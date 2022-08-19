Условка за сломанный позвоночник: клиент челнинского «Параплан Club» приземлился на больничную койку

Устроители коммерческого экстрим-тура отделались условными сроками, контроля за такими полетами нет

Из-под стражи в зале суда освободили елабужского дрессировщика собак. Его вместе с челнинским волонтером признали виновным в оказании опасных для жизни и здоровья коммерческих услуг — полетов на параплане. В июле 2021 года такой взлет с небольшого холма в Тукаевском районе едва не обернулся трагедией — параплан сложился в воздухе и рухнул на землю вместе с неопытным клиентом. Он выжил, но 10 недель пролежал в гипсе и заново учился ходить. Суд наказал обвиняемых условными сроками, попутно установив — надзора за данным бизнесом в Татарстане нет. Подробности — в материале «Реального времени».

Небо, параплан, девушка



Оригинальный подарок решила сделать минувшим летом жительница Набережных Челнов. Айгуль предложила своему парню Алмазу (имена потерпевшего и свидетельницы изменены — прим. ред.) провести его день рождения в воздухе и вручила два сертификата на полеты. Купила их девушка за 7 тысяч рублей у Вячеслава Тихонова — инструктора, чей номер нашла на сайте «Параплан Club».

Ранее Алмаз и Айгуль парапланы видели только на экране. Инструктор заверил клиентку — полеты продлятся 3,5—4 часа, и это безопасно, поскольку у их организации «около 15 лет опыта», и все подобные туры ранее «заканчивались благополучно — без травм и несчастных случаев». Доверия его словам придала ссылка на сайте «Параплан Club», что у организаторов есть лицензии и сертификаты на оказание подобных услуг. Правда, на просмотре данных документов Айгуль настаивать не стала. Да и договор на услуги с «сертифицированными» организаторами воздушного экстрима тоже не оформлялся.

Алмаз был рад подарку. Вдвоем они созвонились с Тихоновым, тот сказал, что погода подходящая, и объяснил, что для аэродинамики лучше выбирать закрытую одежду. Следующим утром, 3 июля 2021 года, пара встретилась с инструктором во дворе дома 14/15 поселка ЗЯБ. «Он провел краткий словесный инструктаж, подвешивал нас на турнике и показывал, как нужно управлять парапланом», — вспоминала в суде Айгуль. «Объяснил процесс, команды, возле его дома потренировались», — подтверждал Алмаз.

Фото: altaex.ru

Место полетов инструктор выбрал самостоятельно — возвышенность у деревни Кувалды Тукаевского района. Когда Тихонов и клиенты прибыли туда на двух машинах, их уже ждал Игорь Алтайский. В суде Айгуль рассказала, что приняла его за второго инструктора. Именно Алтайский руководил запуском параплана на горе, Тихонов же контролировал полет и приземление внизу. Организаторы закрепили на горе флажок, чтобы оценить направление и силу ветра.

Пробный старт прошел удачно. На Алмазе закрепили оборудование воздушного «крыла», он поймал ветер и поднялся метров на десять вверх, после чего стал планировать вдоль склона и уже через несколько минут приземлился. Задачей этого полета было лишь отработать движения и команды, следующий планировали растянуть на полчаса или час, после чего полюбоваться красотами с высоты птичьего полета хотела и Айгуль. Однако до этого не дошло. Пилота-новичка с оборудованием и инструктором вновь отвезли на гору на машине.

Все случившееся дальше девушка пострадавшего сняла на камеру: «Как и в первый раз Алтайский запустил Алмаза, который взлетел примерно на 10 метров. Во время полета параплан сложился, и Алмаз упал на землю. Самостоятельно подняться и передвигаться не мог. Повезли в БСМП».

— Ветер поменялся, и параплан запустить как в первый раз не получилось, — вспоминал на следствии выживший. Алтайский сказал — встать и побежать. Я побежал, меня подняло вверх и резко дернуло вниз. Я упал. Получил переломы, перенес операцию. 10 недель провел в гипсе горизонтально. Постепенно восстанавливаюсь.

