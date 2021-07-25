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Происшествия

В Башкортостане насмерть разбился дельтапланерист

11:51, 25.07.2021
В Башкортостане насмерть разбился дельтапланерист

В Учалинском районе Башкортостана разбился дельтапланерист, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Трагедия произошла в воскресенье, 25 июля, в пяти километрах от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас. Дельтаплан без мотора упал в 9.40 мск, спустя час констатировали смерть дельтапланериста.

Личность погибшего устанавливается, на месте работают экстренные службы.

В прошлом году пожилой татарстанец пострадал при падении мотодельтаплана в Самарской области. Еще годом ранее в Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала женщина.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Башкортостан
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