В Татарстане выполнили ремонт четырех гидротехнических сооружений и приступили к работам на новых объектах
В рамках экологических программ в Татарстане планируется провести ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек и очистку озер на 22 объектах.
Четыре из них уже сданы в Кайбицком, Буинском и Елабужском районах.
Еще 10 объектов находятся в работе, по оставшимся восьми работы начнутся до конца апреля. Общий объем выполнения программы составляет 46%
Напомним, что общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2024—2025 годов. Где республика расположилась в середине рейтинга, и в целом ее благополучие улучшается из года в год.
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