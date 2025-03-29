Роскачество предупреждает о новой волне мошенничества с угрозами изъятия домашних животных

Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал рост случаев мошенничества, связанных с угрозами изъятия домашних животных. Об этом «ТАСС» сообщили в пресс-службе организации.

— На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками «жилищной инспекции», обзванивают граждан и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев якобы превышающих лимит, установленный несуществующим законом, — говорится в сообщении.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным экспертов, аферисты сначала выясняют количество домашних животных под предлогом опроса. Если число питомцев превышает некую «новую норму», они начинают угрожать. Мошенники ссылаются на «новые правила», якобы опубликованные на «Госуслугах», что часто является фишинговыми страницами для кражи данных. Также злоумышленники требуют немедленный перевод средств за «оформление разрешения».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Если вам позвонили, представились сотрудниками государственной организации и требуют деньги за содержание ваших питомцев, не сомневайтесь — это мошенники. Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Помните, никаких «специальных сборов» и «компенсаций» за содержание домашних животных сверх нормы не существует, — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко

Напомним, что недавно в Татарстане ввели административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных.



Матвей Гавриков