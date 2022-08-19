Условка за сломанный позвоночник: клиент челнинского «Параплан Club» приземлился на больничную койку
Устроители коммерческого экстрим-тура отделались условными сроками, контроля за такими полетами нет
Из-под стражи в зале суда освободили елабужского дрессировщика собак. Его вместе с челнинским волонтером признали виновным в оказании опасных для жизни и здоровья коммерческих услуг — полетов на параплане. В июле 2021 года такой взлет с небольшого холма в Тукаевском районе едва не обернулся трагедией — параплан сложился в воздухе и рухнул на землю вместе с неопытным клиентом. Он выжил, но 10 недель пролежал в гипсе и заново учился ходить. Суд наказал обвиняемых условными сроками, попутно установив — надзора за данным бизнесом в Татарстане нет. Подробности — в материале «Реального времени».
Небо, параплан, девушка
Оригинальный подарок решила сделать минувшим летом жительница Набережных Челнов. Айгуль предложила своему парню Алмазу (имена потерпевшего и свидетельницы изменены — прим. ред.) провести его день рождения в воздухе и вручила два сертификата на полеты. Купила их девушка за 7 тысяч рублей у Вячеслава Тихонова — инструктора, чей номер нашла на сайте «Параплан Club».
Ранее Алмаз и Айгуль парапланы видели только на экране. Инструктор заверил клиентку — полеты продлятся 3,5—4 часа, и это безопасно, поскольку у их организации «около 15 лет опыта», и все подобные туры ранее «заканчивались благополучно — без травм и несчастных случаев». Доверия его словам придала ссылка на сайте «Параплан Club», что у организаторов есть лицензии и сертификаты на оказание подобных услуг. Правда, на просмотре данных документов Айгуль настаивать не стала. Да и договор на услуги с «сертифицированными» организаторами воздушного экстрима тоже не оформлялся.
Алмаз был рад подарку. Вдвоем они созвонились с Тихоновым, тот сказал, что погода подходящая, и объяснил, что для аэродинамики лучше выбирать закрытую одежду. Следующим утром, 3 июля 2021 года, пара встретилась с инструктором во дворе дома 14/15 поселка ЗЯБ. «Он провел краткий словесный инструктаж, подвешивал нас на турнике и показывал, как нужно управлять парапланом», — вспоминала в суде Айгуль. «Объяснил процесс, команды, возле его дома потренировались», — подтверждал Алмаз.
Место полетов инструктор выбрал самостоятельно — возвышенность у деревни Кувалды Тукаевского района. Когда Тихонов и клиенты прибыли туда на двух машинах, их уже ждал Игорь Алтайский. В суде Айгуль рассказала, что приняла его за второго инструктора. Именно Алтайский руководил запуском параплана на горе, Тихонов же контролировал полет и приземление внизу. Организаторы закрепили на горе флажок, чтобы оценить направление и силу ветра.
Пробный старт прошел удачно. На Алмазе закрепили оборудование воздушного «крыла», он поймал ветер и поднялся метров на десять вверх, после чего стал планировать вдоль склона и уже через несколько минут приземлился. Задачей этого полета было лишь отработать движения и команды, следующий планировали растянуть на полчаса или час, после чего полюбоваться красотами с высоты птичьего полета хотела и Айгуль. Однако до этого не дошло. Пилота-новичка с оборудованием и инструктором вновь отвезли на гору на машине.
Все случившееся дальше девушка пострадавшего сняла на камеру: «Как и в первый раз Алтайский запустил Алмаза, который взлетел примерно на 10 метров. Во время полета параплан сложился, и Алмаз упал на землю. Самостоятельно подняться и передвигаться не мог. Повезли в БСМП».
— Ветер поменялся, и параплан запустить как в первый раз не получилось, — вспоминал на следствии выживший. Алтайский сказал — встать и побежать. Я побежал, меня подняло вверх и резко дернуло вниз. Я упал. Получил переломы, перенес операцию. 10 недель провел в гипсе горизонтально. Постепенно восстанавливаюсь.
