека, то вряд ли меньше 8 литров там, где пьют 4 литра на душу легально».
Решающее значение имеет и уровень доходов: чем выше зарплата в городе или районе, тем больше там закупаются легальным алкоголем и меньше контрафактным:
В Госалкогольинспекции Татарстана разницу в потреблении по районам на душу населения объяснили предпочтением, возрастом, покупательной способностью, ассортиментом в магазинах и другими факторами.
«Рост объемов розничной продажи по слабоалкогольным напиткам в 2,1 раза»
Судя по структуре продаж, употребление отдельных крепких напитков татарстанцы несколько сократили, а вот слабоалкогольные — брали чаще. Например, водку приобрели на 6% меньше — 1475,9 тыс. дал, а продукцию с низким градусом — аж в 2,1 раза больше. Большой прирост также по ликероводочным изделиям (+16%), винам шампанским (+9%) и коньякам (+6%). Но по винам наблюдается снижение — на 9%.
Специалисты Госалкогольинспекции подтвердили, что в январе — июле 2021 года населению республики продали 3,1 млн декалитров алкогольной продукции (без учета пива). При этом в общем объеме розничных продаж водка все равно превалировала — 48%, вина и винные напитки — 28%, ликероводочные изделия — 12%, коньяки и коньячные напитки — 6%, вина шампанские — 4%, слабоалкогольные напитки — 2%.
Вадим Дробиз считает, что никаких серьезных смещений потребления от водки к коньяку или к виски в этом году не произошло.
Тем не менее, согласно официальным данным, водку в этом году стали покупать меньше во всех муниципалитетах Татарстана, за исключением Алексеевского района, где объем сохранился на прежнем уровне (8,7 тыс. дал), и Пестречинского района, в котором темп роста составил 106% (18,5 тыс. дал). Причем в Пестречинском районе выросли продажи и прочей алкогольной продукции до 19 тыс. дал (темп роста — 116%).
|Наименование муниципальных районов и городских округов
|Водка, всего (тыс. дал)
|2021 г. к 2020 г., %
|Прочая алкогольная продукция, за исключением водки, всего (тыс. дал)
|2021 г. к 2020 г., %
|Республика Татарстан
|1 475,90
|94
|1 589,10
|101
|Мензелинский район
|12,7
|86
|8,2
|94
|Лениногорский район
|36,9
|87
|26,8
|87
|Муслюмовский район
|8,2
|87
|3,7
|85
|Бавлинский район
|12,5
|88
|8,5
|92
|Новошешминский район
|5,7
|89
|2,5
|89
|Агрызский район
|10,8
|89
|7,1
|82
|Тукаевский район
|16,9
|90
|9
|96
|Тетюшский район
|5,3
|90
|4,4
|90
|Нурлатский район
|18,6
|91
|13,2
|89
|Бугульминский район
|42,7
|91
|41,9
|91
|Сармановский район
|13,7
|91
|7,1
|95
|Заинский район
|21,3
|91
|14,7
|88
|Аксубаевский район
|6,9
|91
|3,1
|86
|Альметьевский район
|93,2
|91
|80
|94
|Елабужский район
|30,1
|91
|29
|97
|Чистопольский район
|25,3
|91
|22,6
|96
|Менделеевский район
|11,6
|92
|9
|95
|Апастовский район
|8,8
|92
|2,7
|94
|Азнакаевский район
|27
|92
|16,4
|89
|Нижнекамский район
|99,5
|92
|98,7
|99
|Камско-Устьинский район
|6,1
|93
|4
|102
|Зеленодольский район
|61,4
|93
|61,8
|96
|Балтасинский район
|13,5
|94
|4,4
|94
|Черемшанский район
|6,6
|94
|3,3
|97
|Арский район
|22,2
|94
|10
|96
|Набережные Челны
|194,1
|95
|242,2
|100
|Спасский район
|4,2
|95
|3,4
|96
|Ютазинский район
|9,2
|95
|5,6
|92
|Актанышский район
|15,3
|95
|5,5
|89
|Атнинский район
|5,4
|95
|1,9
|107
|Верхнеуслонский район
|8,3
|96
|8,4
|103
|Мамадышский район
|15
|96
|7,8
|92
|Рыбно-Слободский район
|9
|96
|3,7
|92
|Казань
|449
|96
|716,5
|107
|Лаишевский район
|24,3
|97
|28,3
|103
|Высокогорский район
|28,2
|97
|19,6
|102
|Алькеевский район
|6,9
|97
|3,1
|88
|Буинский район
|14,4
|98
|7,7
|89
|Кайбицкий район
|6,9
|98
|1,9
|94
|Кукморский район
|17,6
|98
|8
|92
|Дрожжановский район
|6,3
|98
|2,1
|99
|Сабинский район
|11,3
|99
|4,6
|92
|Тюлячинский район
|5,6
|99
|1,9
|102
|Алексеевский район
|8,7
|100
|5,8
|94
|Пестречинский район
|18,5
|106
|19
|116
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