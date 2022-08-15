Вопрос к Илдару Мингазову: «У нас такие отсталые технологии, что асфальт должен твердеть два дня?»

Водители в пробках на М-7 под Казанью недоумевают: зачем растягивать ремонт на три года и вести его в часы пик

Многокилометровые пробки на трассе вокруг Казани из-за бесконечного дорожного ремонта стали привычным явлением. Один из рекордов был побит в июне, когда северный обход Казани, являющийся частью М-7, встал на всем протяжении от Мамадышского тракта до улицы Азина. Общая протяженность дорожного затора тогда составила 21,8 км, из которых 11 км стояли в прямом смысле — на карте они были помечены бордовым цветом, что означает «движение перекрыто». Причиной затора стали ремонтные работы на двухуровневой дорожной развязке М-7 — улица Азина. Рассказом о страданиях водителей на этом участке «Реальное время» продолжает цикл материалов о пробках на трассе «Волга», суммах, которые подрядчики «Волго-Вятскуправтодора» зарабатывают на создании «долгоиграющих» препятствий для движения, и причинах, по которым для дорог не используют наиболее прочные и долговечные материалы.

Квест на развязке



В начале лета 2022 года на двухуровневой развязке северного обхода и улицы Азина — вылетной дороги, ведущей в Высокогорский район, — начались ремонтные работы, а движение по развязке замедлилось до скорости «в час по чайной ложке» и одновременно превратилось в рискованный квест. Из-за некорректно расставленных временных дорожных знаков водители не могли вовремя перестроиться, чтобы попасть на нужный съезд, а проскочив его, метались по дороге как попало, потому что до следующей развязки надо было ехать в плотном медленно движущемся потоке 6 километров. А те, кто выезжал из Казани на М-7, подолгу прицеливались, пытаясь вписаться в плотный поток на главной дороге, — и собирали еще одну пробку сзади себя.

Вечером 25 июня из-за ремонтных работ затор длиной почти 20 км образовался на участке М-7 от Дербышек до Мусульманского кладбища. Сейчас дорожная техника сместилась в направлении Уфы и работает в окрестностях строящегося ЖК «Атмосфера». Вслед за ней сместилась и пробка. А претензии водителей к расстановке знаков и организации работ остались прежними.

Фото: Максим Платонов

— Я езжу здесь постоянно: живу в Осиново, а работаю на Мамадышском тракте, — рассказал «Реальному времени автослесарь Ринат Сагдеев. — И у меня за несколько лет сложилось ощущение, что северный обход ремонтируют бесконечно. В прошлом году дорожники собирали пробки на участке от Щербакова до поворота на Кульсеитово. По часу и дольше стояли, я даже через Дербышки эти пробки пытался объезжать. В этом году кошмар повторился, только сместился на один километр в сторону Званки.

«Закончив работы на одном конце, на другом их придется начинать заново»

Фердинанд Ганеев, чей придорожный бизнес в Щербаково вместе с другими мелкими предприятиями в прошлом году получил серьезный удар от дорожников, считает, что дорожные пробки на М-7 можно было бы здорово сократить, не только сократив сроки производства работ, но и передвинув их на ночное время:

— Не понимаю, что мешает вести ремонт дороги не днем, а ночью, когда движение минимальное? Раньше по ночам шли большегрузы, но после установки тахографов водители фур по ночам отдыхают. Мне кажется, что подрядчики экономят на оплате труда рабочих: за ночные смены надо платить дороже. Но еще дороже обходятся неудобства сотен людей.

Фердинанд Ганеев считает, что пробки на М-7 можно было бы сократить, не только сократив сроки производства работ, но и передвинув их на ночное время. Фото: Максим Платонов

Самый же главный минус этого нескончаемого дорожного ремонта, по мнению Рината Сагдеева, состоит в том, что дорожники ведут его медленно:

— Я так понимаю, работы ведут по проекту, в проекте прописываются сроки — и кто придумал, что на участке в пару километров можно копаться несколько месяцев? Почему я, проезжая тут каждый день, вижу меньше десятка рабочих да пару единиц техники? Почему, укатав километровый участок дороги, они держат его перекрытым сутки, а то и двое? У меня вопрос к заказчику и подрядчикам: у нас что, такие отсталые технологии, что асфальт должен твердеть два дня? Или дело все-таки в том, что подрядчик из экономии нанимает не два десятка квалифицированных работников, а пару «джамшутов» и «равшана», которые ничего не умеют, не хотят напрягаться, зато имитируют бурную деятельность за копейки?! И дело не только в неудобствах от ремонта и в его сомнительном качестве. Достаточно соотнести протяженность дороги, сроки ремонта и нормативные сроки службы дорожного полотна, чтобы сделать вывод: к моменту, когда работы закончатся на одном конце дороги, на другом их придется начинать заново.

