Наталья Сафиуллина: «Я очень люблю свой предмет. И хочу, чтобы его любили многие»

О чем рассказывает одна из самых результативных «учителей-олимпийцев» в Татарстане

Наталья Ивановна Сафиуллина стала школьной учительницей, можно сказать, волей случая. Но оказалось, что именно здесь ее истинный путь, ее миссия, как она сама говорит. Вот уже 9 лет она преподает биологию и экологию в Лицее им. Лобачевского КФУ. Работая здесь, она и получила высокое звание заслуженного учителя Российской Федерации. Еще она почетный работник образования РФ, обладатель грантов «Лучший учитель России», «Наш лучший учитель РТ», «Учитель-эксперт»... А вот заслуженным учителем Республики Татарстан стала, еще будучи сельским учителем, работая в Арском районе. Именно там в середине девяностых она начала на постоянной основе готовить призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и встала у истоков экологического образования в Татарстане. В профессии она 26 лет. О том, как быть учителем, к чему нужно готовить детей, как важна связь между педагогом и учеником, «Реальное время» поговорило с Натальей Ивановной. Ее портрет — перед вами.

«Биология всегда нравилась мне в школе»

Еще учась в казанской гимназии №102, Наташа очень любила биологию — спасибо ее замечательному учителю-биологу Олегу Игоревичу Орлову. Он был очень увлеченным педагогом, занимался с ребятами не только на уроках, но он водил их по разным лабораториям, где можно было заниматься практической работой. Так еще школьницей наша героиня побывала и в Академии наук, и в Арбузовском институте, и на фитопатологической станции… Сегодня, вспоминая эти занятия, Наталья Ивановна говорит, что именно благодаря этому у нее развеялись сомнения о том, куда поступать — конечно же, в КГУ, на биофак.

Сегодня, вновь работая в структуре родного университета, Наталья Ивановна с любовью о нем говорит:

— Нашему поколению очень повезло с образованием: нас ведь учили большие ученые. Я бесконечно люблю университет. Здесь нам привили любовь к науке, мы прошли замечательную школу классической биологии. Университет распространял передовые идеи, учил свободно мыслить, формировал интеллект. Эта школа даром не проходит. Ее дух переняли от наших учителей мы — и передаем его следующим поколениям. Многие наши лицеисты сегодня выбирают Казанский университет…

Учиться было и трудно, и интересно. Ребят-биологов отправляли на практику во все уголки огромной страны: от Белого моря до Дальнего Востока. Они изучали тончайший, хрупкий мир северной природы и видели огромные следы амурского тигра на песке. А встречу с гималайским медведем в лесах Сихотэ-Алиня Наталья Ивановна вспоминает до сих пор:

— Я помню, мы шли по тайге и топориком прорубали себе путь среди лиан актинидии и лимонника. И вдруг в огромных зарослях борщевика увидели медвежью морду с белой грудкой. Мы кричим: «Мишка, мишка!», мы же молодые девчонки были, после второго курса… Мишка в одну сторону, мы в другую — повезло нам тогда, можно сказать.

Нашему поколению очень повезло с образованием: нас ведь учили большие ученые

Получив диплом, Наталья Ивановна отправилась работать в Волжско-Камский государственный заповедник — инженером геомагнитной обсерватории физического факультета. А потом вслед за мужем-производственником объездила весь Татарстан — его направляли работать из одного района в другой, жене оставалось следовать за ним. Там началась учительская карьера нашей героини. Было, конечно, какое-то предопределение в том, кем ей быть, хоть с самого начала она не видела себя в этой орбите:

— У нас в семье сложилась крепкая учительская династия. Среди моих родных есть филологи, учителя химии, физики, информатики, ученые, преподаватели вузов. Мой дядя ушел на фронт во время Великой Отечественной войны совсем юным, вернулся героем, окончил биологический факультет Казанского университета и всю жизнь учительствовал, преподавал биологию, занимался селекцией плодовых деревьев, до конца жизни был директором школы. Я же становиться учителем вовсе не планировала. Но, наверное, гены взяли свое, и судьба привела и меня сначала в Казанский университет, а потом и в эту непростую профессию.

«Вся жизнь учеников на селе вращается вокруг учителя»

Где в девяностых могла работать на селе выпускница биофака КГУ? Правильно, в школе. Сегодня Наталья Ивановна говорит, что в школу попала благодаря случаю. Но впоследствии оказалось: случай был счастливым и предопределил не только ее дальнейшую судьбу, но и жизнь сотен ее учеников. Но все это будет позже. А сначала молодая учительница переезжала из одной школы в другую, пока семья не оказалась в Арском лесхозе. Здесь она начала преподавать биологию и экологию в Лесхозской средней школе. С 2002 года среди ее учеников появляются не только призеры республиканских олимпиад по биологии и экологии, но и всероссийских. А с 2006 года — первые стобалльники. И это было немыслимо.

