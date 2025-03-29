В Татарстане отремонтируют более 400 объектов образования и здравоохранения

Фото: Илья Репин

В Татарстане активно реализуются программы капитального ремонта объектов образования и здравоохранения. В общей сложности планируется отремонтировать более 400 учреждений, сообщили на совещании под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В сфере образования ремонт охватывает 213 объектов, включая школы, детские сады и ресурсные центры. На данный момент выполнено 15% работ по общеобразовательным учреждениям, а ремонт функциональных зон в школах завершен на 86%.

Стартовали работы по ремонту пищеблоков: подрядчики работают на пяти объектах. По остальным 69 объектам планируется приступить к работам в начале июня. Из 11 детских садов, включенных в программу, ремонт ведется на девяти объектах, выполнено 13% от общего объема. Также активно ремонтируются семь ресурсных центров, еще один объект в Заинске планируется начать ремонтировать до конца апреля.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

В здравоохранении программы капитального ремонта охватывают 226 объектов, включая фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники и больницы. На данный момент подрядчики работают на 68 объектах, по остальным 40 планируется приступить к работам в середине апреля. Общий объем выполнения программы составляет 34%.

На этой неделе завершены работы на девяти объектах в четырех муниципалитетах. Также ведется ремонт 56 пунктов раздачи детского молочного питания, где выполнено 14% работ. Из 19 стационаров, запланированных к ремонту, работы начались на 15 объектах, выполнение составляет 9%.

Салават Камалетдинов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность соблюдения сроков и качества работ в рамках всех программ капитального ремонта социальной инфраструктуры.

Напомним, что в деревне Чернышевке Высокогорского района Татарстана полным ходом идет капремонт средней общеобразовательной школы. Работы проводятся в рамках республиканской программы ремонта образовательных организаций.



Матвей Гавриков