Наил Гыйльман: «Будущее татарского языка все равно зависит от нас»

Обзор татарского публициста и общественного деятеля

«Реальное время» совместно с общественной платформой «За языки РФ» продолжает серию материалов об актуальном положении языков Волго-Уральского макрорегиона. После рассказа координатора инициативной группы «Хавал» Александра Блинова о чувашском языке следует обзор татарского — от Наиля Гыйлмана, общественного деятеля и публициста.

Введение

Основные критерии оценки позиций татарского языка в Татарстане — снижение доли владеющих родным языком татар, использование татарского языка в системе образования, СМИ, культуре, госструктурах. Оценка ситуации сделана на основе анализа статистических данных, публикаций СМИ, учебных планов школ, рейтингов телеканалов и радиостанций и других данных.

Быстрое уменьшение числа и доли знающих и использующих в общении татарский язык бесспорно. Но эти данные определяются лишь во время переписей населения РФ. Они субъективны и подвержены влиянию политических факторов. Последние опубликованные данные за 2010 год, когда о владении татарским языком заявили 92,4% татар РТ, сильно завышены и устаревшие.

Каюм Насыри. Әнмүзәҗ (Грамматика татарского языка). 1895 год. Фото: nasiyri.tatmuseum.ru

Татарский язык в системе образования

Дошкольное образование. По данным портала tatarstan.ru в республике 768 дошкольных образовательных организаций с татарским языком обучения и воспитания (38% организаций). В них воспитываются приблизительно 16% всех воспитанников. Еще в 587 организациях (29%) имеются татарские группы. По официальным данным 53,2% всех детей охвачены обучением и воспитанием на родном (нерусском) языке.

Эти данные показывают лишь наличие образовательных программ и воспитательных мероприятий на татарском языке, но не раскрывают ни их объема, ни качества, ни наличия татарской языковой среды в детских садах.

Татарский язык в школьном образовании РТ. Положение татарского языка в школьном образовании мы можем оценить более объективно. Главным критерием здесь являются количество часов в учебном плане школ, выделяемых на татарский язык.

Обучение на татарском языке. По данным портала tatarstan.ru — в республике 679 школ (из них 162 филиала) с татарским языком обучения (48% школ). Но по факту большинство из этих школ — сельские школы до 100 учащихся, а филиалы — начальные школы маленьких селений с числом учащихся от 4-5. Как правило, большинство школьников в них, на татарском языке изучают лишь предметы родной язык и родную литературу. Детальная информация о языках обучения по предметам нигде не публикуется.

Фото: kazanreporter.ru

Изучение татарского языка. Тема изучения татарского языка в школах РТ много лет обсуждалась не только в республиканской, но и федеральной прессе. Мифы о дискриминации русского языка в РТ были поводом информационных атак на Татарстан и формальным поводом принятия закона о родных языках в 2018 году, отменившего обязательное изучение татарского языка в школах РТ. В каком объеме изучается татарский язык в школах сейчас и насколько уменьшилось его преподавание?

Татарский язык изучается как родной язык во всех средних школах. Количество часов татарского языка и татарской литературы в большинстве городских и сельских школ одинаково: два урока татарского языка и один урок татарской литературы (литературного чтения) в неделю с 1-го по 9-й класс, и по одному уроку — в 10—11-х классах.

До осени 2017 года в большинстве школ РТ татарский язык с 1-го по 9-й класс, изучался 3 урока в неделю, татарская литература — два урока в неделю. В татарских селах, кроме райцентров, татарский язык и сейчас изучают почти в прежних объемах.

Основные изменения произошли в 2018 голу. В последующие 3 года были лишь незначительные изменения доли изучающих родной татарский язык.

Доля школьников, изучающих татарский язык в РТ, уменьшилась на треть: в 2017 году — почти 100%, в 2019 году — около 68%, в 2021 году — около 65%.

Фото: Максим Платонов

Количество часов татарского языка в школах: в начале 2017 года — около 960 часов татарского языка за 11 лет обучения в большинстве обычных школ. В 2018/19 учебном году — около 685 уроков татарского языка за 11 лет обучения (изучающие татарский как родной язык).

Количество часов татарской литературы в школах: в начале 2017 года приблизительно 750 часов татарской литературы за 11 лет обучения по действовавшему тогда учебному плану. В 2018/19 учебном году — около 375 уроков татарского языка за 11 лет по действующему сейчас учебному плану.