Ведь чтобы поехать «на Россию», нужно было выиграть «республику», а эта прерогатива обычно принадлежала казанским, на худой конец, челнинским школам. И тут вдруг «выстреливает» Арский лесхоз, да еще как — на постоянной основе!

Как же это получилось? Ведь детей в селе живет немного, классы маленькие — восемь, десять человек… Но, как рассказывает Наталья Ивановна, эти ребята очень любознательны и трудолюбивы — работать привыкают с малых лет. А еще, конечно, помогла система. Учительница биологии еще тогда выработала свою педагогическую систему, которая, по ее словам, позволяет «вытянуть» на поверхность все лучшее, что скрыто в ребенке. Все, чего не видит в нем никто другой. И главное — ребенок раскрывается сам, видя свои собственные возможности.

Конечно, я испытываю огромную гордость, когда слышу об их успехах: это ведь и мой успех тоже

— Естественно, меня этому никто не учил, все это было сделано по наитию. Что означает работать в сельской школе и готовить учеников к олимпиаде? Это значит, что после уроков дети приходят готовиться к олимпиаде к тебе домой, у тебя в доме всегда кто-то из них занимается. Твоя жизнь там на виду, вся жизнь учеников вращается вокруг учителя. Я создавала из своих ребят команду, сообщество. Показывала им красоту науки, и они с благодарностью на это отвечали.

Жизнь тех арских ребят, с которыми занималась Наталья Ивановна тогда, сложилась благополучно. Многие из них, получив дипломы «Всероса», уехали учиться в МГУ и в СПбГУ, в лучшие медицинские вузы страны. Наша героиня вспоминает Шамиля Шаяхметова, своего подопечного, призера всероссийской олимпиады по экологии: он, окончив Лесхозскую школу, поступил в Санкт-Петербургский госуниверситет без экзаменов, а сейчас работает консультантом постпредства Татарстана в Северной столице.

— Мы встречаемся регулярно: когда Шамиль бывает в Татарстане, он приходит ко мне, теперь уже и не один, а с семьей. При случае мы встречаемся в Петербурге. Это всегда теплые встречи. Я продолжаю встречаться со своими учениками и после того, как они уходят из школы. Наша дружба продолжается. И конечно, я испытываю огромную гордость, когда слышу об их успехах: это ведь и мой успех тоже, — говорит Наталья Ивановна.

В 2007 году Лесхозская школа Арского района Татарстана стала первой в республике сельской школой, выигравшей конкурс «Лучшая школа России». Наталья Ивановна вместе со своими учениками представляла школу на конкурсе в Москве.

Лесхозская школа Арского района Татарстана стала первой в республике сельской школой, выигравшей конкурс «Лучшая школа России». Фото yandex.ru

«Сергей Иванович научил меня отношению к жизни»

В 2013 году муж Натальи Ивановны получил новую работу — и семья переехала в Казань. И тут наступает время рассказать об удивительном дуэте, который сложился в лицее Лобачевского в это время. Елена Скобельцына, директор лицея, рассказывает:

— В нашем лицее много великих учителей. Но только двое из них образуют связку «ученик — учитель» уже между собой. Потому что Наталья Ивановна — ученица Сергея Ивановича Михайлина. Я всегда ставлю их в пример именно как учителя и ученицу, которые смогли не потерять друг друга в жизни. Ведь это Сергей Иванович порекомендовал нам ее в свое время. Он сказал: «Есть у меня бывшая ученица, Наташа, которая наверняка подойдет лицею». Так мы с ней и познакомились. Как правило, связь между учителем и учеником часто теряется и рвется. Но именно эти двое больших педагогов остались друг у друга в памяти как два талантливых человека. И это здорово!

Наше издание уже рассказывало о Сергее Михайлине — одном из лучших в России учителей, готовящих «олимпийцев»-информатиков и программистов. Наталья Ивановна училась в самом первом классе, который он выпустил, еще только придя работать в школу.

— Сергей Иванович — мой классный руководитель и мой любимый учитель. Он пришел к нам молодым учителем математики, и у нашего класса сложились с ним очень теплые, дружеские отношения. Куда только мы с ним не ездили! Всю республику, всю страну с ним прошли. Это было очень интересное время. Мы с одноклассниками дружим до сих пор, общаемся, встречаемся. Вот совсем недавно собирались на 35-летие окончания — и Сергей Иванович был с нами.

