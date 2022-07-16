В Азнакаевском районе Татарстана мужчина сломал позвоночник, упав с параплана

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Азнакаевском районе Татарстана мужчина сломал позвоночник, упав с параплана. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Сообщение о падении параплана у села Уразаево, вблизи горы Чатыр-Тау, поступило еще днем в 15.27. Пострадавший при падении мужчина 1966 года рождения был госпитализирован в Азнакаевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести с диагнозом «компрессионный перелом позвоночника». В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

28 июля прошлого года в поле у села Татарская Тумбарла погиб 46-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате падения с 50-метровой высоты он получил травмы, несовместимые с жизнью, и спустя несколько часов скончался в больнице.

Мужчина приехал в Татарстан навестить родителей и хотел приземлиться к ним во двор на параплане. Из-за порыва ветра он потерял управление и решил спуститься на парашюте, однако тот не раскрылся.



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Максим Кокунин