Фото: realnoevremya.ru

Параплан «утилизировали», Алтайского объявили в розыск

О случившемся силовики узнали лишь через 9 дней. 12 июля было зарегистрировано сообщение о преступлении: «3 июля возле села Кувалды человек упал с параплана, сломал позвоночник, обе ноги и руку. Подарили сертификат организации «Параплан Club».

Окончательный диагноз врачей был таким — компрессионные переломы 3-го поясничного и 12-го грудного позвонков, оскольчатый перелом лучевой кости (предплечье), горизонтальный перелом правой пяточной кости и перелом плюсневой кости правой стопы. Почти все переломы — со смещением отломков... Эксперты посчитали, что данные повреждения образуют вред здоровью средней тяжести.

Расследованием уголовного дела занимался Следком. Алтайского не смогли найти и объявили в розыск, Тихонова допросили и отпустили под подписку о невыезде. А вот параплан следователям найти не удалось. Со слов собственника — Тихонова, тот пришел в негодность и был утилизирован. В итоге, модель летательного аппарата и степень исправности оборудования на момент ЧП так и остались тайной.

Зато в начале 2022-го года поймали Алтайского и по решению суда отправили под арест. Сам фигурант в разговоре с «Реальным временем» заявил — его задержание стало результатом конфликта со следователем:

— Это беспредел. Постановление о розыске было вынесено следователем, когда я находился у нее в кабинете. Я и до этого ни от кого не скрывался — просто в ответ на звонок просил прислать мне официальную повестку. А в итоге меня задержали, арестовали, а следователя поругали и перевели в Заинск.

Алтайский профессионально занимается дрессировкой собак, даже проводит семинары по собаководству. Фото: vk.com

В ходе следствия выяснилось — Алтайский профессионально занимается дрессировкой собак, даже проводит семинары по собаководству. Однако ранее имел отношение и к экстремальному спорту. Так силовикам удалось найти обладателя удостоверения пилота парапланерной школы Free spirit, который уверял, что экзамен у него принимал Игорь Алтайский лично. Теперь этот пилот сам занимается продажей парапланов.



Испытательный срок 2 года и компенсация потерпевшему в 110 тысяч

В марте дело поступило в суд, в мае оба «инструктора» получили обвинительный приговор, а на днях Верховный суд Татарстана признал этот приговор законным и обоснованным.

Тихонов и Алтайский признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по предварительному сговору. Однако из зала суда они вышли свободными. Первый наказан тремя годами лишения свободы условно, второй также условно получил 2 года и 10 месяцев, при этом был освобожден из-под стражи сразу после оглашения приговора.

Суд назначил обоим испытательный срок в 2 года, а еще — обязал компенсировать потерпевшему моральный вред в 110 тысяч рублей — по 55 тысяч с каждого. Изначально Алмаз оценил свои страдания от полета в подарок в 300 тысяч рублей, причем, подсудимые частично признали его претензии — добровольно выплатили еще до приговора по 25 тысяч.



Также за упавшим с парапланом признано право на взыскание материального ущерба от преступления — расходов на лечение и реабилитацию.

В марте дело поступило в суд, в мае оба «инструктора» получили обвинительный приговор, а на днях Верховный суд РТ признал его законным и обоснованным. Фото: realnoevremya.ru

Тихонов на следствии и в суде вину признал частично. По его версии, параплан был исправен, сговора с Алтайским не было, он лишь попросил его помощи и обещал оплатить бензин за выезд к горе.

Согласно приговору, Тихонов и Алтайский не позднее 10 июня 2021 года занялись рекламой коммерческих услуг по организации полетов на параплане в Сети. Свой параплан был у Тихонова, он продал сертификаты клиентке, а затем оба фигуранта организовали полеты у деревни Кувалды. Причем действовали «с целью незаконного извлечения прибыли от нерегламентированного вида деятельности» и не озаботились подготовкой и проверкой безопасности места посадки, не выяснили безопасность погодных условий и не получили разрешения на использование воздушного пространства. А еще допустили к управлению парапланом новичка без нужных навыков.

Оспаривать приговор Тихонов не стал. Тогда как адвокат второго осужденного Евгений Макаров в интересах Алтайского настаивал в Верховном суде РТ на оправдании своего клиента. «В договорные отношения с клиентами он не вступал, услуг не оказывал. Даже не знал, что будет коммерческий запуск. Думал, они будут вместе с Тихоновым летать». По мнению защитника, аварийная посадка — результат стечения обстоятельств, но в экстремальном виде спорта невозможно гарантировать 100-процентную безопасность.