За Михайлиным семья, можно сказать, следовала и со своими детьми. У Натальи Ивановны две дочки. Старшая дочь окончила 102-ю гимназию, куда родители отдали ее прицельно к Сергею Ивановичу, а младшая — лицей Лобачевского, куда великий информатик перешел работать позже. И куда позвал потом работать свою ученицу Наташу. Так получилась в лицее та уникальная связка, о которой размышляет Елена Германовна. А сама Наталья Ивановна с благодарностью говорит:

— Конечно, Сергей Иванович научил меня многому. Но он не учил меня быть учителем — своим примером он научил меня, каким нужно быть учителю. Мы учились у него отношению к жизни. И эти жизненные принципы я передаю своим ученикам, а они, надеюсь, будут передавать своим.

Ведь это Сергей Иванович порекомендовал нам ее в свое время. Он сказал: «Есть у меня бывшая ученица, Наташа, которая наверняка подойдет лицею»

«Своих дочек к олимпиадам тоже готовила я»

Кстати, обе дочки Натальи Ивановны тоже были призерами всероссийских олимпиад по биологии и экологии. Она говорит, что не навязывала детям свой предмет — просто, постоянно наблюдая еще в Арском районе, как мама занимается с ребятами биологией и экологией, девочки как-то сами собой начали впитывать знания.

— Возможно, как мать, я сначала стала создавать круг общения для своих детей в сельской школе — подтягивала к дочкам других детей, которые тоже этим интересовались. В итоге получилось создать сильную команду. Но что бы ни выбрали мои девочки, я бы поддержала их во всем. Просто так получилось, что они выбрали это направление. И разумеется, своих дочек к олимпиадам тоже готовила я, — говорит учительница.

Так и получилось, что, работая в Арске, Наталья Сафиуллина подготовила по призеру «Всероса» и для 102-й гимназии, и для лицея Лобачевского. Сегодня улыбается: «И это здорово. Я очень благодарна лицею — и рада, что одна из моих дочерей составила его славу».

Младшая дочь Сафиуллиных окончила ВШЭ по направлению «Психология в бизнесе». Сейчас работает в Нидерландах HR-бизнес-партнером в крупной международной компании. Старшая дочка окончила биофак КФУ, она микробиолог. В аспирантуру поступила в Хельсинки, занимается вопросами онкологии. Сейчас, уже защитив диссертацию, осталась в Хельсинкском университете на позиции PhD. Она успешный ученый. Наталья Ивановна гордится своими дочерьми и раскрывает некоторые секреты воспитания «чемпионов»:

— Своих детей в школу мы отдали с шести лет, читать научили с трех. Трудолюбие и тот посыл, что нужно много работать над собой, я, конечно же, всегда транслировала не только своим ученикам, но и в первую очередь родным дочерям. Конечно, было сложно отпускать их от себя. Но дети должны быть самодостаточными. Мы всегда радуемся их успехам. Когда мы собираемся в Новый год всей семьей — это, конечно, счастье и праздник души.

В 2013 году Наталья Ивановна Сафиуллина стала частью команды Лицея им. Лобачевского — как раз в тот год, когда он влился в структуру КФУ

«Победителем олимпиад может стать не каждый»

Итак, в 2013 году Наталья Ивановна Сафиуллина стала частью команды Лицея им. Лобачевского — как раз в тот год, когда он влился в структуру КФУ. И ее карьера снова вошла в орбиту родного университета. Директор лицея Елена Скобельцына рассказывает:

— Наталья Ивановна — человек, обладающий многогранным талантом. Прежде всего, это работа с детьми, умение мотивировать их на научную и исследовательскую деятельность. Это удается далеко не всем учителям! Победители и призеры заключительного этапа всероссийских олимпиад по биологии и экологии, которых готовит Наталья Ивановна, каждый год украшают лицей своими достижениями. И их бывает не по одному, не по два человека — в последние годы их уже по пять, по шесть. И этому всегда предшествует большая работа. Ее ученики поступают именно в те вузы, в которые мечтали. За наших выпускников — и, в частности, за ее ребят — бьются лучшие российские вузы. Мы традиционно попадаем в топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности наших выпускников, и в это вносит свой вклад Наталья Ивановна. Нам с ней очень повезло!

Как же построена подготовка чемпионов «по версии Сафиуллиной»? Всех своих секретов она не раскрывает — да, наверное, этого и невозможно раскрыть, а можно только почувствовать изнутри. Хороших учителей много. Учителей, которые умеют так работать с детьми, — единицы. Наталья Ивановна — из тех, кто умеет. За 26 лет работы она уже подготовила больше полусотни призеров «Всероса», а еще — огромное количество ребят, которые успешно выступали на биологических турнирах и экологических конференциях. Только в 2022 году 12 ее ребят стали призерами всероссийских и международных научных конференций по биологии и экологии. Шестеро стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады — пятеро экологов и один биолог.

Но с самого начала входной порог максимально мягкий. На кружок по олимпиадной биологии наша героиня берет всех, кто хочет.