Параплан «утилизировали», Алтайского объявили в розыск
О случившемся силовики узнали лишь через 9 дней. 12 июля было зарегистрировано сообщение о преступлении: «3 июля возле села Кувалды человек упал с параплана, сломал позвоночник, обе ноги и руку. Подарили сертификат организации «Параплан Club».
Окончательный диагноз врачей был таким — компрессионные переломы 3-го поясничного и 12-го грудного позвонков, оскольчатый перелом лучевой кости (предплечье), горизонтальный перелом правой пяточной кости и перелом плюсневой кости правой стопы. Почти все переломы — со смещением отломков... Эксперты посчитали, что данные повреждения образуют вред здоровью средней тяжести.
Расследованием уголовного дела занимался Следком. Алтайского не смогли найти и объявили в розыск, Тихонова допросили и отпустили под подписку о невыезде. А вот параплан следователям найти не удалось. Со слов собственника — Тихонова, тот пришел в негодность и был утилизирован. В итоге, модель летательного аппарата и степень исправности оборудования на момент ЧП так и остались тайной.
Зато в начале 2022-го года поймали Алтайского и по решению суда отправили под арест. Сам фигурант в разговоре с «Реальным временем» заявил — его задержание стало результатом конфликта со следователем:
— Это беспредел. Постановление о розыске было вынесено следователем, когда я находился у нее в кабинете. Я и до этого ни от кого не скрывался — просто в ответ на звонок просил прислать мне официальную повестку. А в итоге меня задержали, арестовали, а следователя поругали и перевели в Заинск.
В ходе следствия выяснилось — Алтайский профессионально занимается дрессировкой собак, даже проводит семинары по собаководству. Однако ранее имел отношение и к экстремальному спорту. Так силовикам удалось найти обладателя удостоверения пилота парапланерной школы Free spirit, который уверял, что экзамен у него принимал Игорь Алтайский лично. Теперь этот пилот сам занимается продажей парапланов.
Испытательный срок 2 года и компенсация потерпевшему в 110 тысяч
В марте дело поступило в суд, в мае оба «инструктора» получили обвинительный приговор, а на днях Верховный суд Татарстана признал этот приговор законным и обоснованным.
Тихонов и Алтайский признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по предварительному сговору. Однако из зала суда они вышли свободными. Первый наказан тремя годами лишения свободы условно, второй также условно получил 2 года и 10 месяцев, при этом был освобожден из-под стражи сразу после оглашения приговора.
Суд назначил обоим испытательный срок в 2 года, а еще — обязал компенсировать потерпевшему моральный вред в 110 тысяч рублей — по 55 тысяч с каждого. Изначально Алмаз оценил свои страдания от полета в подарок в 300 тысяч рублей, причем, подсудимые частично признали его претензии — добровольно выплатили еще до приговора по 25 тысяч.
Также за упавшим с парапланом признано право на взыскание материального ущерба от преступления — расходов на лечение и реабилитацию.
Тихонов на следствии и в суде вину признал частично. По его версии, параплан был исправен, сговора с Алтайским не было, он лишь попросил его помощи и обещал оплатить бензин за выезд к горе.
Согласно приговору, Тихонов и Алтайский не позднее 10 июня 2021 года занялись рекламой коммерческих услуг по организации полетов на параплане в Сети. Свой параплан был у Тихонова, он продал сертификаты клиентке, а затем оба фигуранта организовали полеты у деревни Кувалды. Причем действовали «с целью незаконного извлечения прибыли от нерегламентированного вида деятельности» и не озаботились подготовкой и проверкой безопасности места посадки, не выяснили безопасность погодных условий и не получили разрешения на использование воздушного пространства. А еще допустили к управлению парапланом новичка без нужных навыков.
Оспаривать приговор Тихонов не стал. Тогда как адвокат второго осужденного Евгений Макаров в интересах Алтайского настаивал в Верховном суде РТ на оправдании своего клиента. «В договорные отношения с клиентами он не вступал, услуг не оказывал. Даже не знал, что будет коммерческий запуск. Думал, они будут вместе с Тихоновым летать». По мнению защитника, аварийная посадка — результат стечения обстоятельств, но в экстремальном виде спорта невозможно гарантировать 100-процентную безопасность.
