«Мокшанский язык, в первую очередь, не нужен самим мокшанам»

Обзор мокшанского активиста, филолога Лии Саранкиной — о состоянии родного языка

Продолжая совместно с общественной платформой «За языки РФ» публиковать серию материалов об актуальном положении языков Волго-Уральского макрорегиона, после чувашского, татарского и удмуртского мы решили рассказать о языке еще одной республики — мокшанском.

Кто говорит на мокшанском

Мокшанский язык — один из государственных языков Республики Мордовия. Наряду с русским и эрзянским его статус закреплён в Конституции республики. На трех языках звучит и гимн Мордовии. Мокшане традиционно проживают не только на территории республики, они также являются коренным населением Пензенской области. Кроме того, мокша дисперсно расселены в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, в Татарстане и Башкортостане и некоторых других регионах, но на сегодняшний день, пожалуй, с уверенностью можно сказать, что самая большая диаспора мокшан проживает в Москве и Московской области.

Отток населения, в основном молодёжи, в столицу — явление для республики не новое. Но если 50-70 лет назад количество уезжающих и отслаивающихся от народа с лихвой компенсировалось новорожденными и ассимилированными (человек женившись или выйдя замуж в мокшанское село, быстро начинал говорить на языке и жить по традициям местного населения, фактически становясь частью народа), то теперь этот пробел не восполняется. Эта прореха на теле народа не затягивается, ее некем закрыть. Мокшанские сёла год от года пустеют. Крупные поселения, исконно мокшанские райцентры практически обрусели.

В статистике близкородственные народы мокша и эрзя учитываются вместе под экзоэтнонимом «мордва», в силу этого определить точное количество эрзян и мокшан в общей численности мордвы оказывается затруднительным.



Например, в последней опубликованной переписи 2010 года присутствуют все 3 идентичности: мордва, эрзя и мокша, но большинство мокшанского и эрзянского населения записано как «мордва» — 744 237 человек, «мордва-мокша» — 4767 человек, мордва-эрзя — 57008 человек. Таким образом, численность как мокшан, так и носителей мокшанского языка можно установить только косвенно.

По переписи населения 1926 года всего в Поволжье и на Урале мокшан проживало 391 тысяча человек. В Барнаульском округе зарегистрировали еще 1,4 тыс. мокшан. 5,2 тысячи обрусевших назвались «мордвой» без указания конкретного этнонима. По данным микропереписи 1994 года в Мордовии 49% мордовского населения назвали себя мокшей (что составило немногим более 180 000 человек), 48% — эрзей и 3% — «мордвой».

По косвенным расчетам, если исходить из того, что мокшане составляют 1/3 от всего мордовского населения, то согласно данным последней опубликованной переписи (2010), мокшанским языком владеет около 130 000 человек.



Фото dic.academic.ru

Мокшанский язык в образовании

Мокшанский язык в школах Мордовии сейчас преподаётся по двум программам: как родной — для носителей языка, обычно в сельской местности, и как государственный — для всех остальных учащихся независимо от их национального происхождения.

Изучение языка как государственного начинается во втором классе и идёт до седьмого класса включительно в объеме 1 часа в неделю. Школьники изучают или эрзянский, или мокшанский язык в зависимости от того, учитель какого из языков работает в конкретной школе. По своему характеру этот предмет больше похож на факультатив: оценки по нему не ставят, на общую успеваемость учащегося результаты его изучения не влияют. В национальных школах (школы моноэтничных мокшанских сел с преподаванием мокшанского языка как родного) в последнее время тоже сильно сократили программу преподавания родного языка: в настоящее время остался 1 час на мокшанский язык и 1 час на мокшанскую литературу. По словам педагогов, этого крайне мало, и материал как по мокшанскому языку, так и по литературе, приходится изучать поверхностно.

