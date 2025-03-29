Евгению Гуцул арестовали на 20 суток: в Молдавии усиливаются преследования несогласных

Фото: Динар Фатыхов

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, арестованная на 20 суток, призвала своих сторонников продолжать отстаивать интересы жителей региона. В обращении, опубликованном в социальных сетях, она назвала дело против себя «сфабрикованным» и «шитым белыми нитками».

— Они думают, что, заперев меня, подавят ваш гнев, вашу силу духа. Но они ошибаются. Чем сильнее давление, тем сильнее мы становимся, — написала Гуцул.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил RT, что происходящее в Молдавии — это проявление тоталитаризма.

— Мы видим политические репрессии, преследования несогласных, ограничения СМИ, попытки похитить людей и, конечно же, несправедливые аресты, — отметил он.

Руководитель оргкомитета движения «Победа 9/45» добавил, что в Молдавии преследуют тех, кто выступает за конкурентную политическую борьбу.

— Им навязывают «монополию одной сумасшедшей женщины», — заключил Чернышов.

Арест Евгении Гуцул вызвал широкий общественный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Политики и эксперты отмечают усиление давления на оппозицию в Молдавии.

Недавно спикер Совфеда Константин Косачев также заявил, что арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является попыткой давления на политического конкурента.

Матвей Гавриков