Когда Илдар Мингазов объявит тендер на бетонную дорогу?

Несмотря на дважды данное Рустамом Миннихановым поручение, в Татарстане так и не начали строить долговечные бетонные дороги

Многие участки трассы М-7, которые сейчас так медленно ремонтируют подрядчики ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», подвергались капитальному ремонту сравнительно недавно, однако быстро пришли в плачевное состояние и пережили не один сезонный ямочный ремонт. То есть говорить о долговечном эффекте от дорогостоящего капремонта не приходится. В материале серии «Реального времени» об организованных подрядчиками ведомства Илдара Мингазова пробках на трассе М-7 «Волга» — о причинах бесконечного ремонта, качестве дорожных материалов и альтернативных передовых методах строительства дорог, которые не применяются в Татарстане.

Причина непрекращающегося ремонта — непрочный дорожный пирог



Очередной, еще не завершившийся капремонт только одного 13-километрового участка трассы М-7 на Северном обходе Казани с 827 по 840 км обойдется бюджету более, чем в 624 млн рублей — по 48 миллионов за километр. И это не предел: стоимость работ на участке от 761 до 771 км трассы М-7 — 300,3 млн за километр. Ясное дело, что удельная стоимость работ зависит от участка — она выше там, где больше объемы выемки и насыпи, подпорных стенок, дорожных сооружений. Но вот компоненты дорожного пирога на разных участках имеют мало различий — песок, щебень, асфальтобетон везде одинаковы. Их марка, толщина, состав определяются классом дороги. И именно от них в конечном счете зависит, как скоро и в каких объемах новой дороге потребуется ямочный, а потом и капитальный ремонт.

Как свидетельствуют учебники по дорожному строительству, идеальные прочностные характеристики будут у асфальтовой дороги, для которой использовали гранитный щебень. Несколько хуже качество у гравийного щебня, получаемого путем дробления гравия.

А в Татарстане в дорожном пироге нередко используется щебень, полученный из известняка, и ремонт трассы М-7 — не исключение. При контакте с водой известковый щебень быстро раскисает и деформируется, ослабляя дорожное полотно.

В Татарстане в дорожном пироге нередко используется щебень, полученный из известняка, и ремонт трассы М-7 — не исключение. Фото: Максим Платонов

Что же касается используемой на наших дорогах асфальтобетонной смеси, то у нее — свои минусы. Отсев гранитного щебня, используемый в качестве заполнителя, гарантирует более высокие прочностные характеристики. А какую фракцию используют у нас — еще вопрос, если вспомнить скандальное заявление предыдущего министра транспорта и дорожного хозяйства Ленара Сафина в 2016 году о том, что причиной появления колеи на отремонтированных в 2012—2013 годах дорогах стали неожиданно (для дорожников) большое количество автомобилей и шипованная резина (в нашем климате — гарантия безопасности участников дорожного движения).



Дорогое «развлечение»

— Мы каждый год развлекаемся срезкой дорожного полотна, ремонтом колеи — говорит председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Татарстана по логистике и грузовым автомобильным перевозкам, директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников. — Давно назрело и перезрело решение об использовании новых технологий. Крупные страны, где транспортная сеть хорошо развита, те же Китай, США, перешли на бетонные дороги. Во всем, что касается дорожного строительства, требуется переосмысление подходов. Нам, конечно, рассказывают, что в России какие-то особые условия, что у нас иначе нельзя, но ведь в том же горном Китае вряд ли условия лучше.

А вот по мнению Марата Хакимова, директора и учредителя казанского ООО «ПСК АМИК», которое выпускает асфальтобетон и специализируется на строительстве дорог, выбирая для строящихся, реконструируемых и ремонтируемых дорог не бетонное покрытие, а асфальтобетонное, проектировщики руководствуются экономической целесообразностью. И это вполне возможно, вопрос только, каким образом просчитывается экономический эффект.



Если говорить о кратковременной экономии — непосредственно на стоимости контракта на ремонт или строительство, можно допустить, что ее обеспечит дорога из асфальтобетона. А вот если заложить в оценку еще и затраты на регулярный ремонт дороги в течение нескольких лет и срок службы, то еще вопрос, какой вариант окажется наиболее эффективным. Ведь межремонтный срок службы бетонных дорог составляет порядка 25 лет.

