В Татарстане стартовал капремонт 141 многоквартирного дома

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане начался капитальный ремонт 141 многоквартирного дома в восьми муниципалитетах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Всего в этом году запланирован ремонт 911 домов, включая 16 объектов, где собственники формируют фонд капремонта на специальных счетах. География программы охватывает 42 муниципалитета Татарстана. На сегодняшний день выполнение программы составляет 5%.

Фонд жилищно-коммунального хозяйства проводит электронные аукционы. Подрядчики определены для 562 домов: на 134 объекта заключены контракты на замену лифтового оборудования, на 428 домов — на выполнение строительно-монтажных работ. Остальные дома находятся на этапе подготовки к активной фазе ремонта, которая начнется с апреля.



Также напомним, что ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении масштабной программы по ремонту автомобильных дорог в Татарстане общей стоимостью 1,44 млрд рублей.



Матвей Гавриков