— Пусть он не блещет отличными оценками. Пусть у него не идет математика или проблемы с каким-то другим предметом. Важно иметь широкий кругозор и гибкий ум. Ведь, например, экология — это комплексная наука, и в ней важны не только знания по биологии, но и по химии, физике, информатике, обществознании, праву, экономике. Если он пришел ко мне на кружок, мы будем с ним работать. А дальше посмотрим. Главное — это его желание и характер. Ведь победителем олимпиад может стать не каждый. Очень важно умение работать в команде. Очень важно быть единомышленником с тренером — у нас с моими детьми общие ценности, только тогда будет успех. Олимпиадная подготовка школьников — это почти круглосуточная совместная деятельность: уроки, кружковые занятия, работа в лабораториях КФУ, экспедиции, поездки на олимпиады, конференции, конкурсы, турниры различного уровня. Это предполагает ответственность не только за результат моих воспитанников на том или ином соревновании, но и за их жизнь и здоровье. Приходится быть наставником, мамой, другом, психологом, врачом, спасателем и учить ребят решать не только интеллектуальные задачи, но и бытовые, нравственные, психологические, коммуникативные. Конечно, кто-то в процессе отсеивается, ведь подготовка к олимпиаде — огромный труд, не каждый выдержит. А победы на всероссийских олимпиадах позволяют ребятам почувствовать гордость за свою республику, город, лицей, личную значимость для своей малой родины, воспитывают ответственность и командный дух.

Два минувших года подряд девушка становилась призером всероссийской олимпиады по экологии

В кабинет биологии заходит Катя Бородачева. Сейчас она уже одиннадцатиклассница. Два минувших года подряд девушка становилась призером всероссийской олимпиады по экологии.

— В десятом классе я пришла из Инженерного лицея в лицей Лобачевского, под крыло Натальи Ивановны — решила углубиться в естественные науки. Сначала чувствовалось напряжение, было страшновато. Мне казалось, что она строгая учительница, плюс она давала учить очень много материала, у нас были постоянные зачеты. Но уже к середине 10 класса я поняла, насколько были оправданы эти постоянные муки с биологией. Я почувствовала, насколько выросла за этот год. Наталья Ивановна только кажется очень строгой. Но на самом деле она очень добрая и человечная — понимает нас, и если какая-то проблема — всегда поможет. Но никогда не расслабляет, никаких поблажек, ты должен учиться постоянно в полном объеме. Это очень держит в тонусе.

«У меня не было ни одного случая, чтобы ребенок опустил руки»

У каждого школьника есть четыре шанса выступить на заключительном этапе всероссийской олимпиады: с восьмого по одиннадцатый классы. Кто-то сразу становится призером. А у кого-то не получается с первого раза. Как же сделать так, чтобы ребенок не разочаровался в себе, не почувствовал себя аутсайдером — особенно если вся остальная команда уехала с олимпиады, увешанная медалями? Наталья Ивановна понимающе кивает:

— У меня не было ни одного случая, чтобы ребенок опустил руки после первой неудачи. Самый свежий пример — наша Лиля Аптекарь. Девочка с восьмого класса была включена в олимпиадную подготовку, но у нее не получалось в финальном этапе. Она ничего не привозила с финала в 8, 9 и 10 классе. Но она — в команде с лучшими детьми, среди единомышленников. Ее все поддерживали! Понимаете? Было у нас и такое: в команде все стали призерами, а один-единственный ребенок не стал. И на закрытии олимпиады, после награждения, ребята все свои медали ему повесили — они так его поддерживали! Мы — единое целое. Это одна из моих задач — сделать так, чтобы они чувствовали себя не конкурентами друг другу, а единомышленниками. Мы работаем не только на результат, но и на отношения между собой, и на понимание жизни.

Учительница рассуждает — изучая науку о жизни, о взаимоотношениях организмов между собой и средой, ее ученики видят эту жизнь во всем многообразии. Даже не «выстреливший» ребенок все равно остается в команде. Он работает. И даже если он на «Всеросе» не возьмет призов — он уже ас, состоявшийся специалист. Он выиграет международную конференцию, займет призовое место на биологическом турнире, безо всяких проблем сдаст ЕГЭ и спокойно пройдет в тот вуз, в который мечтает.

Кстати, возвращаясь к истории Лили Аптекарь: в 11 классе, на четвертый раз, она таки взяла свое призовое место!



Сергей Ветлужских, ученик Натальи Ивановны, пришел преподавать биологию в родной лицей

«У нас хорошо развита преемственность между ребятами»

Но не всем суждено становиться призерами. Да не всем и нужно. Сергей Ветлужских, ученик Натальи Ивановны, три года у нее занимался биологией. Призер и победитель регионального этапа олимпиады, он выигрывал биотурниры, блестяще выступал на научных конференциях, а вот финал «Всероса» «не затащил». Зато сдал ЕГЭ по биологии на 99 баллов. Поступил на биофак КФУ, в этом году окончил магистратуру, поступил в аспирантуру… и пришел преподавать биологию в родной лицей.

— Я позвала его к нам, как позвал меня когда-то Сергей Иванович, — объясняет Наталья Ивановна. — Сергей Дмитриевич — очень перспективный учитель, и в этом году он уже будет вести полную нагрузку. Я так им горжусь! И думаю, его место в школе. Видели бы вы, как встречали его сегодня ученики в вестибюле! Кричат, машут, подбегают издалека!

Дело в том, что Сергей Дмитриевич еще в прошлом году приходил в лицей заниматься с детьми олимпиадной подготовкой: как «птенец гнезда Сафиуллиной», знает, как построена подготовка и как работать со школьниками. Он рассказывает:

— Мы познакомились с Натальей Ивановной в 9-м классе, когда я уже очень сильно увлекался биологией. Первое впечатление было такое: в ней был виден опыт. Но самая яркая ее черта — любовь к дисциплине и строгость. Она могла указать тебе одним тихим словом: если не будешь работать, ты ничего не добьешься, как бы это ужасно ни звучало. Многих моих одноклассников (и меня поначалу) эта категоричность смущала. Но потом я понял, что, наверное, это лучший метод преподавания и мотивации — по крайней мере, для меня лично. И я сейчас стараюсь во многом это переносить на свою работу. Естественно, не дословно, у меня есть свои методики и свое видение процесса. Кстати, несмотря на первое впечатление о том, что она очень строга, в ней есть и совершенно материнская мягкость. Когда я уже начал здесь работать в качестве преподавателя олимпиадной подготовки и отправлялся с детьми на олимпиаду, она очень обеспокоенная ко мне подошла и сказала: «Пускай они все кушают, следи за этим!» И я почувствовал не только волнение учителя за успехи своих ребят, но и простое человеческое волнение за их благополучие. А в целом видно, что у нее титанический опыт, титаническая любовь к своей работе — хотя, наверное, и усталость тоже титаническая…

Мои ученики такие же, как я. У них такие же душевные струны! И я точно знаю: они точно так же отнесутся к людям

Наталья Ивановна объясняет: она, как и ее учитель Сергей Михайлин, смогла выработать систему преемственности между ребятами. Не только те, кто остались в Казани (как Сергей Ветлужских), но и те из них, кто уже разъехались по топовым вузам Москвы и Питера, помогают своей учительнице:

— В этом году ребята, поступившие в МГИМО, читали лекции онлайн для кружковцев. Или, например, когда обсуждали вопросы по новой геоклиматической доктрине, наша выпускница Дарина Елизарова очень помогла нам. Она, кстати, по этой доктрине делала доклад в Минприроды РФ: изучила ее вдоль и поперек, предложила поправки. И эти замечания были учтены, доктрина была изменена, и ее пригласили на работу! А девочке, на секунду, 20 лет, она второкурсница… Понимаете, как высок уровень наших ребят?

«Спасибо за всё!»

У ребят, которые выходят «из гнезда» Натальи Ивановны, широкие возможности. Многие из них остаются в родном университете. Многие уезжают в Москву и Санкт-Петербург. Их ждет, к примеру, биофак МГУ. Целая плеяда учеников нашей героини учится в МГИМО. Поступают они и в ВШЭ, и, конечно же, в лучшие медицинские университеты страны.

И призеры «Всероса» прекрасно понимают, чего они стоят. При этом, как рассказывает учительница, в них нет высокомерия:

— Мои ученики такие же, как я. У них такие же душевные струны! И я точно знаю: они точно так же отнесутся к людям. Будут относиться уважительно к любому человеку. Уважительное отношение к жизни — это одно из важнейших качеств, которые я в них воспитываю.

Прямо во время нашего разговора (он происходил 1 сентября) Наталье Ивановне звонит ее ученик Кирилл Лемазин. Он уже закончил МГИМО и хочет зайти в лицей — поздравить свою учительницу с Днем знаний. И это не редкость: ребята звонят каждый праздник — 1 сентября, День учителя, день рождения, 8 Марта... Наталья Ивановна рассуждает: видимо, столько им было дано, что они и сейчас, став взрослыми людьми, это понимают. Кирилл заходит в класс и рассказывает нам:

— Я выпускник лицея 2016 года. Наталья Ивановна меня познакомила с олимпиадным движением, с такой наукой, как экология, и три года была моей наставницей. Я под ее руководством трижды стал призером Всероссийского этапа олимпиады школьников по экологии. А потом с этими результатами поступил в МГИМО. Там как раз в то время открылось новое направление — «Международные комплексные проблемы природопользования и экологии». Он являет собой сплав естественных наук и общественных. После выпуска я уже отработал некоторое время в консалтинге, сейчас работаю в Москве, в структурах Росатома.