Один завод — одна дорога

В апреле 2017 года, как раз вскоре после скандала вокруг асфальта, который, по теории чиновников, «уехал» с татарстанских дорог на колесах автомобилей, президент Татарстана Рустам Минниханов предложил начать уже строить долговечные бетонные дороги:

— Нам все-таки нужно смотреть на строительство дорог в том числе из цемента, — сказал он. — Потому что дорога, которая была построена в Боровом Матюшино, конечно, намного эффективнее в эксплуатации.

Фото: Максим Платонов

Но под Казанью, по словам Марата Хакимова, пока существует лишь одна бетонная дорога — та самая, упомянутая Рустамом Миннихановым. И она, похоже, стоила баснословно дорого:



— Для ее строительства в Германии был специально закуплен завод по производству специального дорожного бетона, использовалась немецкая технология. Там не простой бетон, у него свои прочностные характеристики, поэтому она и служит до сих пор.

Куда девался немецкий завод и почему отличную технологию забросили, применив лишь единожды, Хакимов не знает.

За 13 лет — один недорогой ремонт

Из открытых источников «Реальное время» выяснило, что за все время эксплуатации уникальной дороги ее чинили лишь пару раз, и ремонт этот, по сравнению с капремонтом асфальтобетонных трасс, стоил баснословно дешево.

На сайте госзакупок имеются сведения об объявленном в 2016 году «Татавтодором» тендере на выполнение работ по восстановлению бетонной поверхности на автомобильной дороге «Казань — Оренбург» — Казань — «Казань — Боровое Матюшино» стоимостью 1,63 млн рублей. Договор был заключен с ООО «Регион 16». К работам привлекалось московское ООО «Аэродорстрой» — во всяком случае, так утверждается на официальном сайте этой компании.

Фото: aerodorstroy.ru

А бетон-то тощий!



В мае 2021 года министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщил журналистам, что Рустам Минниханов вновь вернулся к теме строительства бетонных дорог и дал министерству соответствующее поручение. Он уточнил, что уже разработана схема, которая позволит осуществлять их строительство с меньшими затратами, чем строительство асфальтобетонных.

Однако реальных шагов к строительству бетонных дорог вновь не было предпринято. Единственная подвижка в этом направлении выглядит половинчатым решением по принципу «ни вашим ни нашим»: с 2017 года — после скандала с колеей, в образовании которой обвинили шипованную резину, при устройстве дорожного «пирога» щебень сегодня проливают цементным раствором. Таким образом в основании дороги, говорит Марат Хакимов, образуется «тощий бетон» — бетон с низким содержанием цемента, и это придает дороге дополнительную прочность.

Татарстану Белгород с Калининградом не пример?

Одним из доводов противников бетонных дорог является утверждение, что бетонные дороги не могут быть долговечными в российском климате — они, дескать, разрушаются от резких температурных и влажностных перепадов. Однако дорога в Боровое Матюшино является безусловным доказательством того, что при правильно выбранных технологии и материалах никакие климатические перепады бетону не страшны.

В ряде российских регионов успешно строят и эксплуатируют прочные и долговечные бетонные дороги. К примеру, в Белгородской области сейчас как раз реализуют пилотный проект по строительству бетонных дорог по новой технологии с использованием местного цемента. В Татарстане любят браться за пилотные проекты и умеют их успешно реализовать — почему же мы отстали от Белгорода?

Ведь «овчинка» стоит выделки! На сайте Ассоциации автомобильных дорог размещена информация о начавшемся капитальном ремонте бетонной автодороги Вишневое — Сосновка — Вербное — Гусево в Калининградской области, которая была построена до Второй мировой войны и продержалась без ремонта более 80 лет. На наиболее изношенном ее участке длиной 1,76 км принято решение создать опытно-экспериментальный участок с покрытием из современного материала — фибробетона. Проект находится в стадии реализации.

Фото: roadconcrete.ru

С 2013 года в рамках капитального ремонта автомобильной дороги А-350 Чита — Забайкальск выполняются работы по устройству цементобетонного покрытия, сообщает тот же сайт. Погодные условия и температурные перепады в этом регионе будут куда круче, чем в Татарстане, однако же это не помешало сделать выбор в пользу долговечного бетона.

