Татарстан демонстрирует стабильный приток мигрантов и рост числа молодежи

Фото: Максим Платонов

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Татарстан стал одним из немногих регионов России, где наблюдается устойчивый миграционный приток, компенсирующий дефицит рабочей силы. Об этом сообщил руководитель Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников в ходе презентации к лекции в Кабмине Татарстана.

В группу регионов с растущим миграционным притоком также вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Калининградская область, Краснодарский край и Тюменская область. В то же время ряд северных и дальневосточных территорий, таких как Чукотка, Магаданская область и Камчатский край, испытывают острый дефицит работников, достигающий 10% от общего числа рабочих мест, на фоне высокого оттока населения.

Противоположная ситуация сложилась в субъектах Северного Кавказа, включая Дагестан, Чечню и Карачаево-Черкесию, где наблюдается значительный профицит кадров, но сохраняется активная миграция населения. Особый случай — Ингушетия, где, несмотря на избыток рабочей силы, фиксируется приток мигрантов.

По данным Сбера, за последний год четыре крупных города Татарстана показали положительное миграционное сальдо. Лидером стала Елабуга с ростом численности населения на +3,3%. Следом идут Зеленодольск (+1,2%), Набережные Челны (+0,9%) и Казань (+0,7%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, где за последние три года зафиксирован миграционный прирост молодежи. С 2021 года число молодых людей (поколение 1996—2002 годов рождения) увеличилось на 5,3%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают серьезный дисбаланс рабочих ресурсов в стране, требующий адаптации экономической и демографической политики для устранения региональных различий.

Напомним, что Росфинмониторинг совместно с Центробанком рассматривает возможность введения ограничений на срок действия банковских карт, выдаваемых иностранным гражданам.



Матвей Гавриков