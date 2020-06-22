Суд отказал казанской «Роял Тайм» в праве взыскать с Минфина РФ 3,7 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону предыдущей инстанции и отказал казанскому ООО «Роял Тайм» в удовлетворении иска к Минфину РФ. Оператор игорного бизнеса требовал взыскать с властей 3,7 млрд рублей.

Причиной иска послужило решение властей свернуть игорную зону «Азов-Сити». Компания из группы Рашида Таймасова посчитала, что государство должно вернуть ей 3,3 млрд рублей упущенной выгоды и 446,8 млн рублей убытков.

Арбитражный суд Москвы, изучив материалы дела, посчитал, что истец не представил доказательств незаконности распоряжения правительства о ликвидации игорной зоны. Теперь с его решением согласилась и апелляционная инстанция, передает «Интерфакс».

Напомним, что обанкротившаяся ООО «Роял тайм групп» выставила на торги построенный игорный комплекс в «Азов-Сити». За корпуса казино «Оракул», гостиницы и землю предлагается заплатить 435 млн рублей.