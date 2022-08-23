«Самый проблемный фактор для башкирского языка — система дошкольного и школьного образования»

Обзор заместителя председателя Республиканской комиссии родителей при Всемирном Курултае башкир Айгуль Атановой — о состоянии башкирского языка

Общественная платформа «За языки РФ» продолжает по просьбе «Реального времени» готовить материалы об актуальном положении языков Волго-Уральского макрорегиона. Мы публиковали обзор чувашского, татарского, удмуртского и мокшанского. Сегодня — рассказ о башкирском языке от Айгуль Атановой, заместителя председателя Республиканской комиссии родителей при Всемирном Курултае башкир.

Башкирский язык сегодня

ЮНЕСКО относит башкирский к числу уязвимых языков. Действительно, наблюдается массовое сокращение употребления башкирского языка среди самого населения в качестве языка общения, в официальной среде он также практически не находит своего применения. Ни в одном учреждении не принято общение на башкирском языке, практически все сайты государственных, муниципальных, образовательных учреждений не имеют оформления на государственном башкирском языке.

Наше родительское сообщество давно уже определило, что для сохранения и развития родного языка важно использование родного языка в цепочке «Семья — детский сад — школа — высшее учебное заведение — общество». Нужно соблюдать преемственность в получении образования на родном языке. Сегодня каждое звено данной цепи нарушено.

В большинстве случаев, начиная с семьи, идет отказ от общения на башкирском языке, разговорная речь становится «кухонной», с примесью русских слов, с их измененным употреблением. Дети, вырастающие практически с грудного возраста с гаджетами на руках, к моменту попадания в детский сад уже не общаются на родном языке. Именно в семье изначально необходимо закладывать знание и любовь к родному языку, крайне важно родителям осознавать свою ответственность и принять все меры для того, чтобы семья стала колыбелью общения на родном языке. Ситуация меняется также из-за наличия смешанных браков, в которых не всегда выбор идет в пользу общения на обоих языках семьи.

Образование

Самым проблемным фактором в развитии башкирского языка является сложившаяся в последние 10-15 лет система дошкольного и школьного образования.

Несмотря на декларируемые возможности для обучения на родном языке и изучения родного языка, фактически они были поэтапно системно вытеснены из образовательной программы, а вместо них выстроены различные методологические и психологические преграды. В частности, для открытия группы с обучением на башкирском языке в детском саду родителям нужно не только написать заявления (как это указано в законе), но и взять на себя организацию всего образовательного процесса: найти достаточное количество других таких же желающих родителей, мобилизовать их написать заявления, иметь удачу, чтобы в детском саду нашлись воспитатели и няни — носители башкирского языка с соответствующим образованием. Если все-таки спустя полгода-год чудо случится и группа откроется, родителям самим необходимо обеспечить всю группу учебными пособиями и книгами на башкирском языке, национальными игрушками, что тяжело найти где-либо в республике, кроме столицы.

К сожалению, безусловной возможности прийти и попасть в башкирскую группу детского сада рядом с домом не существует. Лишь в некоторых детских садах существуют условия для создания языковой среды и имеется компетентный персонал, в большинстве же так называемых «башкирских детских садов» открываются смешанные группы, где невозможно вести обучение на башкирском языке, что сводит на нет все усилия родителей и воспитателей, так как уже через месяц обучения в такой группе дети переходят с башкирского на русский в повседневном общении.

Все меньше родителей выбирают башкирский язык в качестве языка обучения своих детей, так как полноценное обучение на башкирском языке фактически отсутствует. Интересная коллизия — право обучения на родном языке по закону существует, а фактически возможности его реализации нет: нет ни соответствующей методологии, ни пособий, ни учебно-методической базы. Даже существующие единичные башкирские школы, гимназии и лицеи не могут обеспечить полноценного обучения на родном языке, в редких случаях обучение по некоторым предметам начальной школы ведется на двух языках. К сожалению, это приводит к ограниченному овладению башкирским литературным языком.

Изучение башкирского языка в качестве родного языка также неуклонно сокращается: некоторые родители предпочитают указать в качестве изучаемого родного языка русский из-за ограниченного применения башкирского языка, кроме того родители постоянно испытывают на себе давление как со стороны учителей и руководства образовательных учреждений, не поощряющих выбор башкирского языка, так и информационной среды, которая не стимулирует изучение и использование башкирского языка.

В образовательных организациях Республики Башкортостан организовано изучение 14 родных языков, из них 11 в системе общего образования, включая русский язык.

В качестве родного изучали 15,6% обучающихся

Если проанализировать статистические данные по изучению родных языков в республике, в 2018—2019 учебном году башкирский язык в качестве родного изучали 15,6% обучающихся, татарский — 9,45%, а русский — 63,05%. Поскольку, согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 35,19% населения Башкортостана составляют русские, 28,79% — башкиры, 24,78% — татары, то налицо катастрофическое несоответствие национальности и выбора родного языка для изучения у башкир.

В прошедшем 2021—2022 учебном году 99,4% обучающихся (504 977 чел.) изучали родные языки, из них преобладают выбравшие родным русский язык — 345 509 (68,02%); башкирский язык — 105 035 (20,63%); татарский язык — 46 541 (9,2%). Ради интереса нужно привести и данные по изучению других родных языков: марийский язык — 3 314 (0,65%); чувашский язык — 3 061 (0,59%); удмуртский язык — 901 (0,17%); эрзянский язык — 125 (0,024%); украинский язык — 57 (0,011%); немецкий язык — 416 (0,08%); белорусский язык — 8 (0,0015%); латышский язык — 10 (0,019%).

