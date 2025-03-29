Турпоток из России на морские курорты Турции вырастет на 10% этим летом

Фото: Максим Платонов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует рост туристического потока из России на морские курорты Турции на 10% в летнем сезоне 2025 года по сравнению с прошлым годом. Об этом для РИА «Новости» сообщила глава АТОР Майя Ломидзе.

— Если говорить о Турции как о морском направлении, то мы ожидаем плюс 10% этим летом к прошлому сезону. Сами турки ожидают плюс 15%, — отметила Ломидзе.

По данным АТОР, за три летних месяца 2024 года россияне совершили около 2,75 миллиона поездок в Турцию, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В начале марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что в 2025 году страна ожидает более 7 миллионов российских туристов. В 2024 году Россия заняла лидирующую позицию по числу посетивших Турцию туристов: в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.

Также Турция рассчитывает принять в этом году значительное количество туристов из Германии, прогнозируя их число на уровне 7 миллионов человек.

Также напомним, что теперь россияне смогут легко оплачивать услуги в Турции, используя QR-коды через приложения российских банков.



Матвей Гавриков