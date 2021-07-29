В Татарстане мужчина погиб после падения параплана
Следственные органы СК РФ по Татарстану проводят доследственную проверку по факту гибели парапланериста в Бавлинском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел утром 28 июля 2021 года в поле у села Татарская Тумбарла. Погиб 46-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате падения с 50-метровой высоты он получил травмы, несовместимые с жизнью, и спустя несколько часов скончался в больнице.
По предварительным данным, мужчина приехал в Татарстан навестить родителей и хотел приземлиться к ним во двор на параплане. Из-за порыва ветра он потерял управление и решил спуститься на парашюте, однако тот не раскрылся.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале июня в Мензелинском районе Татарстана упал парапланерист. Он выжил. С переломами ног его госпитализировали в БСМП Челнов.
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