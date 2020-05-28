«Тимер банк» ищет потерявшийся миллиард в Верховном суде России

Кредитная организация настаивает, что игорный «Роял тайм групп» якобы не возвратил ей пять кредитов

Фото: Максим Платонов

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ предстоит разрешить спор «Тимер банка» с игорной «Роял Тайм Групп» по поводу возврата кредитных средств, общая сумма которых близка к миллиарду рублей. Изначально их выдал должнику «Татфондбанк», который затем уступил право требования этих средств «Тимер банку». И заемщик как будто погасил кредиты, вот только для ТФБ тогда уже замаячила картотека, поэтому, как утверждает «Тимер банк», эти проводки «утратили свое назначение как средства платежа».

Дошел до Верховного суда России

1 июня судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассмотрит кассационную жалобу ПАО «Тимер Банк» на решения судов трех нижестоящих инстанций. В частности, ей предстоит решить вопрос, были ли возвращены кредитной организации компанией «Роял Тайм Групп» пять кредитов почти на миллиард рублей.

Изначально компании-должнику их выдал «Татфондбанк». Как ранее сообщали СМИ, именно он открывал компании татарстанского бизнесмена Рашида Таймасова кредитную линию для строительства гостиничного комплекса с казино «Оракул».

Но 24 октября 2016 года ТФБ уступил права требования по упомянутым договорам «Тимер банку». Последний на тот момент находился под контролем акционера ТФБ ООО «Новая нефтехимия» (в процессе санации его акционером стал «РФК-банк», которым владеет «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех»).

Речь шла о восьми кредитных договорах 2013—2015 годов. В материалах этого спора фигурируют пять из них. По иронии судьбы, они должны были быть погашены как раз в 2020 году.

«Роял тайм групп» пыталась отсудить у правительства России и властей Краснодарского края не менее 2 млрд рублей убытков и упущенной выгоды, но не преуспела. Фото royaltimegroup.ru

Сыграла в рулетку с государством

«Роял Тайм Групп» известна как крупный инвестор первой в России игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Как ранее рассказывало «Реальное время», компания с татарстанскими корнями более десяти лет назад начала строить там казино.

Его первая очередь была открыта 30 января 2010 года, вторая — 4 сентября того же года. Инвестиции только в эти объекты составляли 2,3 млрд рублей. Общий же объем вложений в комплекс под этим брендом, по заявлениям компании, достиг 3,4 млрд рублей. Эти средства были потрачены в том числе на прилегавший к казино отель на 90 номеров, а также аренду земельных участков под будущее строительство.

И «Роял тайм групп» была не намерена останавливаться на достигнутом: она планировала до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10—17 млрд рублей, построив еще два комплекса с отелями и казино. Однако в мае 2015 года игорную зону было решено перенести на территорию Сочи. «Роял тайм групп» пыталась отсудить у правительства России и властей Краснодарского края не менее 2 млрд рублей убытков и упущенной выгоды, но не преуспела.

Последним гвоздем в крышке гроба компании стал крах «Татфондбанка» — компания имела прочные связи с банком и его руководством.

Как следствие, «Роял тайм групп» под грузом финансовых проблем в январе прошлого года вынуждена была подать на банкротство. Ее долговая нагрузка на тот момент составляла 1,5 млрд рублей. Основатель и бывший гендиректор «Роял тайм групп» Рашид Таймасов вступил в процедуру собственной несостоятельности еще летом 2018 года. Она для него завершилась в октябре прошлого года.

Игорную зону «Азов-Сити» ликвидировали также к началу 2019 года. На тот момент «Роял тайм групп» владела там комплексом из трех построенных зданий и одного недостроя (две очереди казино «Оракул», прилегающий к нему отель и построенная на 10 процентов третья очередь казино)

Согласно опубликованному в апреле этого года отчету оценщика стоимость всех перечисленных выше объектов составила 315,9 млн рублей. Таким образом, только на уценке активов в «Азов-Сити» татарстанская компания потеряла более 2 млрд рублей.

«Роял тайм групп» владела там комплексом из трех построенных зданий и одного недостроя

Кредиты были возвращены

Еще в процедуре наблюдения «Роял Тайм групп» (ее ввели в марте прошлого года) «Тимер банк», сославшись на неисполнение заемщиком обязательств по упомянутым договорам, предъявил к включению в реестр сумму невозвращенных кредитов с процентами и неустойкой за просрочку исполнения обязательств. Речь шла о требованиях в не менее чем 1,4 млрд рублей. Однако суды пришли к выводу, что банк получил средства по большей части заявленных кредитов еще 2 и 12 декабря 2016 года. На этот счет существуют платежные поручения. К тому же были проведены операции по списанию средств по счету плательщика «Роял Тайм групп».