Опыт грустный и опыт обнадеживающий

С вопросом, почему в России не строят бетонных дорог, «Реальное время» обратилось к президенту российской Ассоциации бетонных дорог, доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой «Строительства и эксплуатации дорог» МАДИ Виктору Ушакову.

— Бетонные дороги массово начинали строить в 80-х годах прошлого века в СССР и строят сейчас, но, к сожалению, советский опыт строительства надолго приостановил их широкое применение, — заметил Ушаков. — Даже начали выпуск специальных бетоноукладчиков — их производил завод в Брянске. Кроме того, было закуплено оборудование в США. Но страна была не готова к массовому строительству таких дорог. Не хватало качественного цемента, специальных химических добавок, поэтому их было построено всего около 10 тысяч километров, в том числе дороги Омск — Новосибирск, Челябинск — Екатеринбург, обход Коломны. А потом бетонным дорогам не повезло: как раз на тех дорогах, где ездили члены политбюро ЦК КПСС, началось шелушение — и было сказано: раз не можем строить качественные бетонные, будем строить асфальтобетонные.

Однако, говорит эксперт «Реального времени», в пользу возвращения к строительству бетонных дорог говорят факты: в США их на сегодня 120 тыс. километров, в Китае — 90 тыс., и они отлично служат:

— Белоруссия строит в последние годы только бетонные дороги, это о чем-то говорит! Цемента сейчас в избытке, и если их строить качественно, то затраты на ремонт дорог и содержание снизятся в разы. Самая качественная асфальтобетонная дорога без капремонта служит максимум 7—10 лет, цементно-бетонная — 15—30 лет. У бетона гораздо выше несущая способность, он не страдает от тяжелого транспорта. Бетонные дороги не требуют введения ограничений движения весной и в жаркое время года, когда асфальтобетон под лучами солнца становится мягким, текучим и легко деформируется, что приводит к образованию пластической колеи. Со временем асфальтобетон стареет, битум окисляется, становится хрупким — на асфальте образуются трещины, появляются они и при отрицательных температурах. А трещины, в свою очередь, ускоряют разрушение асфальта от температурных перепадов. В них замерзает вода, лед расширяется — асфальт крошится. Цемент же, напротив, со временем набирает прочность, поскольку при попадании влаги химические процессы твердения в нем продолжаются. В итоге с годами цемент может набрать до 30 процентов дополнительно к марочной прочности.

А еще два плюса цементных дорог, подчеркнул наш собеседник — это ощутимое снижение расхода топлива и лучшая, чем на асфальтобетоне видимость, а, значит, и безопасность движения. На гладких «бетонках», по словам Виктора Ушакова, можно сэкономить от 3 до 7 процентов горючего. И все предметы на светлом покрытии водитель, даже в сумерках видит намного лучше, чем на темном асфальте.



«Дешевизна асфальта — миф»

— Но само строительство, наверное, дорогое удовольствие по сравнению со строительством асфальтобетонных дорог, — предположил корреспондент издания.

— Дешевизна асфальтобетонных дорог — это миф! Когда-то это было так — когда достаточно было слоя асфальтобетона толщиной 12 сантиметров. Сегодня нагрузка на дороги другая, следовательно, и толщина покрытия больше — не менее 20 сантиметров. А на дороге Казань — Екатеринбург, к примеру, толщина асфальта — 32 сантиметра! При этом стоимость асфальтобетона за последние годы выросла втрое — до 40—50 тыс. рублей. А стоимость цемента давно не меняется, это связано с профицитом этого материала. У нас построили очень много цементных заводов…

— А практический опыт, который позволяет говорить, что мы научились, в отличие от дорожников в СССР, строить качественные бетонные дороги?

— Дорога Чита — Забайкальск — Маньчжурия была построена в 2013 году. Это более 60 километров бетонной дороги. Толщина покрытия — 22 сантиметра. Уже 9 лет она служит — без всякого ремонта. Не случайно в июле президент России Владимир Путин, проводя совещание о развитии дорожной отрасли, заговорил о необходимости строительства бетонных дорог. Выделенные отрасли 13 триллионов рублей необходимо использовать эффективно.