В Башкортостане насмерть разбился дельтапланерист

В Учалинском районе Башкортостана разбился дельтапланерист, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.



Трагедия произошла в воскресенье, 25 июля, в пяти километрах от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас. Дельтаплан без мотора упал в 9.40 мск, спустя час констатировали смерть дельтапланериста.

Личность погибшего устанавливается, на месте работают экстренные службы.

В прошлом году пожилой татарстанец пострадал при падении мотодельтаплана в Самарской области. Еще годом ранее в Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала женщина.

Маргарита Головатенко