В итоге 16 мая прошлого года татарстанский арбитраж признал заявление банка обоснованным лишь частично. Он включил «Тимер банк» в реестр кредиторов «Роля Тайм Групп», но со значительно меньшей суммой задолженности, чем тот рассчитывал: около 227 млн — 216,9 млн рублей составили невозвращенные суммы кредитов, чуть больше 10 млн проценты по ним и свыше 1 млн рублей неустойки. Оставшиеся 911,7 млн повисли в воздухе.

Татарстанский арбитраж, 11-й арбитражный апелляционный суд в Самаре и Арбитражный суд Поволжского округа, а спор к концу прошлого года добрался до третьей инстанции, оказались в этом вопросе единодушны: кредиты были возвращены.

Любопытно, что пока длилась судебная тяжба по поводу злополучных платежей, которые то ли были, то ли нет, пропало два тома самого арбитражного дела. Его пришлось восстановить заново.

12 декабря 2016 года ТФБ списал денежные средства в погашение задолженности по кредитным договорам «Роял Тайм Групп», что привело к пополнению корсчета «Тимер банка», учет операций по которому вел также ТФБ. Фото Олега Тихонова

«Утратили свое назначение как средство платежа»

«Тимер банк», который еще 24 апреля подал жалобу в высшую судебную инстанцию страны, по-прежнему настаивает на том, что во включении в реестр с 911,7 млн рублей задолженности ему отказали необоснованно. Он отмечает, что после уступки требования и он сам, и заемщик продолжали обслуживаться в ТФБ. В частности, у «Тимера» в «Татфондбанке», помимо расчетного, был открыт еще и корреспондентский счет.

12 декабря 2016 года ТФБ списал денежные средства в погашение задолженности по кредитным договорам «Роял Тайм Групп», что привело к пополнению корсчета «Тимер банка», учет операций по которому вел также ТФБ.

Впрочем, «Тимер банк» считает, что эти операции носили характер технических внутрибанковских записей и потому не могут быть расценены как исполнение обязательств. В частности, он ссылается на то, что с 8 декабря 2016 года ТФБ уже был не в состоянии реально исполнять поручения клиентов по причине неплатежеспособности, а безналичные деньги, отраженные на счетах, которые он вел, «утратили свое назначение как средство платежа».

Как бы то ни было, Верховный суд РФ решил, что изложенные в кассационной жалобе «Тимер банка» доводы «заслуживают внимания», и передал ее на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

Верховный суд РФ решил, что изложенные в кассационной жалобе «Тимер банка» доводы «заслуживают внимания». Фото facebook.com/supcourt

Вытащил огромный кредитный портфель «живых» должников

Знакомый с ситуацией источник говорит, что платежи «Роял Тайм Групп» в тот период, «когда было недалеко до банкротства «Татфондбанка», впоследствии, как и многие другие, оспаривались в деле о банкротстве «Татфондбанка» «с переменным успехом». Какие-то из них признавали законными, какие-то нет. По его словам, все зависело от юридического состава этих платежей, их оснований и прочих обстоятельств дела.

Сейчас спор по поводу платежей в адрес «Тимер банка» «ушел на второй круг». «Банк исходит из того, что этих платежей не было вообще. Но безналичные денежные средства это всегда пустышка: их не пощупать», — замечает он.

Собеседник нашего издания указывает на массу сложной практики и столь же нетривиальных юридических подходов к тому, чтобы отстаивать ту или иную позицию. И суды порой принимают диаметрально противоположные решения, притом что платежи вроде бы совершались в один и тот же период.

Суд может приходить к разным выводам по разным спорам в рамках одного и того же дела о банкротстве, если, к примеру, собран разный объем доказательств по делу. Кто-то ходатайствовал о проведении экспертизы, кто-то нет. Где-то были найдены признаки злоупотреблений (например, информирование о том, что банк катится в пропасть), а где-то они отсутствовали и т. п.

Он заметил, что «Тимер Банк» купил права требования к «Роял Тайм групп» и другим крупным должникам за счет своих средств, которые у него находились в ТФБ. В результате, за остатки на коррсчете он вытащил огромный кредитный портфель «живых» должников.

Сейчас речь идет только о включении «Тимер банка» с этой суммой в реестр. Какие у него шансы получить эти средства в случае благоприятного для себя судебного решения по кредитам, пока непонятно. «Тимер банк» не ответил» на запрос «Реального времени». Связаться с конкурсным управляющим «Роял Тайм Групп» Иваном Кондратьевым нашему изданию также не удалось.