Верховный суд с защитой не согласился. Макаров не исключает, что уголовный спор продолжится в кассации.

Сам дрессировщик-парапланерист в разговоре с «Реальным временем» подтвердил — считает приговор несправедливым и будет добиваться оправдания. Игорь Алтайский считает — за случившееся должен был отвечать один Тихонов: «Его параплан был рассчитан на вес 120 кг. А потерпевший был хилый и весил наверное раза в два меньше. Поэтому-то Тихонов быстренько сжег параплан». Со слов осужденного, весовая вилка воздушного «крыла» имеет большое значение для безопасности, ведь плановая нагрузка позволяет ему развернуться, а пилоту — контролировать управление. Слишком легкий пилот превращается в пассажира, а воздушный транспорт теряет устойчивость.

За упавшим с парапланом признано право на взыскание материального ущерба от преступления — расходов на лечение и реабилитацию. Фото: realnoevremya.ru

Полет, свободный от регламента?

В качестве свидетелей по делу допрашивались члены Федерации спорта сверхлегкой авиации РТ, которые на безвозмездной основе занимаются популяризацией парапланеризма. С их слов, приказами Минтранса РФ для осуществления полетов на параплане в весовой категории не выше 115 кг не требуются ни свидетельство пилота, ни регистрация летательного аппарата. Более того, «осуществление полетов не регламентируется какими-либо нормативно-правовыми актами и инструкциями».

Хотя Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства предусматривают — для полетов на параплане нужно разрешение или хотя бы уведомление в адрес территориального органа управления воздушного движения — Самарского зонального центра и руководителя полетов международного аэропорта «Бегишево».

Со слов профессиональных тренеров, наиболее опасными ситуациями в воздухе являются сложение параплана, недостаточный уровень подготовки к полетам. Поэтому с желающими в Федерации проводят четырехуровневую подготовку — теория, тренажеры, техника, наземные тренировки, которая занимает более двух дней.

Изучив видео «крушения» параплана у деревни Кувалды, члены Федерации спорта сверхлегкой авиации РТ предположили: полет осуществлялся на одной из старых моделей при сильном ветре, возможно, более 7 м/с, при термической турбулентности в воздухе (разная температура слоев воздуха), что само по себе является опасным для неподготовленных пилотов.

Со слов представителей региональной Федерации, ни Тихонов, ни Алтайский ее членами не являются.

16 июля 2022 года в Азнакаевском районе, близ горы Чатыр-Тау мужчина сломал позвоночник, упав с парапланом. Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Заметим, в последнее время воздушный экстрим в Татарстане да и России становится все популярней. Любителей полетов и предложений таких услуг становится больше, как и пострадавших в отсутствие контроля. Есть и жертвы.

11 июня 2021 года в селе Деуково Мензелинского района РТ упал парапланерист. С переломами ног его доставили в больницу.

25 июля 2021 года в Учалинском района Башкортостана разбился насмерть дельтапланирист. Мужчина совершал полеты с горы Кумас на дельтаплане без мотора.

28 июля 2021 года в Бавлинском районе Татарстана погиб 46-летний пилот параплана. В Татарстан он приехал из Ямало-Ненецкого округа — к родне. Хотел удивить — приземлиться прямо во двор на параплане. Запуск прошел удачно, но из-за порывов ветра мужчина потерял управление конструкцией, рванул кольцо страховочного парашюта, а он не раскрылся. Травмы после падения с высоты 50 метров и помощь врачей позволили ему прожить лишь несколько часов.

16 июля 2022 года в Азнакаевском районе Татарстана, близ горы Чатыр-Тау 56-летний мужчина сломал позвоночник, упав с парапланом.

31 июля 2022 в Наро-Фоминском округе Подмосковья вместе с парапланом рухнули два человека. Полеты были подарочными для пары архитекторов. Первый прошел нормально, а на втором при разбеге запутались стропы парашюта, после чего параплан упал с высоты примерно 7—10 метров. Инструктор получил ушиб грудной клетки и травму живота, его клиент — ушиб позвоночника и ноги.