Детских садов с мокшанским языком в качестве языка воспитания и обучения нет. В образовательной программе дошкольных учреждений есть региональный и национальный компонент — даже в крупных центрах развития ребенка Саранска детей стараются познакомить с основами культуры мокшан и эрзян, рассказать об обычаях и традициях. Однако в рамках регионального и национального компонента мокшанский или эрзянский языки не преподаются, всё, как правило, ограничивается изучением отдельных слов, стихотворений, песен, танцев. Иногда ставятся постановки на мокшанском языке, но это, особенно для столицы республики, большая редкость.

В маленьких мокшанских сёлах, где ещё сохранились детские сады, воспитатели с детьми говорят по-мокшански, но тема занятия зачастую объясняется на русском. К тому же если в группе имеется хоть один немокшанский ребёнок, вся группа начинает говорить по-русски. В школе эта тенденция продолжается. Ещё не так давно в мокшанских сёлах в начальной школе предметы преподавались на родном языке, но уже тогда это практиковалось не везде. А сегодня такого нет вообще. Причин много. Одна из них — малочисленность классов в сельских школах. В Мордовии практически нет таких школ, где учились бы дети только из одного села, обычно в школу приезжают также дети из соседних сел. Национальная составляющая классов неоднородна, соответственно все (а это 2-3 ученика на класс) говорят по-русски.

В прошлом учебном году в Мордовии родной мокшанский преподавался в 32 школах 1485 учащимся. Преподавание вели 50 учителей. Государственный мокшанский изучали в 104 школах региона 16206 детей. Преподавал им 121 учитель. В регионах с компактным проживанием мокшан в некоторых школах имеются факультативы по языку и культуре. Однако это распространено далеко не повсеместно.

На уровне высшего образования язык мокши изучается в двух вузах Мордовии: в НИУ МГУ имени Огарёва и МГПУ имени Евсевьева. В педагогическом университете язык изучается на кафедре родного языка и литературы филологического факультета. В крупнейшем вузе региона, МГУ, несколько лет назад мокшанский и эрзянский языки как государственные преподавались на всех факультетах и специальностях. Сегодня от этой практики отошли, язык изучается только на филологическом факультете, на кафедрах мордовских языков и финно-угорской филологии.



Не так давно на филологическом факультете Мордовского госуниверситета готовили и национальных журналистов. Поток разделялся на 3 группы: русскую, мокшанскую и эрзянскую. Много профильных предметов будущие национальные кадры слушали на своем языке. Однако 10 лет назад кафедры современной журналистики и общественного мнения и теории и практики региональной журналистики были объединены, и национальный компонент выпал из образовательного процесса. Специальность «журналистика» всегда востребована среди абитуриентов, каждый год конкурс довольно высок, однако дети из сёл не всегда имеют возможность достаточно хорошо подготовиться к ЕГЭ и набрать необходимое количество баллов, чтобы поступить на эту специальность. В группах журналистов год от года растёт число иностранцев, а мокшанина или мокшанку, владеющего своим родным языком на высоком уровне, здесь уже практически не встретить.

Фото nakshajg.schoolrm.ru

Мокшанский язык в государственных учреждениях



Даже при наличии статуса государственного языка Республики Мордовия мокшанский язык мало употребляется в общественно-политической жизни региона. Глава и другие политики могут разве только поприветствовать собравшихся словами «Шумбратада, ялгат!» («Здравствуйте, друзья»). Только на национальных мероприятиях владеющие мокшанским языком чиновники часть своей речи произносят на родном языке.



Мокшанской версии сайта нет ни у одного органа власти или госучреждения. Всё ограничивается только вывесками. Они, стоит отметить, имеются во всех бюджетных учреждениях, в частности, школах, детских садах, поликлиниках. В столице республики названия улиц также переведены на все три государственных языка. При приеме сотрудника на госслужбу знание им мокшанского или эрзянского совершенно не учитывается.

