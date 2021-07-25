В Башкортостане насмерть разбился дельтапланерист
В Учалинском районе Башкортостана разбился дельтапланерист, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
Трагедия произошла в воскресенье, 25 июля, в пяти километрах от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас. Дельтаплан без мотора упал в 9.40 мск, спустя час констатировали смерть дельтапланериста.
Личность погибшего устанавливается, на месте работают экстренные службы.
В прошлом году пожилой татарстанец пострадал при падении мотодельтаплана в Самарской области. Еще годом ранее в Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала женщина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым