11 учебных заведений Татарстана вошли в антирейтинг комиссии по делам несовершеннолетних

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день на учете по линии МВД Татарстана находятся почти 2,5 тысячи несовершеннолетних. Об этом на педконференции сообщил глава министерства Артем Хохорин.

По его словам, количество преступлений, совершенных подростками, сокращается, «однако треть преступлений, совершенных ими, совсем не детские — это убийства, грабежи, разбои, кражи». Так, под следствием сейчас находятся более 130 учащихся, почти 340 школьников совершили преступления до наступления возраста уголовной ответственности.

— Это немало, но с учетом высокой латентности процессов, происходящих в подростковой среде, даже эти цифры не отражают реального количества представителей подрастающего поколения, чье поведение или психологическое состояние вызывает тревогу, — отметил глава МВД.

Артем Хохорин указал на существующую проблему по намеренному сокрытию руководителями школ данных о совершенных правонарушениях их учащимися. По итогам проверки 61 учебное заведение требует повышенного внимания:

— В 50 из них администрация здраво оценивает ситуацию, принимает меры по ее исправлению. В остальных одиннадцати картина обратная — они вошли в наш так называемый антирейтинг. Их руководители владеют обстановкой с противоправным поведением учащихся, но всячески скрывают эти события, — рассказал Артем Хохорин.

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В черный список республиканской комиссии по делам несовершеннолетних вошли школы, гимназии и колледжи из Набережных Челнов, Нижнекамска, Буинска, Альметьевска, Балтасей, Зеленодольска и Лениногорска, а также четыре учебных заведения Казани. Особо Артем Хохорин выделил многопрофильную полилингвальную гимназию №180.

— Здесь укрывательство поставлено на поток, несмотря на то, что с нашей стороны неоднократно на это указывалось. Замдиректора по воспитательной работе даже не смогла найти наблюдательные дела на несовершеннолетних, состоящих на внутреннем контроле, на заседаниях совета по профилактике в гимназии рассматриваются вопросы только неуспеваемости, инспекторы ПДН на них не приглашаются. В текущем году в отдел полиции не поступило никакой информации, хотя было о чем сообщать: например, о деятельности группы учеников «Яна» антиобщественной направленности. На их счету домогательства по отношению к девочкам, распространение видео сексуального характера, кража самоката с дальнейшей продажей, были жалобы со стороны родителей. Однако администрация предпочитала решать все эти вопросы на своем уровне. Директор также не замечает проблему пропаганды нетрадиционного ислама среди учащихся. И это только малая толика из имеющихся в гимназии проблем, — сообщил Артем Хохорин.

Фото: yandex.ru

По инициативе Министерства внутренних дел по Татарстану разработана специальная программа на 2022—23 учебный год по работе с учащимися трех учебных заведений, вошедших в антирейтинг, в том числе и гимназии №180. Как отметил Хохорин, мероприятия составлялись индивидуально, с учетом обстановки в каждой школе:

— Пока эти планы — результат чисто теоретической мозговой атаки специалистов заинтересованных ведомств. Мы хотим обкатать их на практике под нашим контролем и с нашим участием, — сказал он.

Наиболее успешные меры, по словам главы МВД по Татарстану, внедрят в типовые планы для остальных школ, попавших в список проблемных.

Также в этом году в Татарстане разграничат категории подростков, подлежащих учету, разделив на зоны: красная — высокий риск, желтая — повышенный, и зеленая — с умеренным риском. Под контроль собираются взять и обстановку по правонарушениям среди учащихся техникумов и колледжей — пока, по признанию спикера, она выпадает из зоны внимания.

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Ангелина Панченко