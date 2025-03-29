Туроператоры возобновят экскурсии из курортов Таиланда в Бангкок: ситуация в столице нормализуется

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что туроператоры планируют в ближайшее время возобновить экскурсионные программы с курортов Таиланда в Бангкок. Это связано с тем, что ситуация в столице страны практически нормализовалась.

Ранее из-за нестабильной обстановки в Бангкоке многие туроператоры временно приостановили экскурсионные программы в город. Однако сейчас, по данным АТОР, угроз для туристов нет, и работа организованных туров может быть восстановлена.

Туроператоры продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе, чтобы оперативно реагировать на любые изменения и обеспечивать безопасность туристов.



Напомним, что недавно в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, за которым последовал повторный толчок магнитудой 6,4.



Матвей Гавриков