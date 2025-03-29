Татарстанские лыжники одержали победу на последнем этапе Кубка России

Фото: Максим Платонов

В городе Апатиты (Мурманская область) стартовал Финал Кубка России по лыжным гонкам. В соревнованиях принимают участие 77 женщин и 79 мужчин.

В женской гонке победу одержала Наталья Терентьева из команды Татарстана, обойдя на финишной прямой свою родную сестру Дарью Непряеву на 5 секунд. Третье место заняла Дарья Канева, представляющая Республику Коми.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У мужчин золото завоевал Александр Большунов, также выступающий за Татарстан. Он опередил серебряного призёра Савелия Коростелёва всего на 0,9 секунды. Бронзовым призёром стал Сергей Устюгов из Ханты-Мансийска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завершится финал ФосАгро Кубка России в воскресенье гонкой на 10 км классическим ходом.

Напомним, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на ФосАгро чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Казани.



Матвей Гавриков