Нужно отметить небольшой прирост (+5%) обучающихся, выбравших башкирский язык для изучения родного языка.

Доля обучающихся, охваченных обучением на родном (нерусском) языке и изучением родных языков (нерусского), составляет всего 31,4% (159 468 чел.).

Государственный язык

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан выбрали 67,08% (340 724) обучающихся, и эта цифра неуклонно сокращается. Среди причин — низкая востребованность башкирского языка как языка государственного управления, коммерции, языка межнационального общения; сложная методика обучения неносителей, которая ведет к неэффективности обучения башкирскому языку; ложная система оценок по башкирскому языку: выставляемые по умолчанию высокие оценки не отражают реального уровня знания башкирского языка у учащихся.

Несмотря на то что системой образования ответственность за выбор родного языка для изучения возложена на родителей учащихся, реальная возможность как изучения родного языка, так и обучения на нем представлена далеко не во всех школах республики.

Нам, как представителям Республиканской комиссии родителей, не раз приходилось сталкиваться со случаями отказа в изучении башкирского языка в качестве родного языка от руководства школ под разными предлогами. Для открытия башкирского класса родителям приходится преодолевать множество преград, и это не под силу многим родителям, которые вынужденно сдаются и отказываются от своих планов, чтобы не обострять отношения с руководством школы. Если в классе мало родителей выбрало башкирский в качестве родного языка, чаще всего руководство школы отказывает им в создании групп для изучения.

С 2018 года Республиканская комиссия родителей при Всемирном Курултае башкир занимается организацией взаимодействия родительского сообщества с органами власти для обсуждения проблем в сфере образования и совместного поиска путей их решения. Ключевой задачей своей деятельности мы считаем обеспечение конституционного права на получение образования на башкирском языке и изучение башкирского языка как родного и государственного в образовательных учреждениях. На уровне родительского сообщества мы ведем пропаганду общения на башкирском языке в семье, занимаемся информированием родителей о предусмотренных законом возможностях получения образования на родном языке.

Башкирский язык имеет статус государственного языка Республики Башкортостан с 1999 года. В республике реализуются государственные программы сохранения и развития языков народов Башкортостана, включающие в себя меры по развитию башкирского языка.

Проекты

Проекты в области башкирского языка регулярно получают гранты главы республики. Эти проекты кардинальным образом не меняют положения башкирского языка, но создают позитивный фон и закрывают некоторые важные лакуны. В частности, за счет этих грантов были реализованы некоторые крайне примечательные проекты по созданию обучающих уроков, мультфильмов, так и масштабированы языковые программы, разработаны новые мобильные приложения. Так, за первое полугодие 2022 года на проекты в области башкирского языка было получено грантов общей суммой 42 млн рублей.

В то же время многие интересные и важные проекты остаются без внимания. Одним из таких проектов является проект создания синтезатора башкирской речи Айгиза Кунафина.

Анализ проектов, не получивших грантовой поддержки, показывает наличие огромного потенциала улучшения качества башкирского контента. Таков, например, проект создания автоматического перевода мультфильмов на башкирский язык на платформе YouTube без нарушения каких-либо авторских прав, что является чаянием многих башкироязычных родителей, но для этого нужна действительная консолидация усилий всех заинтересованных сторон и хорошие инвестиции, поддержка государства.

Нужно отметить, что в последние годы большинство языковых программ, проектов по сохранению традиций и исторической памяти башкирского народа осуществляется Всемирным Курултаем башкир.

Контент

Прекрасные возможности для создания качественного контента для детей на башкирском языке имеет Ресурсный центр по национальному образованию при министерстве образования Башкортостана. Ими был создан портал-навигатор «Мир родного языка» с проектами, электронными ресурсами, направленными на сохранение, развитие государственных языков и языков народов Башкортостана: здесь можно смотреть онлайн-уроки, играть в интерактивные игры. К примеру, один из проектов — мультимедийное электронное издание «Я буду полиглотом». Ресурс предназначен для детей дошкольного возраста для развития внимания, наблюдательности, расширения словарного запаса. В пособии даны рисунки, слова, описательные рассказы на башкирском, русском, английском и на других языках на разные темы. На данный момент вышли четыре серии: «Домашние птицы», «Домашние животные», «Насекомые», «Овощи» с переводом и аудиоматериалами. На страницах портала ежемесячно выпускается электронный веб-журнал для малышей и воспитателей — «Наҙлыҡай». Здесь воспитатели и педагоги дошкольных образовательных организаций могут разместить свои методические разработки, найти материал, развивающий детскую моторику, логику. Еще один их проект — дистанционная образовательная программа «Послы родного языка» для всех желающих изучить башкирский язык как в России, так и за рубежом.

Также большая работа проводится Фондом сохранения и развития башкирского языка. Фонд проводит диктант на башкирском языке, который с каждым годом пишет все больше участников. Также фондом были реализованы проекты видеоуроков «Вместе на башкирском», «Новый взгляд на башкирский язык» для подростков, русско-башкирский онлайн-переводчик, мобильные приложения для изучения башкирского языка.

Активистами ведется огромная работа по созданию материалов и расширению спектра возможностей для использования башкирского языка, в то же время большинство общества остается индифферентным к судьбе башкирского языка, а власть не принимает эффективных мер для создания реальной башкирской языковой среды и обеспечения действительного равенства двух государственных языков в республике.

Я убеждена, что ключевой общественной силой, способной изменить положение башкирского языка, должны стать именно родители, так как именно они в силах сформировать массовый спрос на башкирский язык, с которым и обществу и государству придется считаться и на который им придется отвечать.

Айгуль Атанова