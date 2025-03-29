Логисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Татарстане

Фото: Максим Платонов

По данным исследования Авито Работы, самой высокооплачиваемой офисной вакансией в Татарстане в первом квартале 2025 года стала должность логиста. Зарплатные предложения для этой профессии выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средняя предлагаемая зарплата логистов составила 102 809 рублей в месяц. Эти специалисты востребованы в различных отраслях, включая транспорт, торговлю и производство, где они координируют процессы доставки и хранения товаров, управляют финансовыми и временными ресурсами.

На второй строчке рейтинга оказались супервайзеры с зарплатными предложениями в среднем на уровне 101 160 рублей в месяц. Это на 23% больше, чем годом ранее. Высокий спрос на супервайзеров связан с развитием торговых сетей и сферы услуг, где требуются квалифицированные управленцы для координации работы персонала.

Тройку лидеров замкнули архитекторы с зарплатными предложениями на уровне 89 239 рублей в месяц. За год их доходы увеличились на 20%, что обусловлено активным развитием строительного сектора в регионе.

При составлении рейтинга эксперты исключили профессии, уровень дохода которых сильно зависит от опыта, квалификации или процентов от сделок (например, IT-специалисты, риелторы, брокеры). Расчет средних зарплатных предложений проводился для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет.

Отмечается, что с ростом опыта и квалификации доход всех указанных специалистов может значительно увеличиваться, превышая средние значения.

Напомним, что в июле прошлого года высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях финансовых консультантов — в среднем соискателям предлагали около 101,6 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день (+24%).



Матвей Гавриков