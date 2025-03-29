В распоряжении УНИКСа остаются ограниченные ресурсы: обновление из лазарета

Фото: Максим Платонов

В предстоящем матче УНИКС столкнется с кадровыми потерями. Из-за травм не смогут принять участие центровой Джален Рейнольдс и защитник Александр Платунов.

Разыгрывающий Тони Тейлор включен в заявку команды, однако его участие в игре остается под вопросом. Окончательное решение о его выходе на площадку будет принято позднее — исходя из состояния игрока накануне матча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Таким образом, тренерскому штабу предстоит перестроить состав, чтобы компенсировать отсутствие ключевых игроков.

Напомним, что сегодня состоится игра казанцев на домашней площадке с командой из Нижнего Новгорода «Пари НН».

Матвей Гавриков