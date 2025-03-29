В Татарстане пройдет ремонт сотен объектов культуры, молодежной политики и МВД

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается реализация программ капитального ремонта учреждений культуры, молодежной политики и объектов МВД. Об этом сообщили на совещании под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В сфере культуры в программы капитального ремонта включены 27 объектов, преимущественно сельские дома культуры. На данный момент выполнение работ составляет 28%.

В сфере молодежной политики ведется ремонт 34 объектов, включая детские оздоровительные лагеря и подростковые клубы. Работы по ремонту детских оздоровительных лагерей выполнены на 17%, в активной фазе находится 10 объектов. Также ремонтируются все четыре подростковых клуба, запланированных на этот год, выполнение составляет 15%.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В рамках программы капитального ремонта объектов МВД завершены работы на трех объектах в Казани, Балтасинском и Елабужском районах. В настоящее время ремонтируются 11 объектов, по оставшимся 14 работы начнутся в первой половине апреля. Общий объем выполнения программы составляет 36%.

Кроме того, выполнены работы по ремонту исполкомов на 61%, военных комиссариатов — на 19%. Ведется ремонт двух муниципальных архивов и двух зданий мировых судей, где выполнение достигло 25%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что на обслуживание системы оповещения населения Татарстана направят 3,6 млн рублей.



Матвей Гавриков