Большие планы без переходов

В конце 2021 года глава «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов рассказывал журналистам:

— В этом году начали капитальный ремонт 13-километрового участка М-7 в районе Кульсеитово и Дербышек, работы будут продолжены в 2022—2023 годах… Объем работ примерно на 2,4 млрд рублей.

В ходе работ планировалось усилить дорожную одежду, капитально отремонтировать путепровод, сделать дополнительные съезды и установить светодиодное освещение. В рамках этого же проекта был запланирован ремонт путепровода на 818-м километре М-7 — опор, пролетного строения и дорожного полотна.

Фото: Максим Платонов

А вот строительства подземного или хотя бы надземного перехода либо установки светофора неподалеку от поворота на Кульсеитово, где имеются автобусные остановки и местные жители, дачники и работники придорожных предприятий вынуждены пересекать по нерегулируемому переходу фактически шестиполосную дорогу, многомиллиардный проект не предусматривает. Нет светофора для пешеходов и в Щербаково.

Фото: Максим Платонов

Экономия по итогам аукциона — 530 рублей на двухмиллиардный контракт

Капитальный ремонт трассы М-7 на участке с 805-го по 811-й километр в Высокогорском районе РТ, включая ремонт путепровода на 807-м километре, который шел все прошлое лето, за 863,47 млн рублей выполнила единственная заявившаяся на аукцион компания, постоянный поставщик «Волго-Вятскуправтодора» — ОАО «Каздорстрой». Фирма, не стесняясь, перекрывала одну из полос движения в каждом направлении и неспешно работала на второй.

В 2021 году все тот же «придворный поставщик» ведомства Илдара Мингазова выиграл аукцион на право проведения работ на участке М-7 с 812-го по 824-й километр в честной борьбе, снизив начальную цену контракта стоимостью почти 2,286 млрд на целых 530 (пятьсот тридцать!) рублей и таким образом одержав победу над соперником — другим постоянным поставщиком «Волго-Вятскуправтодора» ООО «Стройинжиниринг».



Впрочем, проиграв этот аукцион, ООО «Стройинжиниринг» не сильно-то и проиграло, компании достались другие не менее лакомые объекты «Волго-Вятскуправтодора». По данным сервиса «Спарк», ООО «Стройинжиниринг», которое имеет среднесписочную численность работников всего 14 человек, завершила 2021 год с выручкой от продажи в 2,55 млрд и чистой прибылью свыше 69 млн. И все эти деньги она заработала на госконтрактах с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (доля госконтрактов в выручке — 97,58%, основной заказчик — «Волго-Вятскуправтодор» (97,58%)).

Конца ремонта три года ждут



На вопрос «Реального времени», почему на северном обходе М-7 уже несколько лет идет бесконечный ремонт, почему эту дорогу приходится постоянно ремонтировать и как долго это будет продолжаться, в «Волго-Вятскуправтодоре» ответили:

— По заказу нашего учреждения работы по капитальному ремонту ведутся на участке км 812+100 — км 824+970 основного направления трассы М-7 «Волга». Это один из самых загруженных участков на северной объездной Казани. Работы осуществляются поэтапно. На участке расположены три транспортные развязки в разных уровнях на 814 км, 816 км и 818 км. Проектом предусмотрено уширение дорожного полотна до 4 полос движения в границах существующей полосы отвода, восстановление разделительной полосы 5 м, доведение до норм переходно-скоростных полос для примыканий автомобильных дорог, для автобусных остановок и транспортных развязок, подсыпка и планировка откосов до нормативного уклона. Сроки производства работ — 2021—2023 г. В 2021 году капитально отремонтировали участок км 812+100 — км 814+766, сейчас работы ведутся на отрезке км 814+766 — км 824+970.

В конце 2021 года глава «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов рассказывал о начале капремонта участка М-7 в районе Кульсеитово и Дербышек. Фото: sovch.chuvashia.com

Судя по данным сайта госзакупок, работы по капитальному ремонту ведутся на участке с 812,1 по 824,97 км трассы М-7 с 2015 года. В 2015-м были разыграны тендеры на 139,59 млн рублей и на 139,64 млн рублей, их в безальтернативном порядке получил «Каздорстрой», в 2021-на 2,28 млрд (опять «Каздорстрой») и на 47,18 млн рублей — он достался, похоже, реальному сопернику «Каздорстроя», поскольку победитель — ООО «Управление производственно-технической комплектации» — уронило начальную цену до 37 млн рублей.

Что же касается недовольства водителей расстановкой временных знаков на путепроводе над дорогой по улице Азина, в ФКУ считают их претензии абсолютно необоснованными:

— Временные знаки установлены в соответствии с согласованной схемой организацией работ, в соответствии с действующими нормативными документами. Подрядная организация ежедневно следит за состоянием технических средств организации работ.

Фото: Максим Платонов

А отвечать перед ГИБДД за ошибки в чтении «хорошо» расставленных временных знаках приходится водителям.