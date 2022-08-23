Когда Илдар Мингазов объявит тендер на бетонную дорогу?
Несмотря на дважды данное Рустамом Миннихановым поручение, в Татарстане так и не начали строить долговечные бетонные дороги
Многие участки трассы М-7, которые сейчас так медленно ремонтируют подрядчики ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», подвергались капитальному ремонту сравнительно недавно, однако быстро пришли в плачевное состояние и пережили не один сезонный ямочный ремонт. То есть говорить о долговечном эффекте от дорогостоящего капремонта не приходится. В материале серии «Реального времени» об организованных подрядчиками ведомства Илдара Мингазова пробках на трассе М-7 «Волга» — о причинах бесконечного ремонта, качестве дорожных материалов и альтернативных передовых методах строительства дорог, которые не применяются в Татарстане.
Причина непрекращающегося ремонта — непрочный дорожный пирог
Очередной, еще не завершившийся капремонт только одного 13-километрового участка трассы М-7 на Северном обходе Казани с 827 по 840 км обойдется бюджету более, чем в 624 млн рублей — по 48 миллионов за километр. И это не предел: стоимость работ на участке от 761 до 771 км трассы М-7 — 300,3 млн за километр. Ясное дело, что удельная стоимость работ зависит от участка — она выше там, где больше объемы выемки и насыпи, подпорных стенок, дорожных сооружений. Но вот компоненты дорожного пирога на разных участках имеют мало различий — песок, щебень, асфальтобетон везде одинаковы. Их марка, толщина, состав определяются классом дороги. И именно от них в конечном счете зависит, как скоро и в каких объемах новой дороге потребуется ямочный, а потом и капитальный ремонт.
Как свидетельствуют учебники по дорожному строительству, идеальные прочностные характеристики будут у асфальтовой дороги, для которой использовали гранитный щебень. Несколько хуже качество у гравийного щебня, получаемого путем дробления гравия.
А в Татарстане в дорожном пироге нередко используется щебень, полученный из известняка, и ремонт трассы М-7 — не исключение. При контакте с водой известковый щебень быстро раскисает и деформируется, ослабляя дорожное полотно.
Что же касается используемой на наших дорогах асфальтобетонной смеси, то у нее — свои минусы. Отсев гранитного щебня, используемый в качестве заполнителя, гарантирует более высокие прочностные характеристики. А какую фракцию используют у нас — еще вопрос, если вспомнить скандальное заявление предыдущего министра транспорта и дорожного хозяйства Ленара Сафина в 2016 году о том, что причиной появления колеи на отремонтированных в 2012—2013 годах дорогах стали неожиданно (для дорожников) большое количество автомобилей и шипованная резина (в нашем климате — гарантия безопасности участников дорожного движения).
Дорогое «развлечение»
А вот по мнению Марата Хакимова, директора и учредителя казанского ООО «ПСК АМИК», которое выпускает асфальтобетон и специализируется на строительстве дорог, выбирая для строящихся, реконструируемых и ремонтируемых дорог не бетонное покрытие, а асфальтобетонное, проектировщики руководствуются экономической целесообразностью. И это вполне возможно, вопрос только, каким образом просчитывается экономический эффект.
Если говорить о кратковременной экономии — непосредственно на стоимости контракта на ремонт или строительство, можно допустить, что ее обеспечит дорога из асфальтобетона. А вот если заложить в оценку еще и затраты на регулярный ремонт дороги в течение нескольких лет и срок службы, то еще вопрос, какой вариант окажется наиболее эффективным. Ведь межремонтный срок службы бетонных дорог составляет порядка 25 лет.
Один завод — одна дорога
В апреле 2017 года, как раз вскоре после скандала вокруг асфальта, который, по теории чиновников, «уехал» с татарстанских дорог на колесах автомобилей, президент Татарстана Рустам Минниханов предложил начать уже строить долговечные бетонные дороги:
— Нам все-таки нужно смотреть на строительство дорог в том числе из цемента, — сказал он. — Потому что дорога, которая была построена в Боровом Матюшино, конечно, намного эффективнее в эксплуатации.
Но под Казанью, по словам Марата Хакимова, пока существует лишь одна бетонная дорога — та самая, упомянутая Рустамом Миннихановым. И она, похоже, стоила баснословно дорого:
— Для ее строительства в Германии был специально закуплен завод по производству специального дорожного бетона, использовалась немецкая технология. Там не простой бетон, у него свои прочностные характеристики, поэтому она и служит до сих пор.
Куда девался немецкий завод и почему отличную технологию забросили, применив лишь единожды, Хакимов не знает.
За 13 лет — один недорогой ремонт
Из открытых источников «Реальное время» выяснило, что за все время эксплуатации уникальной дороги ее чинили лишь пару раз, и ремонт этот, по сравнению с капремонтом асфальтобетонных трасс, стоил баснословно дешево.
На сайте госзакупок имеются сведения об объявленном в 2016 году «Татавтодором» тендере на выполнение работ по восстановлению бетонной поверхности на автомобильной дороге «Казань — Оренбург» — Казань — «Казань — Боровое Матюшино» стоимостью 1,63 млн рублей. Договор был заключен с ООО «Регион 16». К работам привлекалось московское ООО «Аэродорстрой» — во всяком случае, так утверждается на официальном сайте этой компании.
А бетон-то тощий!