Кирилл Лемазин уже закончил МГИМО и зашел в лицей — поздравить свою учительницу с Днем знаний

— А еще у нас есть брат Андрей, — весело улыбается учительница.

— Да, Андрей учится на биофаке МГУ, — кивает Кирилл. — Он тоже ученик Натальи Ивановны. Спасибо ей!

— За что?

— За все!

Наталья Ивановна принимает один звонок за другим. Во время нашей беседы в кабинет то и дело забегают ученики с цветами. Заходит прошлогодняя выпускница — обнимает учительницу, о чем-то с ней перешептывается и уходит. А та, вновь подойдя к своему столу, растроганно говорит:

— Мне часто говорят мои уже повзрослевшие ученики: «Что было бы с нами, если бы не вы? Чем бы мы начали заниматься? Мы бы никогда не пришли в это дело, которое теперь так любим». И это восполняет все мои потери, всю мою усталость. Ради этого я здесь. Ты понимаешь, за сколько судеб ответственна. Хотя учитель не ждет благодарности — он живет по принципу «делай добро и бросай его в воду». Но если эта благодарность случается — конечно, это бесценно для меня. Приведу аналогию: говорят, когда у тебя рождается ребенок, ты отвечаешь за него перед богом. Он не твой, он вселенский, просто тебе его дали, потому что именно ты можешь дать ему то лучшее, что в нем есть. Именно ты — та птица, которая научит его летать. И здесь то же самое. Я понимаю, что именно могу дать своим ученикам. Это моя миссия.

«Хочу, чтобы ребята понимали суть жизни»

«Кузница» олимпиадных кадров — огромный труд. Работа идет постоянно, системно, каждый день: Наталья Ивановна приходит в школу к 8 часам утра и никогда не уходит раньше 18.00. В лицее серьезно выстроена система работы с одаренными детьми.

Отдельное направление — научная работа (на олимпиаду по экологии нужно обязательно привезти научный проект). В этом лицею помогают ученые КФУ.

— Мы тесно сотрудничаем с учеными Института фундаментальной медицины и биологии и Института экологии и природопользования. Ребята работают в различных лабораториях — биохимии, генетики, физиологии, зоологии, ботаники, экологии. Без этой помощи уровень знаний лицеистов был бы ниже, ведь теория закрепляется именно на практике. Мы очень благодарны университету за то, что у наших ребят есть возможность заниматься научно-исследовательской работой под руководством ученых университета. Летом члены экологического кружка ездят в составе экспедиций вместе со студентами, проводят полевые и камеральные мониторинговые исследования экосистем города и республики.

Наталья Ивановна перечисляет ученых Института экологии и природопользования, которые регулярно и плодотворно работают с лицеистами: Галию Шайхутдинову, Марину Фардееву, Дениса Тишина…

Родители тоже часто вливаются в подготовку детей к олимпиаде.

— У нас был мальчик, который изучал динамику температурного режима муравейников в заповеднике. И этим так увлеклись его родители! Купили формикарий — искусственный муравейник, чтобы изучать муравьев дома, и сами начали этим заниматься. Они столько литературы перелопатили и говорили мне: «Мы никогда не думали, что это так интересно!» Я очень благодарна таким родителям.

Но не олимпиадой единой жива школьная биология. Ведь с 6 по 9 классы специализации у лицеистов пока нет, и Наталья Ивановна преподает биологию всем. Разумеется, не каждый школьник блестяще знает ее предмет. Случаются и огрехи. Но если ребенок получает двойку, он может ее всегда исправить. Каждый день учитель приходит в школу в 8 утра и до половины девятого находится в своем кабинете. Об этом знает каждый ученик: по утрам можно прийти в кабинет биологии и исправить свою двойку. Конечно, пятерка вместо нее не возникнет, но тройка — вполне. А еще в это время можно отработать тему, спросить, что непонятно по пропущенному материалу — разобрать любые вопросы, которые могут возникнуть у ученика к учителю.

— Я всегда иду навстречу в таких случаях, — объясняет наша героиня. — Несмотря на то, что я очень принципиальный педагог, всегда даю возможность исправиться ребенку. Ведь я очень люблю свой предмет и хочу, чтобы все его понимали и по возможности любили. Чтобы ребята понимали суть жизни, ведь биология — это наука о жизни! А чтобы это понять, нужно разобраться в закономерностях развития живой материи на разных уровнях ее организации. Я учу ребенка понимать глобальность этой науки: уровни жизни, многообразие и взаимоувязанность всех этих уровней! Мы ведь изучаем жизнь и на молекулярном уровне, и на биосферном. Рассматриваем дискретность, иерархичность, эмерджентность живых систем, будь то клетка, организм, популяция или экосистема. Стараюсь развивать в ребятах такое глобальное мышление, системный анализ. Все это впоследствии поможет им стать не только биологами и экологами, но и математиками, информатиками, инженерами…

Я учу ребенка понимать глобальность этой науки: уровни жизни, многообразие и взаимоувязанность всех этих уровней!

