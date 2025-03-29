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УНИКС одержал домашнюю победу над «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

19:49, 29.03.2025
УНИКС одержал домашнюю победу над «Пари НН» в Единой лиге ВТБ
Фото: Максим Платонов

Баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над нижегородским «Пари НН» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев площадки. Эта победа позволила УНИКСу сохранить третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Напомним, что в прошлый раз казанский УНИКС одержал уверенную победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 71:73 (15:18, 19:21, 14:17, 23:17).

Матвей Гавриков

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