Мокшанский язык в СМИ

В Мордовии на сегодняшний день выпускается 3 печатных издания на мокшанском языке. Это газета «Мокшень правда», литературный журнал «Мокша» и журнал для детей «Якстерь тяштеня». Во втором полугодии 2022 года они выходили следующими тиражами: еженедельная газета «Мокшень правда» — 2500 экземпляров, журналы «Мокша» и «Якстерь тяштеня» ежемесячно тиражом в 500 с небольшим экземпляров. Все три издания полностью мокшаноязычные, правда газета имеет небольшую долю русскоязычных публикаций, в основном рекламного характера.



Выписать мокшаноязычную прессу можно только на территории Республики Мордовия. За пределы региона она доставляется силами редакции и за счёт подписчиков. Также в районных газетах Республики Мордовия иногда выходят страницы на мокшанском языке, но их в последнее время можно встретить все реже и реже.

Передачи на мокшанском язык звучат на радио и телевидении. На ГТРК «Мордовия» на мокшанском языке в будние дни выходят новости «Кулят» (на мокшанском и эрзянском языках) длительностью 30 минут и тематическая передача «Сияжар» продолжительностью 22 минуты. Обычно контентом на мокшанском и эрзянском языках занимается единая национальная редакция, поэтому чаще всего в рамках одной передачи встречаются материалы и на мокшанском, и на эрзянском языке. Так, материалы на мокшанском и эрзянском языках в телепрограммах «Кулят» и «Сияжар» чередуются в следующем порядке: в один день выходят новости на мокшанском, а тематическая передача на эрзянском, в другой день новости будут уже на эрзянском, а «Сияжар» на мокшанском языке.

На радио ГТРК «Мордовия» также имеются национальные программы: новости продолжительностью в 8 минут и передача «Сияжар» (15 минут). Эрзянский и мокшанский языки программ там чередуются так же, как и на телевидении.

Народное телевидение Мордовии (НТМ) — первое региональное кабельное телевидение с круглосуточным вещанием. В программе телеканала указана передача на мокшанском языке «Мокшень вал», однако на данный момент в эфир она не выходит, место корреспондента-ведущего вакантно. Выпускается короткая передача «Учимся говорить по-мокшански», но это знакомство с азами мокшанского языка, назвать ее полноценной передачей на мокшанском нельзя.

«ТелеСеть Мордовии» (10 канал) — единственное частное СМИ в регионе с национальным вещанием. В свои лучшие времена в национальной редакции канала работало много талантливых и амбициозных молодых журналистов-мокшан. Сегодня остались один мокша и один эрзя. Вдвоем они готовят передачу «Од пинге» («Новое время»), которая выходит в эфир 3 раза в неделю, ее хронометраж — 20 минут. В выпуске передачи присутствуют обычно оба языка: в один день в ней может быть два сюжета на мокшанском и два на эрзянском, в другой — один на мокшанском и три на эрзянском. Пропорция языков определяется наличием и готовностью соответствующего материала.

На частоте 100,6 FM с понедельника по пятницу с 7 до 8 утра звучит музыкально-информационная радиопередача «Вайгель». Она также идет на двух языках, первые полчаса на эрзянском, вторые полчаса — на мокшанском языке. Стоит отметить, что раньше «Вайгель» звучал на УКВ частоте по 3 часа в день. Мокшанская программа длилась полтора часа. Однако с переходом на другую частоту время в эфире сократилось. В выходные дни вещания на мокшанском и эрзянском языках нет.

Фото hud1sar.schoolrm.ru

Мокшанский язык в современной культуре



Носители древнего певучего мокшанского языка сегодня еще имеют возможность читать на своем родном языке, смотреть спектакли, слушать современные песни.

Книги мокшанских авторов издаются в основном Мордовским книжным издательством и Издательским домом «Книга». Тиражи их небольшие. Часть литературы, определённая как социально значимая, издаётся за счёт республиканского бюджета. Какая-то часть выпускается при спонсорской поддержке или на средства самих авторов.