Биосфера, Грета Тунберг и откуда берется экологическая неграмотность

Направление экологии — прямое продолжение биологии. Наталья Ивановна объясняет детям, как хрупка биосфера — тонкая пленка на поверхности планеты, в которой существует жизнь. Ее толщина — всего тридцать километров.

— Важно понимать: люди — единственные существа, которые могут управлять биосферой, поддерживать ее динамическое равновесие и устойчивое развитие, чтобы система сохранялась. Когда мы начинаем говорить о биосфере, я даю им аналогию: вы от школы далеко живете? А теперь представьте, примерно это расстояние, эта тонкая пленка — это вообще вся жизнь на планете. Она так уязвима! И насколько долго она сохранится, зависит только от одного-единственного биологического вида на планете, который обладает разумом. И когда ребята это слышат, они затихают, потрясенные, — говорит наша героиня.

Что касается экологического активизма, то и в нем хватает перегибов, популизма, скатывающегося в безграмотность. На занятиях экологией ребята-кружковцы спокойно разбирают все острые вопросы — опять же, исключительно с научной точки зрения. Феномен Греты Тунберг, к примеру, вызвал у школьников только сарказм — уровень их научного понимания уже достаточно высок, чтобы не относиться к этому серьезно. Но Наталья Ивановна, которая с девяностых годов развивает экологические программы обучения для школьников, обеспокоенно сетует:

— Корни всеобщей неграмотности в вопросах экологии кроются в том, что в России больше нет системного экологического образования. В девяностых в школах был обязательный предмет «Экология», был разработан неплохой учебник. А сейчас такого предмета нет. И со своими ученикам на кружке приходится начинать с азов и доводить до уровня специалиста. Это нелегко, но мы это делаем.

В девяностых в школах был обязательный предмет «Экология», был разработан неплохой учебник. А сейчас такого предмета нет

«Просто я их всех очень люблю»

Конечно, не может быть целого класса олимпиадников, но у учеников Сафиуллиной не возникает отторжения предмета. Он ведь интересный. Он — о них самих. И, конечно, личность учителя играет огромную роль и в случае взаимодействия с «обычными» детьми. Наша героиня раскрывает секрет того, как управляться с подростками:

— Просто я их всех очень люблю. Они замечательные подростки. И если они показывают какой-то протест — значит, где-то сомневаются в себе, и это чувство в такой форме проявляют. Они протестуют против собственных неудач. Но если ты покажешь ребенку, что он может, поддержишь его — вся эта ершистость куда-то пропадает. Основная работа ведется на уроке. Сам ребенок вне системы образования вряд ли сможет достичь такого высокого результата, но и самый профессиональный учитель не сможет научить немотивированного ученика. Нужно идти с ним в одном направлении. В лицее есть профильные классы, в том числе и химико-биологический, где предусматривается углубленный уровень преподавания профильных предметов. Туда зачисляются лицеисты, проявляющие интерес к естественнонаучным дисциплинам и нацеленные на успешную сдачу ЕГЭ по выбранным предметам. Как правило, ребята имеют высокую мотивацию и с ними интересно работать. Задания ЕГЭ по биологии с каждым годом становятся все сложнее, появляются задания по биохимии, биофизике, биоинформатике и это требует и от учителя постоянного роста. Но у моих учеников средний балл всегда превышает 80 баллов. Конечно, есть и стобалльники! Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, важны все составляющие: и высокий уровень подготовки, который дается в лицее, и трудолюбие, и немножко везения. У нас немало ребят, получивших не 100, а 98 баллов из-за одной досадной ошибки...

«Наталья Ивановна сделала прививку? Значит, и нам можно»

На плечи школьного биолога ложится большая миссия по общему просвещению детей. Особенно сегодня, когда расцветает мракобесие и лженаука всех мастей. И особенно это заметно было во время эпидемии коронавируса. Наталья Ивановна включила коронавирус в рассмотрение, когда изучала с детьми тему «Вирусы». Она первой в школе сделала прививку от COVID-19. И отвечала на множество вопросов, связанных с мифотворчеством в вопросах ковида. Как биолог рассказывала, как важна вакцинация. И даже слышала мнение: «Наталья Ивановна сделала прививку? Значит, и нам можно».

