В распоряжении УНИКСа остаются ограниченные ресурсы: обновление из лазарета
В предстоящем матче УНИКС столкнется с кадровыми потерями. Из-за травм не смогут принять участие центровой Джален Рейнольдс и защитник Александр Платунов.
Разыгрывающий Тони Тейлор включен в заявку команды, однако его участие в игре остается под вопросом. Окончательное решение о его выходе на площадку будет принято позднее — исходя из состояния игрока накануне матча.
Таким образом, тренерскому штабу предстоит перестроить состав, чтобы компенсировать отсутствие ключевых игроков.
Напомним, что сегодня состоится игра казанцев на домашней площадке с командой из Нижнего Новгорода «Пари НН».
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