В Мордовском национальном драматическом театре ставятся спектакли на мокшанском языке. В прошлом, 88 сезоне, в репертуаре театра были следующие постановки: комедия «Катоти аф най масланця» (Не всё коту масленица) по Николаю Островскому, сказка-быль «Куйгорож» Валентины Мишаниной, романтическая драма «Капитанонь стирня» (Капитанская дочь) по произведению Александра Пушкина, лирическая притча «Стакшинь история» («Очень простая история») Марии Ладо и другие. До ограничений, наложенных пандемией, национальный театр часто гастролировал по районам республики. Посещали и мордовскую диаспору в других регионах.

Ситуация с современными мокшанскими песнями удручающая. Постоянно работающих на этом поприще молодых артистов, звукорежиссёров, продюсеров нет. Иногда, от случая к случаю, появляются новые композиции, которые изголодавшийся мокшанский слушатель с радостью принимает несмотря, порой, на низкое качество текста, музыки, аранжировки, исполнения. На безрыбье, как говорится, и рак рыба.

Сегодня молодым исполнителям проще сделать кавер на известный российский или мировой хит, перевести песню и спеть, чем создавать собственные произведения. И если эрзяне ещё более или менее активны в этом вопросе, они стараются снимать клипы на родном языке, творить что-то новое, свое, то в мокшанской сфере все глухо. На радио годами крутятся одни и те же песни .

Мокшанский язык не особо продвинут и в интернете. Да, у каждого национального СМИ есть страницы в соцсетях, имеются сайты, где можно просмотреть и прослушать программы в записи, но по сравнению с соседями, мокшанского для мокши в интернете очень мало. На сегодняшний день можно выделить всего одного блогера, создающего контент на родном языке — это Оксана Белкина . Мокшане, за редким исключением, не выкладывают на своих страницах посты на своем родном языке. Это никем не запрещено, но делать так почему-то не принято. Большинством мокшан родной язык воспринимается только как средство общения между родственниками. А что-то написать по-мокшански под своим фото или сказать пару слов на родном в видео и в голову никому не придёт.

Активисты несколько раз принимались переводить Википедию, интерфейс «Вконтакте», однако до конца ни одно дело доведено не было.

Сегодня приходится констатировать следующий удручающий факт: мокшанский язык, в первую очередь, не нужен самим мокшанам. На протяжении многих лет людям внушалось, что их язык — признак бескультурья, необразованности, деревенскости, отсталости от жизни. Кому охота быть таким? Вот и открещивались от всего мокшанского, записывали себя и своих детей русскими. Даже проживая в мокшанском селе родители старались говорить с ребёнком по-русски, чтобы хотя бы он не был отсталым, добился чего-то в жизни. Сегодня ситуация в какой-то степени изменилась. Многие стали понимать, что знать язык своих предков достойно. Однако выбить из подкорки то, что вбивалось в нее не одно поколение, — сложно.



Сейчас многие потомки мокшан из Москвы и других крупных городов страны пытаются вернуться к своим корням. Молодые люди с гордо поднятой головой называют себя мокшанами. Им требуется современная мокшанская культура: музыка, литература, медиа, кино. Мордовия, к сожалению, на данный момент им этого дать не может.



Всё упирается, как всегда, в острую нехватку финансов. Из-за крайне низких зарплат перспективная молодёжь, знающая язык, покидает свою родину либо сразу после школы, либо после окончания вуза. Как правило, назад они уже никогда не возвращаются. Таких очень много, а на сегодняшний день на них не рассчитано ни одно СМИ региона, а редкие мокшанские авторы в социальных сетях не могут восполнить эту нехватку.

В национальных СМИ республики остро не хватает мокшанских кадров. Одни и те же специалисты порой трудятся в двух, а то и трех изданиях, заниматься бесплатно ещё чем-то у них не хватает ни сил, ни времени.

Лия Саранкина