В мае 2021 года министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщил журналистам, что Рустам Минниханов вновь вернулся к теме строительства бетонных дорог и дал министерству соответствующее поручение. Он уточнил, что уже разработана схема, которая позволит осуществлять их строительство с меньшими затратами, чем строительство асфальтобетонных.
Однако реальных шагов к строительству бетонных дорог вновь не было предпринято. Единственная подвижка в этом направлении выглядит половинчатым решением по принципу «ни вашим ни нашим»: с 2017 года — после скандала с колеей, в образовании которой обвинили шипованную резину, при устройстве дорожного «пирога» щебень сегодня проливают цементным раствором. Таким образом в основании дороги, говорит Марат Хакимов, образуется «тощий бетон» — бетон с низким содержанием цемента, и это придает дороге дополнительную прочность.
Татарстану Белгород с Калининградом не пример?
Одним из доводов противников бетонных дорог является утверждение, что бетонные дороги не могут быть долговечными в российском климате — они, дескать, разрушаются от резких температурных и влажностных перепадов. Однако дорога в Боровое Матюшино является безусловным доказательством того, что при правильно выбранных технологии и материалах никакие климатические перепады бетону не страшны.
В ряде российских регионов успешно строят и эксплуатируют прочные и долговечные бетонные дороги. К примеру, в Белгородской области сейчас как раз реализуют пилотный проект по строительству бетонных дорог по новой технологии с использованием местного цемента. В Татарстане любят браться за пилотные проекты и умеют их успешно реализовать — почему же мы отстали от Белгорода?
Ведь «овчинка» стоит выделки! На сайте Ассоциации автомобильных дорог размещена информация о начавшемся капитальном ремонте бетонной автодороги Вишневое — Сосновка — Вербное — Гусево в Калининградской области, которая была построена до Второй мировой войны и продержалась без ремонта более 80 лет. На наиболее изношенном ее участке длиной 1,76 км принято решение создать опытно-экспериментальный участок с покрытием из современного материала — фибробетона. Проект находится в стадии реализации.
С 2013 года в рамках капитального ремонта автомобильной дороги А-350 Чита — Забайкальск выполняются работы по устройству цементобетонного покрытия, сообщает тот же сайт. Погодные условия и температурные перепады в этом регионе будут куда круче, чем в Татарстане, однако же это не помешало сделать выбор в пользу долговечного бетона.
Опыт грустный и опыт обнадеживающий
С вопросом, почему в России не строят бетонных дорог, «Реальное время» обратилось к президенту российской Ассоциации бетонных дорог, доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой «Строительства и эксплуатации дорог» МАДИ Виктору Ушакову.
— Бетонные дороги массово начинали строить в 80-х годах прошлого века в СССР и строят сейчас, но, к сожалению, советский опыт строительства надолго приостановил их широкое применение, — заметил Ушаков. — Даже начали выпуск специальных бетоноукладчиков — их производил завод в Брянске. Кроме того, было закуплено оборудование в США. Но страна была не готова к массовому строительству таких дорог. Не хватало качественного цемента, специальных химических добавок, поэтому их было построено всего около 10 тысяч километров, в том числе дороги Омск — Новосибирск, Челябинск — Екатеринбург, обход Коломны. А потом бетонным дорогам не повезло: как раз на тех дорогах, где ездили члены политбюро ЦК КПСС, началось шелушение — и было сказано: раз не можем строить качественные бетонные, будем строить асфальтобетонные.
Однако, говорит эксперт «Реального времени», в пользу возвращения к строительству бетонных дорог говорят факты: в США их на сегодня 120 тыс. километров, в Китае — 90 тыс., и они отлично служат:
А еще два плюса цементных дорог, подчеркнул наш собеседник — это ощутимое снижение расхода топлива и лучшая, чем на асфальтобетоне видимость, а, значит, и безопасность движения. На гладких «бетонках», по словам Виктора Ушакова, можно сэкономить от 3 до 7 процентов горючего. И все предметы на светлом покрытии водитель, даже в сумерках видит намного лучше, чем на темном асфальте.
«Дешевизна асфальта — миф»
— Но само строительство, наверное, дорогое удовольствие по сравнению со строительством асфальтобетонных дорог, — предположил корреспондент издания.
— Дешевизна асфальтобетонных дорог — это миф! Когда-то это было так — когда достаточно было слоя асфальтобетона толщиной 12 сантиметров. Сегодня нагрузка на дороги другая, следовательно, и толщина покрытия больше — не менее 20 сантиметров. А на дороге Казань — Екатеринбург, к примеру, толщина асфальта — 32 сантиметра! При этом стоимость асфальтобетона за последние годы выросла втрое — до 40—50 тыс. рублей. А стоимость цемента давно не меняется, это связано с профицитом этого материала. У нас построили очень много цементных заводов…
— А практический опыт, который позволяет говорить, что мы научились, в отличие от дорожников в СССР, строить качественные бетонные дороги?
— Дорога Чита — Забайкальск — Маньчжурия была построена в 2013 году. Это более 60 километров бетонной дороги. Толщина покрытия — 22 сантиметра. Уже 9 лет она служит — без всякого ремонта. Не случайно в июле президент России Владимир Путин, проводя совещание о развитии дорожной отрасли, заговорил о необходимости строительства бетонных дорог. Выделенные отрасли 13 триллионов рублей необходимо использовать эффективно.
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