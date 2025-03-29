В Набережных Челнах спасли 77-летнего рыбака, провалившегося под лед

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №6 поисково-спасательной службы Татарстана спасли из полыньи 77-летнего мужчину, провалившегося под лед на реке Мелекеске у набережной им. Тукая.

Сигнал о происшествии поступил на единый номер вызова экстренных служб 112. Спасатели, прибывшие на судне на воздушной подушке, эвакуировали рыбака из воды и передали его медикам для дальнейшего обследования.

На сегодняшний день в Татарстане действуют 10 круглосуточных спасательных постов, расположенных в Казани, Зеленодольске, Лаишево, Ташкирмени, Заовражном Каратае, Алексеевском, Красном Ключе, Чистополе, Набережных Челнах и Мелькене.

— Любителям подледного лова рыбы необходимо помнить, что при попадании человека в холодную воду счет идет не на минуты, а на секунды. А для прибытия даже самого ближайшего спасательного поста требуется время. Не рискуйте жизнью ради улова! — призвала заместитель главного госинспектора по маломерным судам Республики Татарстан Регина Гаязова.



Матвей Гавриков