Изменения в процентах: до осени 2017 года в типичной городской школе татарский язык с 1-го по 11-й класс изучался в сумме 80% от русского. С 2018/19 учебного года родной татарский язык изучается в объеме 45—47% от русского языка. По действующим учебным планам, общее количество часов татарского языка с 1-го по 11-й класс в обычных городских и сельских школах уменьшилось примерно на 30%. Часы татарской литературы уменьшились вдвое или на 50%.

Татарский язык в СМИ



Печатные издания. По данным Российской книжной палаты в РФ в 2021 году на татарском языке вышло 257 книг, издавалось 28 журналов и 169 газет. Общий годовой тираж татарских изданий РФ: книги — 433 тысячи, журналы — 1084 тысячи, газеты — 26,6 миллионов экземпляров. Более 90% татарских книг и журналов, более 50% газет выходят в Татарстане. Доля татарских изданий среди всех выпускаемых в республике: 1/6 книг и половина их тиража; 1/5 всех журналов и 1/4 их тиража.

В Татарстане выходят 26 журналов, около 90 газет на татарском языке. Основу татарской прессы РТ составляют 43 районные газеты, общий разовый тираж которых около 67 тысяч экземпляров. Их основной читатель — сельские жители среднего и старшего поколений.

Фото: Максим Платонов

Изменения в татарской периодической печати с 1990 года. Развитие цифровых технологий печати способствовало росту числа печатных СМИ, в том числе татарских изданий в РФ: газет с 89 до 169, журналов с 11 до 28. Но общий годовой тираж татарских газет упал с 1990 года в 2,3 раза, общий годовой тираж журналов упал катастрофически — примерно в 24 раза.

Радио и телевидение. Главный телеканал республики ТНВ вещает с 2002 года поровну на татарском и русском языках. С 2009 по 2022 год в РТ появились четыре канала на татарском языке, три из них круглосуточные. Это информационно-культурный канал «ТНВ-Планета», музыкальные — TMTV и «Майдан», детский «Шаян ТВ». Также доступны татаро-башкирские музыкальные каналы Башкортостана — «Туган тел» и «Матур ТВ», мусульманский татаро-русский «Хузур ТВ». Есть несколько районных телекомпаний, вещающих на татарском и русском языках.



Несмотря на быстрый рост, доля татарского контента в телеэфире невелика, так как в РТ вещают еще около 200 каналов на русском языке.

Рейтинги телеканалов и радиостанций, определяемые регулярно из коммерческих интересов, служат важным косвенным источником для оценки позиций татарского языка в Татарстане.

Телерейтинги определяют охват — процент зрителей, смотрящих каждый канал, и время просмотра канала. По охвату зрителей ТНВ занимает обычно 4—5-е места в РТ. По времени просмотра ТНВ в декабре 2021 вышел на 1-е место с 8,3%. В крупных городах по времени просмотра ТНВ лишь на 7-м месте с 3,7%, в селах на 1-м месте с 10,1%. С учетом «ТНВ-Планеты» и других каналов, в селах татарские каналы смотрят примерно в три раза больше. По времени просмотра доля татарского контента в крупных городах 3—5%, в селах 10—15%. По охвату у меня есть данные только 2016—2017 гг. Тогда ТНВ в Казани смотрело хоть иногда 8%, в Набережных Челнах — 15%, в сельских районах 75—78% телезрителей. Учитываем, что в городах татар — около 50%.

В целом татарские каналы успешно конкурируют с федеральными каналами только среди сельской аудитории и в музыкальном вещании.

Студия «Шаян ТВ». Фото: tatarstan.ru

Радио — старая, но востребованная информационная среда, благодаря музыке и новостям, которые можно слушать в пути и без отрыва от дел. Радиоэфир в последние годы менялся мало, приведу данные 2017 года. Тогда в РТ вещали 46 радиостанций, в том числе 29 федеральных и соседних регионов (63%). На татарском языке вещали 11 радиостанций (24%), шесть из них — районного масштаба. В районе Казани сейчас из 40 транслируемых радиостанций шесть татарских.



По рейтингам 2020 года в РТ радио слушали от 52% (на селе) до 70% (Набережные Челны) опрошенных. Основные радио на татарском языке «Болгар радиосы» и «Татар радиосы». По популярности они находились от 11-го до 22-го места в крупных городах, и на 1—2-м месте на селе. Их аудитория в сумме — 8% слушателей в Казани, 12% — в малых городах и более 50% — в селах.

Татарский язык в госструктурах РТ

В республике действует государственная программа сохранения, изучения и развития государственных языков.

