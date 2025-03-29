В Татарстане выполнили ремонт четырех гидротехнических сооружений и приступили к работам на новых объектах

Фото: Динар Фатыхов

В рамках экологических программ в Татарстане планируется провести ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек и очистку озер на 22 объектах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Четыре из них уже сданы в Кайбицком, Буинском и Елабужском районах.

Еще 10 объектов находятся в работе, по оставшимся восьми работы начнутся до конца апреля. Общий объем выполнения программы составляет 46%

Напомним, что общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2024—2025 годов. Где республика расположилась в середине рейтинга, и в целом ее благополучие улучшается из года в год.



Матвей Гавриков