Не только коронавирус становится мишенью борьбы с мифами вокруг естественных наук на занятиях биолога. Например, в девятом классе, начиная проходить тему биотехнологий, наша героиня сама задает детям вопрос: «Как вы думаете, ГМО-продукты вредны?» И получив некоторый спектр разнообразных мнений, начинает объяснять, в чем суть этого явления — с точки зрения науки. Получается, что из ее классов подростки выходят с правильно, научно сформированной картиной живого мира. А это по сегодняшним временам бесценно.



Вот только наша героиня сетует на недостаток времени на все, что хотелось бы сделать. По ее словам, учителю в российской школе не хватает поддержки ассистента, помощника. Особенно это относится к тем учителям, которые заняты так плотно, как она (и уроки, и олимпиадная подготовка, и участие в экспертных советах, и работа на ЕГЭ, и еще множество всего). Она говорит, что помощник учителя мог бы взять на себя некоторые организаторские моменты или заполнение документации. Высококлассные учителя в этом очень нуждаются.

Сам ребенок вне системы образования вряд ли сможет достичь такого высокого результата, но и самый профессиональный учитель не сможет научить немотивированного ученика

Домашняя выпечка и классический балет

Но не школой единой жива наша героиня. Она с огромной любовью рассказывает о своих дочерях, и сразу видно: она состоялась во всем — не только в работе, но и в семье, и в дружбе. Любит семью и дом. Любит готовить, ведь, по ее словам, это тоже творчество. Обожает работать с тестом, каждое воскресенье печет пироги — говорит, что теплый аромат домашней выпечки лучше всего украшает воскресенье. Любит принимать гостей.

— У нас много друзей, мы дорожим многолетней дружбой, дружны с одноклассниками и однокурсниками. Нам интересно друг с другом. Мы встречаемся, периодически куда-то ездим вместе, — улыбается учительница.

С удовольствием возится наша героиня в своем небольшом саду — цветы, помидоры, огурцы, эти нехитрые радости ей очень нравятся. А вот отпуск у нее короткий, вопреки расхожему мнению о том, что учитель отдыхает все лето. Часто во время отпуска она едет со своими учениками на сбор материала для исследований. Потом начинается работа в комиссии на ЕГЭ — и заканчивается только к концу первой декады июля. На отдых остается половина июля и часть августа. Как правило, на это время семья старается вместе куда-то съездить и набраться новых впечатлений.

Очень любит Наталья Ивановна балет и оперу. Не пропускает ни одной премьеры. Могут они с мужем и съездить в Большой театр в Москву — одним днем, чтобы приехать, посмотреть спектакль и тут же уехать назад, домой. Любовь к музыке и классическому танцу наша героиня не считает случайной: она происходит из творческой семьи. Ее племянник Георгий Болсуновский — солист труппы Красноярского театра оперы и балета, брат Евгений Муравьев — известный поэт-песенник и драматург.

Елена Скобельцына секретничает с нами о своей коллеге:

— А еще она человек с большим вкусом. Она красивая женщина, пример элегантности. И еще — человек уникальной уравновешенности. Я ни разу не слышала, чтобы она повысила голос или как-то некорректно разговаривала с коллегами и детьми. В то же время в ней кроется огромная харизма. И это удивительно: все же это качество, как правило, присуще людям шумным, открытым, эмоциональным. А вот Наталья Ивановна у нас — тихая, интеллигентная дама, однако в ней видна большая внутренняя сила.

Ты испытываешь удовлетворение и радость от того, что они успешны. И успешны именно в том направлении, на том пути, который ты им показала

«Мы — профессионалы»

Наталья Ивановна вспоминает встречу с Рустамом Миннихановым, на которой президент сказал, что в успехе детей есть три составляющих. Во-первых, его собственный талант и трудолюбие. Во-вторых, поддержка родителей. Но самое важное — личность учителя. Именно учитель увидел этого ребенка. Именно он поднял его до таких высот. Он отдал ему половину себя. Научил его тому, что знает о жизни сам.

— И это так! — говорит наша героиня. — Роль учителя огромна. Много хороших учителей, но не каждый из них сможет довести ребенка до таких высот. Это тернистый путь. Вот Сергей Иванович Михайлин может. Ольга Николаевна Романова может. И Наталья Ивановна Сафиуллина тоже может! Мы можем. Потому что знаем, как это сделать. Мы профессионалы. Есть две жертвенные профессии — врач и учитель. Не каждый может это себе позволить — столько себя отдавать людям. Поэтому все отданное нужно где-то восполнять. И очень многое возвращается к нам с благодарностью детей. С их успехами. Ты испытываешь удовлетворение и радость от того, что они успешны. И успешны именно в том направлении, на том пути, который ты им показала. И кто-то из них обязательно пойдет по твоим стопам.

Мы прощаемся с Натальей Ивановной. Выходим из кабинета и в дверях сталкиваемся с очередной стайкой лицеистов. Они идут встретиться со своей учительницей, чтобы пойти дальше по своему большому и светлому пути вместе с ней.