В числе ее задач поддержка паритетного функционирования русского и татарского языков как государственных языков Республики Татарстан. Поставленые задачи: опубликование нормативных правовых актов на татарском языке, обеспечить на 100% ведение официальных сайтов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, размещение всей визуальной информации, вывесок, дорожных указателей, наличие справочной информации на двух государственных языках. Однако финансирование программ поддержки татарского языка из бюджета РТ незначительно — в десятки раз меньше, чем на развитие городской среды.

Многие учреждения требования Закона о государственных языках РТ в полной мере не исполняют. Активисты Всемирного форума татарской молодежи ежегодно вручают антипремию «Тяжело с татарским» госструктурам, не использующим татарский язык или использующим его в недостаточном объеме. Они пишут письма в организации, создают антирейтинг бюджетных организаций, которые не предоставляют информацию на татарском языке при обслуживании населения.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова. Фото: tatarstan.ru

Новая культура на татарском языке



Термин «новая татарская культура» стал активно использоваться в последние годы вместо «городской татарской культуры». Большинство ее событий происходят по-прежнему в Казани. Самые известные проекты новой татарской культуры: «Мин татарча сөйләшәм» — акция популяризации татарского языка с концертом молодых исполнителей. Она проводится в день рождения Г. Тукая. «Печән базары» — фестиваль татарского дизайна и городской культуры. Tat Cult Fest — фестиваль современной музыки, искусства. Образовательный проект «Ачык университет» создан в 2019 году на основе ежегодного действующего форума IT и татарских проектов «Акыл фабрикасы». В рамках проекта проводятся курсы дополнительного образования, лекции на татарском языке по разным направлениям. Эти проекты организованы и проводятся при активном участии Всемирного форума татарской молодежи.

Среди популярных проектов по отдельным видам и жанрам искусства выделю еще несколько. Новый татарский юмор — татарская лига КВН «Әйдә, шаяРТ» и стэндап «Шалт, Мөхәммәтҗан». Театральная площадка «Моң» экспериментирует с новыми формами спектаклей, перформансов, проводит лекции по искусству. Три спектакля площадки номинированы на премию «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». Однако лишь часть репертуара площадки на татарском языке.

Сообщество Urbantatar создает новую татарскую культурную среду Набережных Челнов. Участники проекта запустили онлайн радио, проводят молодежные встречи, создают музыкальные, литературные проекты, участвуют в общественной жизни города.

Активно развиваются татарские блоги, подкасты в «Инстаграме», YouTube и на других платформах. Среди них: «Дневник татарина», «Кызык-Мызык», подкасты «Татарча подкаст», «Лимон» — подкаст журнала «Ялкын», «UT» и другие. Проводятся курсы, школы молодых татарских блогеров.

Рэпер Усал на фестивале Tat Cult Fest. Фото: Булат Рахимов/vk.com/usal_punk

Кроме музыки и юмора, новая татарская культура развивается в достаточно узкой молодежной среде. Ее создало и движет поколение, росшее в годы суверенитета, учившееся на родном языке или полноценно его изучавшее. Сможет ли развивать ее поколение 2010-х, растущее в русскоязычной среде с двумя-тремя уроками татарского языка?

Краткие итоги

Татарстан остается лидером среди республик РФ по использованию государственного языка республики в госучреждениях, системе образования, СМИ. Во многом это результат высоких стартовых позиций татарского языка, хорошей финансово-экономической базы РТ, социальной базы языка. Достаточно высокий функциональный статус татарского языка в РТ держится за счет среднего и старшего поколений, сельских жителей, однако он быстро теряется.

Татарский язык находится в лидерах и по утрате своих позиций. Это результат образовательной и языковой политики федерального центра и собственных ошибок. За последнее десятилетие были разрушены успешно начатые проекты по созданию национальной высшей школы. А сейчас татарский и другие языки РФ шаг за шагом вытесняются даже из основной средней школы. Локальные успехи в области СМИ, культуры не могут заметно восполнить утраты в области образования и разрушение языковой среды.

Символ утрат — книгоиздание, гордость татар начала ХХ века. Тиражи книг на татарском в 2021 году в 10 раз меньше чем в 1993 году, и почти в четыре раза меньше чем при царе, в 1913 году. Суммарный тираж книг, выпущенных на татарском языке за 5 лет (2017—2021) почти на 20% меньше книг на башкирском языке.

Но нельзя быть пессимистом. Языковые процессы программируются на многие годы и даже десятилетия вперед. И будущее татарского языка все равно зависит от нас.



Наил Гыйльман