Верховный суд с защитой не согласился. Макаров не исключает, что уголовный спор продолжится в кассации.
Сам дрессировщик-парапланерист в разговоре с «Реальным временем» подтвердил — считает приговор несправедливым и будет добиваться оправдания. Игорь Алтайский считает — за случившееся должен был отвечать один Тихонов: «Его параплан был рассчитан на вес 120 кг. А потерпевший был хилый и весил наверное раза в два меньше. Поэтому-то Тихонов быстренько сжег параплан». Со слов осужденного, весовая вилка воздушного «крыла» имеет большое значение для безопасности, ведь плановая нагрузка позволяет ему развернуться, а пилоту — контролировать управление. Слишком легкий пилот превращается в пассажира, а воздушный транспорт теряет устойчивость.
Полет, свободный от регламента?
В качестве свидетелей по делу допрашивались члены Федерации спорта сверхлегкой авиации РТ, которые на безвозмездной основе занимаются популяризацией парапланеризма. С их слов, приказами Минтранса РФ для осуществления полетов на параплане в весовой категории не выше 115 кг не требуются ни свидетельство пилота, ни регистрация летательного аппарата. Более того, «осуществление полетов не регламентируется какими-либо нормативно-правовыми актами и инструкциями».
Хотя Федеральные авиационные правила использования воздушного пространства предусматривают — для полетов на параплане нужно разрешение или хотя бы уведомление в адрес территориального органа управления воздушного движения — Самарского зонального центра и руководителя полетов международного аэропорта «Бегишево».
Со слов профессиональных тренеров, наиболее опасными ситуациями в воздухе являются сложение параплана, недостаточный уровень подготовки к полетам. Поэтому с желающими в Федерации проводят четырехуровневую подготовку — теория, тренажеры, техника, наземные тренировки, которая занимает более двух дней.
Изучив видео «крушения» параплана у деревни Кувалды, члены Федерации спорта сверхлегкой авиации РТ предположили: полет осуществлялся на одной из старых моделей при сильном ветре, возможно, более 7 м/с, при термической турбулентности в воздухе (разная температура слоев воздуха), что само по себе является опасным для неподготовленных пилотов.
Со слов представителей региональной Федерации, ни Тихонов, ни Алтайский ее членами не являются.
Заметим, в последнее время воздушный экстрим в Татарстане да и России становится все популярней. Любителей полетов и предложений таких услуг становится больше, как и пострадавших в отсутствие контроля. Есть и жертвы.
- 11 июня 2021 года в селе Деуково Мензелинского района РТ упал парапланерист. С переломами ног его доставили в больницу.
- 25 июля 2021 года в Учалинском района Башкортостана разбился насмерть дельтапланирист. Мужчина совершал полеты с горы Кумас на дельтаплане без мотора.
- 28 июля 2021 года в Бавлинском районе Татарстана погиб 46-летний пилот параплана. В Татарстан он приехал из Ямало-Ненецкого округа — к родне. Хотел удивить — приземлиться прямо во двор на параплане. Запуск прошел удачно, но из-за порывов ветра мужчина потерял управление конструкцией, рванул кольцо страховочного парашюта, а он не раскрылся. Травмы после падения с высоты 50 метров и помощь врачей позволили ему прожить лишь несколько часов.
- 16 июля 2022 года в Азнакаевском районе Татарстана, близ горы Чатыр-Тау 56-летний мужчина сломал позвоночник, упав с парапланом.
- 31 июля 2022 в Наро-Фоминском округе Подмосковья вместе с парапланом рухнули два человека. Полеты были подарочными для пары архитекторов. Первый прошел нормально, а на втором при разбеге запутались стропы парашюта, после чего параплан упал с высоты примерно 7—10 метров. Инструктор получил ушиб грудной клетки и травму живота, его клиент — ушиб позвоночника и ноги.
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